إجمالي الأصول المدارة للمجموعة يحقق أعلى مستوى له على الإطلاق ليبلغ 130.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 ولأول مرة في تاريخ السوق المصري، بزيادة سنوية قدرها 83% .

ارتفاع الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي (في حالة استبعاد تأثير العملات الأجنبية)، وارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة 49%٪ على نفس الأساس، وتحقيق أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية والربحية في السوق المصري خلال اخر 12 شهر بنسبة 25.7%

المحفظة القائمة للمجموعة تواصل النمو بوتيرة ثابتة في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مسجلة 25.2 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 23%.

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى جانب أداء قوي عبر أنشطة بنك الاستثمار وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث سجلت المجموعة إيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه مصري، وصافي ربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بلغ 1.2 مليار جنيه. كما واصلت المحفظة القائمة للمجموعة نموها القوي لتصل إلى 25.2 مليار جنيه، محققة بذلك زيادة قدرها 23% على أساس سنوي، فيما حققت المجموعة أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية والربحية في السوق المصري خلال اخر 12 شهر بنسبة 25.7%، مما يعكس قوة نموذج اعمال الشركة ونموه المستدام والكفاءة المتميزة لجميع أنشطتها.

وفي هذا السياق أكد محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة: "اثبتت سي آي كابيتال مرة أخرى قوتها في التعامل مع التحديات الراهنة. وبالرغم من تقلبات السوق، حققت الشركة نتائج أعمال قوية، حيث سجلت المحفظة القائمة للمجموعة نمو بقيمة 25.2 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 23%. ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمال الشركة المتكامل، ويعزز من مكانتها الريادية في قطاع الخدمات المالية في مصر."

ومن جانبه، صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة: " الأداء القوي لنتائج الشركة جاء مدعومًا بمعدلات نمو قياسية عبر كافة المؤشرات الرئيسية، حيث حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية زيادة سنوية قدرها 49%، في حالة استبعاد تأثير العملات الأجنبية، فيما حققت زيادة سنوية في الإيرادات بلغت 24% على نفس الأساس. واستطاعت سي آي كابيتال تحقيق أداء ثابت ومستقر بالرغم من تقلبات وتحديات السوق خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2025، وكان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محرك رئيسي للنمو، حيث تمكنت كوربليس، ذراع المجموعة للتأجير التمويلي، من تعزيز مكانتها الريادية بزيادة استثنائية بلغت 208% على أساس سنوي في إجمالي القروض الممنوحة، فيما حققت سي آي كابيتال للتمويل العقاري نمو سنوي بنسبة 114% في إجمالي القروض الممنوحة وارتفاع بنسبة 69% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، لتصبح بذلك واحدة من أسرع شركات التمويل العقاري نموًا في السوق المصري وشريك موثوق لجميع المطورين العقاريين الرائدين في السوق. كما سجلت ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر أداء ثابت ونمو مدروس بالرغم من تحديات السوق، بينما سجل قطاع بنك الاستثمار نتائج قوية، وحقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة إنجازًا ملحوظًا من خلال إتمام 18 صفقة بقيمة إجمالية 39.9 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، ليرسخ من مكانته الريادية في مجال الاستشارات المالية. وعلى صعيد إدارة الأصول، فقد ارتفع إجمالي الأصول المدارة للمجموعة بنسبة 83% سنويًا، ليبلغ 130.1 مليار جنيه مصري، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق ولأول مرة في تاريخ السوق المصري، مما يجعلها من أكبر مديري الأصول على مستوى المنطقة."

وأضاف جوهر: "تماشيًا مع استراتيجية جديدة تستهدف الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تفخر شركة سي آي كابيتال بالإعلان عن خطوة استراتيجية مهمة، من خلال تعيين رئيس تنفيذي جديد بشركة سي آي كابيتال للإدارة الاستثمار المباشر، حيث تستهدف الشركة بفضل قاعدة قوية ومتنامية من المشاريع المستهدفة ان تصبح محركًا استراتيجيًا طويل الأجل للإيرادات، مما يعزز من مكانة المجموعة الريادية ويسهم في تقديم حلول مالية مبتكرة. كما تمكنت الشركة من الحصول على ترخيص مزاولة نشاط رأس المال المُخاطر، ما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة ويتيح توسيع نطاق منتجات الشركة للوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين."

وسجلت شركة كوربليس للتأجير التمويلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري زيادة استثنائية بنسبة 208% على أساس سنوي في إجمالي القروض الممنوحة ليبلغ 11.4 مليار جنيه مصري، وبلغت محفظة الشركة إجمالي 17.7 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب 780 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

واختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بأداء قوي، وذلك بتحقيق ارتفاع بنسبة 69% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ حوالي 2.7 مليار جنيه مصري. فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة 1.5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر، محققة زيادة سنوية ملحوظة قدرها 114%. وسجلت الإيرادات نموًا بنسبة 85% على أساس سنوي لتبلغ 656 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 132% ليصل إلى 93 مليون جنيه مصري.

ووصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر توسيع انتشارها وقاعدة عملائها، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة من الشركة 2.9 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 6% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، بالإضافة إلى توسيع شبكة فروعها لتصل إلى 204 فرعًا، يخدم 137 ألف عميل في 21 محافظة.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، واصلت سي آي كابيتال تحقيق نتائج استثنائية عبر جميع أنشطته خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بإيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه مصري. فيما بلغت إيرادات نشاط السمسرة 729 مليون جنيه مصري. وعن أداء شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، فقد سجلت الشركة نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 309 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ليبلغ 130.1 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية كبيرة قدرها 83%، كما حقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة إنجازًا ملحوظًا من خلال تنفيذ 18 صفقة بقيمة إجمالية 39.9 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.

وأختتم جوهر: "تظل سي آي كابيتال قادرة على مواجهة تقلبات السوق بثبات والتأقلم معها وذلك بفضل محفظة مرنة ومتنوعة مدعومة بمكانة الشركة الريادية في السوق المصري، حيث تقدم الشركة خدمات وحلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لقاعدة عملائها كبيرة من المستثمرين، إلى جانب تحقيقها لنتائج مالية متميزة ومؤشرات ربحية رائدة في القطاع لمساهميها، مع التزامها بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الإقليمية".

نبذة عن شركة سي آي كابيتال:

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.

ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات