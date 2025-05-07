كاي بارنفانغر: الجناح يشكّل منصة محورية لعرض أحدث التقنيات

22 شركة ألمانية تشارك تحت مظلة اتحاد GATE الصناعي

لورنزو فنّارا: الشركات الإيطالية تسهم في رؤية مستقبلية تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجّل معرض المطارات ٢٠٢٥، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، أكبر مشاركة وطنية لكل من ألمانيا وإيطاليا، حيث شاركت 47 شركة من البلدين في استعراض باقة متنوعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الطيران والمطارات. ويعكس هذا التمثيل القوي تنامي التعاون الدولي نحو تطوير بنى تحتية ذكية ومستدامة تدعم مستقبل قطاع الطيران.

وضم الجناح الألماني، الذي يشرف على تنظيمه اتحاد تكنولوجيا ومعدات المطارات الألمانية (GATE) بدعم من الحكومة الألمانية، 22 شركة رائدة عرضت تقنيات متطورة تشمل أنظمة الإضاءة للمهابط، والمراقبة الذكية، والأمن المحيطي، بالإضافة إلى حلول الأتمتة المتكاملة لتشغيل مرافق المطارات بكفاءة عالية.

من جانبه، أكد كاي بارنفانغر، رئيس اتحاد GATE، أن الجناح الألماني يشكّل منصة محورية لعرض أحدث التقنيات المتخصصة في قطاع الطيران، ويسهم في توسيع نطاق التعاون الدولي، مع إبراز المكانة الريادية لألمانيا في صناعة الطيران على مستوى العالم.

أما الجناح الإيطالي، فقد نُظّم من قبل الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA)، بالتعاون مع سفارة الجمهورية الإيطالية لدى الدولة وتحالف "إير تك إيطاليا" (Air Tech Italy)، وضم 25 شركة بارزة تقدم حلولًا متكاملة وفعّالة ومستدامة تغطي مختلف مراحل تشغيل المطارات، بدءًا من البنية الأرضية والتصميم المعماري للمحطات، وصولًا إلى الإضاءة الذكية والتقنيات المؤتمتة في المناطق الجوية.

وتعكس هذه المشاركة الواسعة الدور الاستراتيجي المتنامي لإيطاليا في تقديم حلول متكاملة لقطاع الطيران العالمي. كما يشمل الجناح شركات متخصصة في تصميم البنية التحتية، ومعدات الدعم الأرضي، والمنصات الرقمية لتشغيل المطارات وإدارة الحركة الجوية.

وأكد سعادة لورنزو فنّارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات، أن المشاركة الإيطالية تعكس رؤية مستقبلية تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات والمنطقة نحو أنظمة نقل ذكية ومستدامة، مشيرًا إلى أن حضور 25 شركة إيطالية في هذا الحدث يعكس نضج القطاع الإيطالي في هذا المجال وحرص بلاده على تعزيز شراكاتها الإقليمية.

وأضاف: "نفخر بدعم الابتكار الذي يسهم في تعزيز الترابط والاستدامة، ويُرسّخ العلاقات الاستراتيجية بين إيطاليا ودولة الإمارات في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران."

من جانبه، أوضح السيد فاليريو سولداني، المفوّض التجاري الإيطالي لدى الدولة ومدير مكتب ITA في الإمارات، أن مشاركة إيطاليا هذا العام تُعد الأكبر والأكثر استراتيجية، مؤكدًا أن تقنيات الطيران والتنقل تُعد ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين إيطاليا والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا.

وقال: "من أنظمة التعبئة والتغليف إلى البنية التحتية، تواصل صادراتنا تحقيق نمو متزايد، ونرصد فرصًا واعدة في قطاع الطيران على وجه الخصوص."

المنصة المتخصصة الأكبر في المنطقة

يُقام معرض المطارات 2025 في دورته الرابعة والعشرين بمركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب أكثر من 6000 متخصص من 30 دولة، بمشاركة أكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة، و150 مشتريًا مؤهلًا من 70مطارًا وشركة طيران حول العالم. ويُعد المعرض المنصة الأكبر من نوعها في صناعة المطارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، حيث يركّز هذا العام على الاستدامة، والتحول الرقمي، وتقنيات التحكم التنبؤي بالعمليات.

وتنعقد دورة هذا العام في ظل طفرة تشهدها المنطقة في مشاريع توسعة المطارات، وسط توقعات بأن تصل حركة المسافرين في الشرق الأوسط إلى ١٫١ مليار مسافر سنويًا بحلول عام ٢٠٤٠، ما يعزز الحاجة إلى بنية تحتية متقدمة تدعم النمو المتوقع. وتُقدّر القيمة الإجمالية لسوق تطوير المطارات في المنطقة بأكثر من تريليون دولار أمريكي.

وتُقام فعاليات المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وينظّمه شركة RX العالمية، وتشمل الفعاليات المصاحبة منتدى قادة المطارات العالمي، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران – الشرق الأوسط، إلى جانب مناطق عرض جديدة تضم المعدات الأرضية الكهربائية، وجناح تقنيات المطارات، وركن تصميم المطارات.

نبذة عن RX

تُعد RX شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من خبرتها في القطاعات الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لتعزيز نمو الأعمال للأفراد والمجتمعات والمؤسسات. تنتشر RX في 25 دولة وتغطي 41 قطاعًا صناعيًا، وتستضيف نحو 350 فعالية سنويًا. وتلتزم RX بتوفير بيئة عمل شاملة، وتمكين الشركات من النمو من خلال رؤى مستندة إلى البيانات وحلول رقمية متقدمة. RX هي جزء من مجموعة RELX، المزود العالمي لحلول التحليلات والمعلومات لعملاء القطاعات المهنية والتجارية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

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نبذة عن RELX

تُعد RELX شركة عالمية متخصصة في تقديم أدوات التحليل والقرارات المبنية على المعلومات للعملاء في القطاعات المهنية والتجارية. وتخدم RELX عملاءها في أكثر من 180 دولة، ولها مكاتب في نحو 40 دولة، ويعمل بها أكثر من 36,000 موظف، منهم أكثر من 40% في أمريكا الشمالية. ويتم تداول أسهم الشركة الأم RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك تحت الرموز:

لندن: REL | أمستردام: REN | نيويورك: RELX

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية عبر الموقع: www.relx.com/investors

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