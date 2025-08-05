صافي الدخل المعدل1: 92.0 مليار ريال سعودي (24.5 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 190.8 مليار ريال سعودي (50.9 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 103.3 مليار ريال سعودي (27.5 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 222.2 مليار ريال سعودي (59.3 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

التدفقات النقدية الحرة 1: 57.1 مليار ريال سعودي (15.2 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 129.0 مليار ريال سعودي (34.4 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

نسبة المديونية1: 6.5% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 5.3% كما في 31 مارس 2025

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2025 بقيمة 79.3 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي)، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال سعودي (0.2 مليار دولار أمريكي) سيتم دفعها في الربع الثالث

موثوقية إمدادات بنسبة 100% في النصف الأول تعزز سجل الشركة الحافل من حيث الثبات والاستقرار

إحراز تقدم في مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام في حقول البرّي والمرجان والظلوف، ويمضي العمل قدمًا على المسار الصحيح في معمل غاز الجافورة

بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام

استمرار نمو البيع بالتجزئة عالميًا مع طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان

توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة بهدف الاستفادة من تميز موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة

إقبال عالمي قوي على إصدار السندات بقيمة 18.8 مليار ريال سعودي (5.0 مليار دولار أمريكي) مما يعكس ثقة المستثمرين في المرونة المالية لأرامكو السعودية وقوة مركزها المالي وإستراتيجيتها بعيدة المدى

تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:"نجحت أرامكو السعودية، ولله الحمد، مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2025 في إثبات مرونتها من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة. وعلى الرغم من بعض التحديات الجيوسياسية، إلا أننا واصلنا توفير الطاقة بموثوقية استثنائية لعملائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي.

"وفي ظل ما شهدناه، فإن أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا، مقارنة بالنصف الأول من العام. وبالنسبة لإستراتيجيتنا على المدى البعيد فإنها تعكس قناعتنا بأن المواد الهيدروكربونية ستواصل دورها المحوري في أسواق الطاقة والمواد الكيميائية على مستوى العالم، ونحن على استعداد لأداء دورنا في تلبية طلبات العملاء على المدى القريب والبعيد.

"كما أننا نواصل الاستثمار في مبادرات متعددة مثل مصادر الطاقة الجديدة، والابتكار الرقمي مع التركيز على الذكاء الاصطناعي بهدف الاستفادة من تعدد نطاق أعمالنا وتكلفتنا المنخفضة وتطوراتنا التقنية لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025 عبر بث إلكتروني بتاريخ 5 أغسطس 2025 عند الساعة 11.30 ظهرًا بتوقيت الرياض، والساعة 9.30 صباحًا بتوقيت لندن، والساعة 4.30 صباحًا بتوقيت نيويورك. ويمكنكم متابعة البث الإلكتروني من خلال الرابط: (https://www.aramco.com/investors)

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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