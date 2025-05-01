دبي، الإمارات العربية المتحدة: اجتمعت إشراق للضيافة ومجموعة ماكغيتغان خلال فعاليات سوق السفر العربي (ATM) 2025 لتأكيد افتتاح "غوس آند غاندر"، المشروع الريادي المشترك بين الشركتين المزمع إقامته في فندق "هوليداي إن إكسبريس دبي – مدينة الإنترنت". وبعد الإعلان الناجح عن توقيع الاتفاقية العام الماضي، كشف الشريكان الآن أنّ المكان سيفتح أبوابه رسميًا في الأسبوع الأول من يونيو 2025.

وقد جمع الاجتماع بين شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، ودينيس ماكغيتغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكغيتغان، إلى جانب داني شرفان، مدير فندق "هوليداي إن إكسبريس دبي – مدينة الإنترنت، الذي سيشرف على تشغيل المكان الجديد. ومعًا، أكدوا رؤيتهم في تقديم تجربة حانة على الطراز اللندني في أحد أكثر الأحياء التجارية حيوية في دبي.

يُتوقع أن تجلب "غوس آند غاندر" أجواء الحانة اللندنية العصرية والمميزة في قلب ممر الأعمال والتكنولوجيا في المدينة، مع تقديم الأطباق التقليدية المحسنة والمشروبات المنتقاة بعناية وعروض الترفيه المباشرة وأمسيات المسابقات وعروض البرنش والفعاليات المجتمعية - مما يخلق مركزًا اجتماعيًا حيويًا للمقيمين والمهنيين والزوار على حد سواء.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرَّح شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، قائلًا:

"يسعدنا أن نعلن أن حانة غوس آند غاندر ستفتح أبوابها رسميًا في بداية يونيو. ويُعد هذا المشروع دليلًا على التعاون القوي بين إشراق للضيافة ومجموعة ماكغيتغان، ويعكس استثمارنا المستمر في الضيافة الموجهة نحو أسلوب الحياة. ومن المتوقع أن تصبح غوس آند غاندر الوجهة المفضلة في مدينة الإنترنت بفضل مفهومها الفريد وموقعها الاستراتيجي."

أضاف دينيس ماكغيتغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكغيتغان:

"إنَّ شراكتنا مع إشراق للضيافة قد حولت غوس آند غاندر من مجرد فكرة إلى واقع ملموس. ومع اقتراب موعد الافتتاح، نحن متحمسون للكشف عن مكان يمزج بين السحر الكلاسيكي واللمسة العصرية، حيث نقدم طعامًا رائعًا ومشروبات لذيذة وترفيهًا بأسلوب ماكغيتغان الفريد. لا يسعنا الانتظار لاستقبال ضيوفنا الأوائل في يونيو."

وأضاف داني شرفان، مدير فندق هوليداي إن إكسبريس دبي – مدينة الإنترنت:

"تمثل حانة غوس آند غاندر فصلًا مثيرًا جديدًا لفندقنا وللمجتمع في مدينة الإنترنت. وجمعنا لذلك فريقًا شغوفًا جاهزًا لتقديم خدمة لا تُنسى وخلق بيئة ودودة حيث يمكن للضيوف التواصل والاسترخاء والاستمتاع بلحظات من المتعة الخالصة كل يوم."

نبذة عن شركة إشراق للضيافة

إشراق للضيافة شركة صاحبة خبرة تمتد لأكثر من عقد في تشغيل بعض من أرقى العلامات الفندقية العالمية في دبي، وهي الذراع المتخصصة في إدارة الأصول والضيافة التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

تأسست إشراق للضيافة عام 2007، واستحوذت عليها مجموعة محمد وعبيد الملا في عام 2011، وهي معروفة بوضع معايير ثابتة لجودة الخدمة في قطاع الضيافة.

تلبي الشركة احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والأعمال، ضمن الفئات المتوسطة والراقية. وتضم محفظتها مجموعة من فنادق "هوليداي إن إكسبريس" (HIEX) التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، بما في ذلك: "هوليداي إن إكسبريس مطار دبي"، و"هوليداي إن إكسبريس دبي - جميرا"، و"هوليداي إن إكسبريس دبي - مدينة الإنترنت"، و"هوليداي إن إكسبريس دبي - حديقة الصفا"، و"هوليداي إن مطار آل مكتوم الدولي"، بالإضافة إلى "ستايبريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم الدولي" الذي افتتح في أكتوبر 2020، إلى جانب فندقي "كراون بلازا ديرة" و"كراون بلازا دبي جميرا".

وتواصل الشركة خططها الطموحة للتوسع مع مجموعة جديدة من الفنادق التي ستفتتح قريباً، مما يعزز حضورها المتنامي في قطاع الضيافة.

​نبذة عن شركة ماكغيتغان

تم افتتاح أول حانة ماكغيتغان في إيرلندا في الستينيات في شارع كوين بالعاصمة دبلن على يد مؤسس الشركة جيم ماكغيتغان بعد أن استوحى فكرتها من تاريخ عائلته الأيرلندية العريقة. واليوم، أصبحت ماكغيتغان سلسلة من الحانات الحائزة على جوائز وحققت انتشارًا هائلًا في مختلف أنحاء العالم، وتفخر بتفانيها في الرياضة والموسيقى والترفيه.

نبذة عن غوس آند غاندر

غوس آند غاندر هي أحدث علامة تجارية للحانات من مجموعة ماكغيتغان، وتقدم تجربة حانات لندن الأصيلة وعالية الجودة. تجربة غوس آند غاندر مستوحاة من الأجواء البديعة في الحانات اللندنية والتي تقدم أجواء ممتعة في النهار وبعد العمل، وهي تهدف إلى أن تكون مكانًا محببًا للعملاء العالميين المقيمين الذين يبحثون عن مشروبات منعشة ولذيذة وطعام عالي الجودة وترفيه حيوي وضيافة ودودة.

تمنح "غوس آند غاندر" الضيوف تجربة حانة لندن الأصيلة مع لمسة عصرية، في مزيج عصري كلاسيكي يستفيد من الخبرة الواسعة لمجموعة ماكغيتغان وسمعتها في الترحيب والودّ ومعايير الخدمة العالية والقوائم المختارة بعناية وتشكيلة المشروبات المتنوعة والترفيه المتنوع وتغطية الأحداث الرياضية المباشرة. تجسد حانة "غوس آند غاندر" التميز في خدمة العملاء ونيل رضاهم.

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