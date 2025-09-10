الإمارات العربية المتحدة – أعلنت سفن إكس (7X)، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، عن الإطلاق الرسمي لمنصة «بريد وصلة»، أول سوق رقمي عالمي يجمع الشبكات البريدية ضمن شبكة موحدة. وجاء الإعلان على هامش انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي – دبي 2025، في خطوة استراتيجية تعيد رسم ملامح قطاع البريد العالمي وتمكّن التجارة الإلكترونية عبر منصة متكاملة ستربط المشغّلين وتعزز تكامل خدماتهم.

وسيوفّر «بريد وصلة» قنواتٍ رقمية متكاملة لتسويق الخدمات وتجميع الشحنات وزيادة الطلب العابر للحدود، بما يمكّن المشغّلين التقليديين أو ذوي العمليات المحدودة من دخول المنظومة الرقمية العالمية وتقديم خدماتهم عبر واجهة موحدة للحجز والمتابعة الإلكترونية، ويتيح للشبكات الكبرى استقطاب تدفقات جديدة وتعظيم إيراداتها. كما سترتكز المنصة على أطر الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقيات الثنائية القائمة، ما يحوّل واقع القطاع من تجزئة إلى تكامل، ويعزز مكانة البريد كبنية تحتية حيوية تدعم الاقتصاد الرقمي.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "يمثل بريد وصلة امتداداً طبيعياً لاستراتيجية المنصات في سفن إكس (7X) إلى جانب «NXN» و«إي أم أكس» و«فنت إكس»، حيث نعمل على رقمنة وربط الشبكات البريدية لتمكينها من توسيع حجم عملياتها واستحداث مصادر دخل جديدة، بما يحافظ على دورها المحوري في مشهد الخدمات اللوجستية العالمي. كما نُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التجارة الإلكترونية والأفراد من ممارسة التجارة بسهولة وسلاسة عبر الحدود. إن بريد وصلة سيشكّل استثمارًا في مستقبل القطاع، وجسرًا يربط الشبكات البريدية حول العالم نحو منظومة بلا حدود.."

وستسهم المنصة في إتاحة وصول عادل إلى التجارة العالمية، حيث تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين الأفراد من الشحن العابر للحدود بشفافية وبتكاليف تنافسية، وتمنح متاجر التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية وصولاً مرناً وواسع النطاق إلى الشبكات البريدية لإدارة عمليات التنفيذ والدفع والإرجاع بكفاءة عالية.

وبفضل الكفاءة الكربونية المميزة للشبكات البريدية، سيقدّم «بريد وصلة» للحكومات والجهات التنظيمية بديلاً مستداماً وقابلاً للتوسع عن تدفقات الشحن المجزأة، بما يعزز مكانة البريد كخيار صديق للبيئة ويتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية التي يرسخها الاتحاد البريدي العالمي.

وقالت نسيبا الشقيري، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية والاستثمار في سفن إكس (7X): "يشكل «بريد وصلة» ركيزة محورية في استراتيجية سفن إكس (7X) لتعزيز موقعها كممكّن للبنية التحتية الرقمية واللوجستية المستقبلية. من خلال توحيد الشبكات البريدية وربطها بالشركات الصغيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، سنفتح آفاقاً جديدة للنمو وخلق القيمة، ونرسخ موقع المجموعة في قلب تدفقات التجارة الرقمية العالمية. بريد وصلة سيكون البوابة لمستقبل لوجستي بلا حدود، حيث تتكامل الشبكات البريدية والأعمال والمستهلكون ضمن منظومة واحدة متصلة ومترابطة."

وسيتجاوز «بريد وصلة» حدود الشحن التقليدي عبر دمج حلول التكنولوجيا المالية من خلال ذراع المجموعة المالي «فنت إكس»، ما يتيح عمليات دفع وتحصيل سلسة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر الرقمية، ويسهم في تعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة. كما ستقدّم المنصة تكاملاً مباشراً مع متاجر التجارة الإلكترونية لتمكين تنفيذ الطلبات بكفاءة، وربط عمليات الدفع والإرجاع بأسعار تنافسية، إلى جانب استثمار بيانات التدفقات البريدية العالمية لتحسين الأسعار والمسارات وصياغة اتفاقيات تعاون أكثر فاعلية، بما يخلق طبقة بيانات استراتيجية تدعم قرارات المشغّلين. كما ستفعّل المنصة أدوات الاستدامة لتصبح الخيار الأمثل المتوافق مع السياسات الحكومية والأهداف البيئية.

وبذلك، يؤسس «بريد وصلة» لبنية تحتية رقمية موحدة تخدم المشغّلين البريديين والشركات الصغيرة ومنظومة التجارة الإلكترونية العالمية، ويشكل العمود الفقري لسوق عابرة للحدود أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات