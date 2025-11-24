الرياض، المملكة : استعرضت "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث حلولها في مجال الدفع الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2025" بهدف رسم ملامح مستقبل التجارة الرقمية وتسليط الضوء على التقنيات المتطورة التي تعيد تشكيل معالم القطاع.

وخلال الحدث الذي عُقِدَت فعالياته مؤخراً تحت شعار "مستقبل التجارة الرقمية"، عززت الشركة تواصلها مع قادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية، وشاركت في نقاشاتٍ تمحورت حول دور تقنيات الدفع المتقدمة في صياغة تجارب رقمية أكثر ذكاءً وأماناً على مستوى المنطقة.

وبصفتها الراعي الذهبي للحدث، سلطت "هايبرباي" الضوء على دورها المتنامي في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد غير نقدي، من خلال توفير حلول دفع مدمجة وقابلة للتوسع ومعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وقال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة هايبرباي: "تأتي مشاركتنا في «سيملس السعودية 2025» تجسيداً لالتزامنا الراسخ بدفع عجلة تطوُّر ونمو قطاع التجارة الرقمية في المملكة والمنطقة ككل. ومع تسارع مسيرة التحول الرقمي في المملكة في ظل «رؤية المملكة 2030»، نفخر بتقديم جيلٍ جديد من ابتكارات الدفع الكفيلة بتمكين الشركات من النمو بأمان وكفاءة. وتعكس الحلول التي استعرضناها رسالتنا المتمثلة في بناء منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية؛ تدعم التجار، وتحسّن تجربة العملاء، وتُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".

وكشفت "هايبرباي" خلال الحدث عن حزمة من الخدمات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصمَّمة لتحسين رحلة العميل، وتعزيز أمان المعاملات، وتبسيط العمليات التجارية. وأكدت الشركة عزمها المضي قدماً في خطط توسعها الإقليمي، لترسيخ حضورها في أسواق البحرين ومصر وقطر.

وأتاح تواجد "هايبرباي" في "سيملس السعودية 2025" منصةً استراتيجية لتوطيد الشراكات الاستراتيجية، واستكشاف فرص وآفاق جديدة بالتعاون مع البنوك ورواد التكنولوجيا المالية والجهات الحكومية. وجددت الشركة، من خلال عرض أحدث حلولها، التزامها بتقديم تجارب دفع رقمية سلسة تدفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

ويعد مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2025" الحدث الأبرز في المملكة في مجالات التجارة الرقمية والمدفوعات والتمويل المدمج، إذ يجمع تحت مظلته التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك ومزودي التكنولوجيا، لاستكشاف الابتكارات التي تعيد تشكيل كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

