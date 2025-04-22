استكمالاً لاستمرار نجاحه منذ العام 2024، أعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ 1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. ومع استمرارالعوامل الإيجابية للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد كل من الدخل الممول وغير الممول ارتفاعاً خلال هذا الربع، مما ساهم في زيادة إجمالي الدخل بنسبة 8% ليصل إلى 1.45 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2025:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول ارتفعت التكاليف بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لاستمرار الإمارات الإسلامي في المبادرات الاستثمارية بهدف دفع عجلة النمو

بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لاستمرار الإمارات الإسلامي في المبادرات الاستثمارية بهدف دفع عجلة النمو عكس قيد مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 169 مليون درهم نتيجة لعمليات التحصيل القوية

بمبلغ 169 مليون درهم نتيجة لعمليات التحصيل القوية أظهرت الأرباح التشغيلية تحسّناً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

تحسّناً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ارتفع صافي الربح ليسجل مبلغ قياسي بلغ 1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24%

ليسجل مبلغ قياسي بلغ 1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% لايزال هامش صافي معدل الربح جيداً للغاية عند نسبة 3.85%

جيداً للغاية عند نسبة 3.85% بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية إضافة إلى مزيج الودائع القوي، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية لدعم متعامليه

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليبلغ 123 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025

بنسبة 11% ليبلغ 123 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025

بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025 ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8% لتصل إلى 83 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً للغاية بتسجيل نسبة 71% من إجمالي الودائع

بنسبة 8% لتصل إلى 83 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً للغاية بتسجيل نسبة 71% من إجمالي الودائع جودة الإئتمان: شهدت نسبة التمويلات منخفضة القيمة تحسناً لتصل إلى 4%، مع نسبة تغطية قوية عند 146%

شهدت نسبة التمويلات منخفضة القيمة تحسناً لتصل إلى 4%، مع نسبة تغطية قوية عند 146% رأس المال : تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.8% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.9%، مركز رأس المال القوي جداً للمصرف

: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.8% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.9%، مركز رأس المال القوي جداً للمصرف بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 91%، وتعكس السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

"تخطت أرباح الإمارات الإسلامي في الربع الأول حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد شهد إجمالي الدخل زيادة ملفتة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

ارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم، في حين نمت الودائع بنسبة 8% لتبلغ 83 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 71% من إجمالي الودائع.

وبصفتنا مصرفاً يلبي تطلعات ومتطلبات الجميع، نفخر بدعم نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمكين الأفراد والشركات على حد سواء.

نجح المصرف في إصدار صكوك رئيسية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025. ويعكس هذا الإصدار الناجح التقدير المتزايد للإمارات الإسلامي بين مجتمع المستثمرين العالمي، حيث تجاوز حجم الطلب 1.6 مليار دولار أمريكي من المستثمرين المحليين والدوليين.

باعتباره مصرفاً إسلامياً يحتل موقعاً راسخاً في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم الإمارات الإسلامي بالمسؤولية الاجتماعية المنوطة به، وذلك من خلال دعم الجهود الخيرية والإنسانية في جميع أنحاء الدولة. وخلال شهر رمضان المبارك، تبرع المصرف بخمس ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لتكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقف مستدام يهدف إلى توفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.

يلعب المصرف، على مدار أكثر من عقدين، دوراً محورياً في تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية، ونحن لانزال ملتزمون بالمضي قُدماً على هذا النهج مستلهمين من رؤية قادة دولتنا لمواصلة مسيرتنا نحو تحقيق التقدم."

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

سجل الإمارات الإسلامي نمواً قياسياً في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 123 مليار درهم.

كما شهدت الأرباح التشغيلية زيادة ملفتة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة باستراتيجية نمو فعالة وأداء قوي في جميع القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة.

يواصل الإمارات الإسلامي ريادته للابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث يقدم لمتعامليه أفضل الحلول المتاحة من خلال منصاته المصرفية الرقمية. كما نواصل إضافة المزيد من الخدمات المبتكرة إلى هذه المنصات، مما يتيح لمتعاملينا من الأفراد والشركات إنجاز المعاملات المصرفية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان.

وحرصاً منه على بلورة الهدف الاستراتيجي المتمثل في تمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية لديهم، تعاون المصرف مع هيئة تنمية المجتمع وجامعة زايد لنشر الوعي عند الطلاب حول إدارة الأموال واستراتيجيات التخطيط المالي لبناء مستقبل أكثر استقراراً. ويأتي هذا منسجماً مع ’أجندة دبي الاجتماعية 33‘، التي تهدف إلى تلبية طموحات دبي المستقبلية وتعزيز مبادراتها في مجال الحماية والتمكين الاجتماعي ."

وفي إطار مبادرة أخرى تركز على الشباب، أطلقنا بطولة الإمارات الإسلامي لكرة القدم النهائية، وهي فعالية رياضية استمرت لمدة أسبوع بالشراكة مع فيزا، حيث جمعت معاً محبي الألعاب للمشاركة في مجموعة من الأنشطة الجذابة والمنافسات الحماسية.

وباعتباره جهة العمل المفضلة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لايزال التوطين يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للإمارات الإسلامي. وفي هذا الصدد، يواصل المصرف، الذي تصل نسبة توطين لديه إلى 39.8%، جذب وتطوير المواهب الإماراتية من خلال برامج التدريب المتقدمة وتطوير المهارات. وقد تعاونّا مؤخراً مع جامعات مرموقة، مثل جامعة "سكاي لاين" والجامعة الأمريكية في الإمارات، لتنفيذ مجموعة من المبادرات التعليمية."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في العام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

هاتف: +971 4 4397430

هاتف متحرك: +971 56 6405080

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: ei@bm.com

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