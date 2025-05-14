ارتفاع صافي الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مقارنة بنفس الفترة من عام 2024

أبرز المستجدات تضمّنت الإعلان عن توقيع أكبر صفقة في تاريخ الشركة الممتد على مدى 27 عامًا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، الرائدة عالميًا في مجال تبريد المناطق، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025، حيث واصلت تحقيق الارتفاع في صافي الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ارتفعت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 283 مليون درهم إماراتي - بنسبة 4% على أساس سنوي - مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 61%، مع ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 115 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

حافظت تبريد على أداء مالي مستقر خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت هذه الفترة مجموعة من الإنجازات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز آفاق الشركة طويلة المدى ودعم نمو محفظتها الاستثمارية. وفي هذا السياق، أعلنت تبريد عن إصدار صكوك خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح تنافسي بلغ 5.279%، الذي حظي بإقبال واسع من قِبل المستثمرين الدوليين، وقد تم توجيه عائدات هذه الصكوك نحو إعادة التمويل بما يتماشى مع الاستخدامات المؤهلة والمحددة في إطار التمويل الأخضر المعتمد لدى تبريد.

عزّزت عملية إعادة التمويل من كفاءة الميزانية العمومية للشركة، حيث تم تحويل غالبية ديونها قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل مع تحقيق انخفاض في صافي الدين بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه، ووفورات في تكاليف التمويل الصافية بنسبة 7% على أساس سنوي. وعليه، تحسنت معدلات الملاءة المالية حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.55 ضعفًا، (مقارنةً بـ3.7 أضعاف في 31 ديسمبر 2024).

ومن ناحية أخرى، حققت تبريد إنجازاً استراتيجياً على صعيد النمو في محفظتها الاستثمارية، حيث أبرمت تبريد اتفاقية امتياز بالشراكة مع شركة دبي القابضة للاستثمار لتوفير خدمات تبريد المناطق بشكل حصري لأحد أكثر المشاريع المرتقبة في المنطقة: مشروع نخلة جبل علي. جاء ذلك في أعقاب حفل توقيع خاص أُقيم في دبي بتاريخ 16 مارس 2025.

تُعد هذه الاتفاقية تطوّرًا محوريًا في مسيرة شركة تبريد، إذ حصلت على امتياز لتقديم خدمات التبريد بقدرة تصل إلى 250,000 طن تبريد، ما يعادل نحو خُمس إجمالي سعتها المتصلة. ستتطلب منظومة تبريد المناطق الخاصة بمشروع نخلة جبل علي استثمارًا يقدر بنحو 1.5 مليار درهم، مما يجعلها أكبر صفقة لمشروع جديد بالكامل في تاريخ شركة تبريد الممتد على مدار 27 عامًا، حيث يعزز هذا الاستثمار من مكانة الشركة التنافسية في سوق دبي الحيوي وسريع النمو

وخلال الربع الأول من عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلسًا للسهم عن عام 2024، مما يعني توفير عائد جذّاب بنسبة 5.6% )بناءً على سعر السهم 2.76درهم إماراتي اعتبارًا من 12 مايو 2025). كما حافظت تبريد على مركزها المالي القوي الذي يتيح لها مواصلة الاستثمار في تسريع وتيرة النمو بالتزامن مع توفير توزيعات نقدية مجزية للمساهمين، بما يدعم جهودها لخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد. وشهد الربع الأول أيضاً إضافة 4,599 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في مؤشر على استمرار الطلب ونمو القدرة التشغيلية في الفترة المقبلة.

أبرز النتائج المالية – للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025:

حافظت إيرادات المجموعة على استقرارها بشكل عام عند 466 مليون درهم إماراتي (الربع الأول 2024: 468 مليون درهم)

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 283 مليون درهم إماراتي (الربع الأول 2024: 272 مليون درهم)

ارتفع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 3% ليصل إلى 115 مليون درهم (الربع الأول من عام 2024: 112 مليون درهم)

أبرز النتائج التشغيلية – للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025:

انخفضت أحجام الاستهلاك بنسبة 7% نظراً للطقس الأكثر برودة مقارنة بالربع الأول من عام 2024

بلغ إجمالي توصيلات العملاء 1.33 مليون طن تبريد

تم إضافة 4,599 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، قائلًا: "قد تُبين النتائج أن أعمال الشركة تسير كالمعتاد، ولكن في الواقع هناك زخم قوي وجهود حثيثة خلف الكواليس، تقود توسعًا استراتيجيًا كبيراً في أسواقنا الرئيسية، وتُعد دبي أبرز الأمثلة على ذلك. لا شك أن شراكتنا الأخيرة مع شركة دبي القابضة للاستثمار تُجسد بوضوح رؤية تبريد القائمة على بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات تتشارك معنا القيم والأهداف، وهذا إنما يعزز قيمة الاستقرار والموثوقية التي تتميز بها شركة تبريد".

"تُعد مرونة تبريد وقدرتها على التكيّف من أبرز ركائزها، حيث تمكّنها إدارتها المالية الحكيمة من الالتزام بالاستثمارات الضخمة طويلة الأمد. ويتجلى ذلك بوضوح في تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، إلى جانب زيادة الأثر البيئي الإيجابي مع ارتفاع الطلب على خدماتنا ذات الجودة العالمية. إنني واثق بأن تبريد ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأنها ستواصل مسيرة النمو والازدهار لسنوات عديدة قادمة."

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 92 محطة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وثمانية محطات في عُمان، وواحدة في كل من مملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

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