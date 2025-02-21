أبوظبي: أعلنت "كاتم"، رائدة تطوير حلول الاتصالات المبتكرة وفائقة الأمان وحماية البيانات والتابعة لمجموعة ايدج، اليوم عن عقد تعاون مع شركة "إي آند الإمارات"، ذراع الاتصالات التابعة لمجموعة "إي آند"، وذلك بهدف العمل معاً على تعزيز أمن تكنولوجيا الاتصالات الحيوية المرنة.

ووقّعت الشركتان الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ما يعكس التزامهما المشترك بتطوير تكنولوجيا الاتصالات الآمنة والمرنة.

وضمن إطار الاتفاقية، ستتعاون الشركتان على مواصلة تطوير ودمج هاتف كاتم "إكس 3 إم" الذكي وفائق الأمان، واستخدام "بوابات كاتم" للارتقاء بحماية البيانات، وتنفيذ تطبيق كاتم الآمن "إكس 4"، بهدف توفير مستوى إضافي من قدرات الاتصال المشفر.

وقال ديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم: "مع استمرار تطور المشهد الرقمي، تشتد الحاجة إلى حلول اتصالات آمنة ومرنة أكثر من أي وقت مضى. ويتيح لنا تعاوننا مع "إي آند الإمارات" دفع آفاق الأمن السيبراني وتوفير الجيل المقبل من تكنولوجيا التشفير التي تضمن السلامة التامة للبيانات للجميع".

وقال عبد الله الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "إي آند الإمارات": "نلتزم لدى "إي آند الإمارات" بتمكين الشركات والجهات الحكومية عبر توفير حلول الأمن الرقمي الأكثر تقدماً. وتتيح لنا شراكتنا مع كاتم تعزيز محفظة الاتصالات الآمنة لدينا، مما يضمن حصول عملائنا على الحماية الأكثر تطوراً وموثوقية ضد التهديدات السيبرانية الناشئة".

ويمكن للحاضرين في آيدكس 2025 زيارة ايدج ومحفظة شركاتها في الجناح C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 داخل مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى يوم 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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