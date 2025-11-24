حصدت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، جائزة "أفضل بيئة عمل للابتكار الرقمي" ضمن فئة "جوائز القطاع العام والخاص"، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2025 الذي أقيم بحضور معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض.

وتُمنح جائزة "أفضل بيئة عمل للابتكار الرقمي" لمؤسسات القطاع العام والخاص التي هيأت أجواءً وبيئة استثنائية محفزة للابتكار الرقمي، وتحتفي بالمؤسسات التي أبدت التزامًا بتشجيع الإبداع والتعاون وبناء ثقافة الابتكار في المجال الرقمي، ويتم منحها للمؤسسات التي تلبي مجموعة من المعايير من بينها وجود آلية واضحة تساعد على تهيئة بيئة تشجع مشاركة أفراد المجتمع في مجال الابتكار الرقمي، ووجود سجل يثبت حرص الجهة على تطبيق حلول رقميّة مبتكرة، واستثمار المؤسسة في البنية التحتية التقنية، ونشر الوعي داخل المؤسسة للتشجيع والتحفيز على الابتكار.

وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لجهود "بنفت" في ترسيخ نموذج رائد لبيئة العمل الصحية والمحفزة، حيث تعتمد سياسة المكتب المفتوح التي تنعكس إيجاباً على أداء الفرق الداخلية وتسهم في زيادة الإنتاجية والإبداع بين الموظفين، إضافةً إلى تبنيها نهج الاتصال المؤسسي المحفز لثقافة الابتكار من خلال تنظيم الهاكاثونات والمسابقات الابتكارية الداخلية بصورة دورية، والتي تعزز توليد الأفكار الجديدة والتفكير خارج الأطر التقليدية، وتشجيع الموظفين على تصميم حلول رقمية مستقبلية، كما تعتمد "بنفت" نهجاً قائماً على الابتكار المدروس في تطوير منتجاتها وخدماتها عبر الاستناد إلى الدراسات واستطلاعات الرأي وتحليل احتياجات المستخدمين، بما يضمن تقديم حلول متوافقة مع تطلعات الجمهور.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن نحصد جائزة "أفضل بيئة عمل للابتكار الرقمي" ضمن جوائز التميز للحكومة الإلكترونية 2025، والتي تأتي تجسيداً للجهود المتواصلة التي نبذلها في تطوير بيئة عمل متقدمة، وللاهتمام الكبير الذي نوليه لتعزيز ثقافة الابتكار وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والانفتاح وتبادل المعرفة، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان بيئة مهنية صحية ومتطورة تتيح للجميع داخل الشركة المشاركة في صياغة مستقبل الخدمات المالية الرقمية".

وأضاف: "نحن في "بنفت" مستمرون في الاستثمار في الموارد البشرية وكوادرنا وتطوير حلول رقمية قائمة على الابتكار، امتداداً لدورنا المحوري في دعم الاقتصاد الرقمي في البحرين تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز متقدم للابتكار التكنولوجي، مؤكدين أن هذه الجائزة تمثّل دافعاً قوياً لنا لمواصلة مساعينا في الارتقاء بمنظومة العمل الرقمي وتقديم قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني".

