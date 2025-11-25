الدوحة، قطر: شاركت شركة آل عبدالغني موتورز، الموزّع المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس في دولة قطر، في معرض «ذا غراند أوتو شو 2025»، أكبر فعالية للسيارات في قطر، والذي أُقيم تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتمثّل هذه المشاركة العام الثاني على التوالي للشركة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بالتقرّب من مجتمع محبّي السيارات وتعزيز حضورها في مشهد رياضة سباقات السيارات وخدمات ما بعد البيع في الدولة.

وشاركت آل عبدالغني موتورز هذا العام بجناحين منفصلين؛ أحدهما مخصص لرياضة سباقات السيارات، والآخر مخصص لمركز «موتري» لرعاية السيارات، وذلك في إطار إبراز دور الشركة في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الأداء الرياضي والخدمات المتميزة التي تلبي احتياجات العملاء داخل الحلبات وخارجها.

وبناءً على الزخم الكبير والحماس الذي شهده الموسم الافتتاحي لبطولة تويوتا جي آر يارس قطر العام الماضي، أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز خلال المعرض عن انطلاق الموسم الثاني رسميًا في 30 يناير 2026. كما استعرضت الشركة مجموعة من سيارات تويوتا جي آر يارس تحمل كلٌّ منها هوية الراعي الخاص بها، مانحةً الزوار فرصة حصريّة للاطلاع على تشكيلة السيارات المشاركة في الموسم الجديد. وشهد المعرض أيضًا عروضًا ديناميكية لعدد من هذه السيارات على ممشى السيارات، ما أضفى مزيدًا من التشويق والإثارة استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل. كما اغتنمت آل عبدالغني موتورز هذه الفرصة للتواصل مع السائقين المهتمين من زوار المعرض، ودعتهم للتسجيل الإلكتروني للمشاركة في السباق القادم.

وفي الجناح المخصص لموتري، سلّطت آل عبدالغني موتورز الضوء على مركز العناية بالسيارات الوحيد المعتمد من 3M في قطر، حيث قدّم الفريق عروضًا حيّة لمجموعة من خدماته المتميزة، بما في ذلك تظليل النوافذ من 3M، وحماية الطلاء (PPF)، وطبقة الحماية السيراميكية، وغيرها من الخدمات المتقدمة.

ومن خلال مشاركتها في معرض «ذا غراند أوتو شو 2025»، أكدت شركة آل عبدالغني موتورز التزامها بدعم وتطوير مشهد رياضة سباق السيارات في قطر، وفي الوقت نفسه إبراز قدراتها في تقديم خدمات ما بعد البيع عبر «موتري»، بما يعكس دورها كشركة لا تقتصر على حلول التنقّل، بل تقدّم أيضًا تجربة متكاملة تتمحور حول رضا العملاء وجودة الخدمة.

عن آل عبدالغني موتورز:

أنشأت شركة آل عبدالغني موتورز في عام 1958 في قطر وتعمل في قطاع السيارات كموزع معتمد لسيارات تويوتا ولكزس منذ عام 1964. تعمل آل عبدالغني موتورز على تحقيق رؤيتها لتكون لها الريادة في مجال التنقل. تقدم آل عبدالغني موتورز العديد من الخدمات والمنتجات المختلفة، بما في ذلك تأجير السيارات، ومبيعات السيارات المستعملة، ومبيعات المعدات الثقيلة، ومراكز خدمة السيارات، وخدمات التنقل الأخرى.

