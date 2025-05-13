دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من إيفزا دبي، مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، و مجلس المدن الذكية SCC، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات والمبتكرين على المستوى العالمي، وذلك على هامش ختام فعاليات "قمة المدن الذكية – أمريكا الشمالية 2025".

وبصفتها الشريك الرئيسي للفعالية، لعبت "إيفزا" دورًا محوريًا في قيادة النقاشات حول كيفية بناء مدن أكثر شمولية واستدامة وترابطًا، مع التركيز على دبي كنموذج رائد للابتكار المدني وصولًا إلى أسواق أخرى حول العالم.

وجمعت القمة – التي عقدت في سان فرانسيسكو من 6 إلى 8 مايو الماضي - أكثر من 450 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة في قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، تحت شعار "السلامة العامة، الذكاء الاصطناعي، والشرق الأوسط في المركز." وخلال الجلسات الرئيسية، قدّمت "إيفزا" رؤى حول كيفية التقاء المدن الذكية والمناطق الحرة كمحرّكات للتحول الاجتماعي من خلال الابتكار الاقتصادي – وهو مبدأ يتماشى بعمق مع هدف مجلس المدن الذكية.

وقال هولجر شليشتر، رئيس الشؤون المالية لدى "إيفزا دبي": "دبي لا تمثل مجرد فرصة اقتصادية فقط، بل تمثل رؤية لما يمكن أن تكون عليه مدن المستقبل. وبصفتنا شركاء لمجلس المدن الذكية، نفخر بدعم هذه الرؤية من خلال بناء علاقات ذات مغزى، ومشاركة الرؤى العالمية، وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال الدوليين في مجال التكنولوجيا".

وأضاف متابعاً: "هذا التعاون بين الجانبين يعكس التآزر المتزايد بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر مختلف القطاعات، ونحن نؤمن بأن دبي توفر المنصة المثالية للمبتكرين الأمريكيين لتطبيق حلولهم الذكية في دبي وخارجها."

في نفس السياق، أعلن كل من مجلس المدن الذكية و"إيفزا" عن تأسيس منظمتين مشتركتين هما: مجلس المدن الذكية – الشرق الأوسط، لدعم الطلب المتزايد على حلول المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط، وأكاديمية المدن الذكية™، وهي منصة تعليمية متخصصة في التدريب والتعليم في مجال المدن الذكية.

بدوره، أوضح كوري جراي، الرئيس التنفيذي لمجلس المدن الذكية، أن التعاون مع "إيفزا" يمثل فصلًا جديدًا في كيفية تصور وبناء المدن الذكية عبر الحدود، مضيفاً

"نعمل على إنشاء منصة انطلاق قوية لرواد الأعمال لاختبار حلولهم الذكية وتكييفها وتطبيقها عالميًا, من خلال الربط بين ابتكارات وادي السيليكون وبيئة دبي التجارية الديناميكية. وتُعد منطقة الشرق الأوسط من أسرع المناطق نموًا في الابتكار الحضري، وتهدف حلولنا إلى تزويد الحكومات والمؤسسات بالمعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة."

وتحتل دبي المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، وقد أصبحت بالفعل معيارًا عالميًا في مجال التطوير الحضري الذكي، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وخدماتها الرقمية العامة، وسياساتها المستقبلية. وتُعد دبي منصة انطلاق لمشاريع إقليمية رائدة مثل نيوم في المملكة العربية السعودية والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مما يمنح المبتكرين الدوليين وصولًا فوريًا إلى فرص نمو سريعة في منطقة الشرق الأوسط.

من جهتها، أعلنت "إيفزا" عن إطلاق منصة "سكايل360" (Scale360)، وهي منصة مفتوحة للابتكار مقرها دبي، تهدف إلى ربط الشركات الناشئة العالمية بشركاء من القطاع الخاص، ومستثمرين، وقنوات الدخول إلى الأسواق. وتم تطوير هذه المنصة بالشراكة مع شركة Plug and Play، لتعكس الدور المتنامي لـ "إيفزا" في دعم تحول الأعمال، وليس مجرد تأسيسها.

وقد تأسست "إيفزا" لتكون حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب الفكر المتشابه، تجمعهم تحت مظلة واحدة لمزاولة الأعمال وتحقيق النمو – ليس فقط عبر إزالة العوائق، بل من خلال بناء جسور إلى الأسواق العالمية. وتؤمن "إيفزا" بقدرة الأعمال على جمع الناس، وتجاوز الحدود، وخلق فرص مشتركة توحّد الأفراد حول أهداف واحدة. ولا توجد بيئة أنسب لتحقيق هذه الرؤية من دولة الإمارات، بفضل الرؤية المستقبلية لحكومتها وقيادتها الرشيدة.

ومن خلال دورها كشريك لمجلس المدن الذكية (SCC)، تهدف "إيفزا" إلى بناء جسر بين وادي السيليكون ودبي، لربط رواد الأعمال والأنظمة البيئية للابتكار. وسلطت "إيفزا" خلال القمة الضوء على تطور العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تقوم على أولويات مشتركة في قطاعات متنوعة.

ومع وجود أكثر من 1500 شركة أمريكية نشطة بالفعل في دولة الإمارات – من بينها: مايكروسوفت، أوبر، وعيادة كليفلاند – ومع مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أصبحت دبي وجهة طبيعية للشركات الأمريكية التي تسعى إلى النمو السريع، والمرونة، والريادة العالمية.

وتُمثل المشاركة في القمة بداية خارطة الطريق الاستراتيجية لـ "إيفزا" في الولايات المتحدة، والتي تتضمن المشاركة في فعاليات مقبلة أبرزها: أسبوع التكنولوجيا العميقة في سان فرانسيسكو (يونيو 2025)، وفعالية أسبوع التكنولوجيا العميقة – دبي، الحدث الأبرز المقرر عقده في نوفمبر 2025.

نبذة عن "إيفزا":

تعتبر "إيفزا" المنطقة الحرة الأكثر ديناميكية وعالمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على تحسين الموقع الاستراتيجي للبلاد والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والبيئة الملائمة للأعمال. وتتميز الشركة بنهجها المتعدد الجنسيات، حيث تقدم حلولاً مخصصة لتأسيس الأعمال من خلال شبكتها من الهيئات الحكومية والشركاء المحترفين.

يمكن لأصحاب الأعمال والموظفين أيضًا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة داخل النظام البيئي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ حلول العقارات وحزم التأشيرات والتدريب والتطوير.

يقدم مجمع ايفزا للأعمال، مجموعة واسعة من مرافق المكاتب المتطورة المصممة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل مرخص وتوفر بيئة مهنية للترحيب بالعملاء والتواصل مع الشركات الأخرى.

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