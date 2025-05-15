أبرز المؤشرات

إجمالي الإيرادات: 1.54 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق

إيرادات المنتجات: 459 مليون دولار، بزيادة قدرها 12%

إجمالي الفوترة: 1.60 مليار دولار، بزيادة قدرها 14%

نمو الإيرادات السنوية الموحدة لـ SASE بنسبة 26%، وعمليات الأمن بنسبة 30%

أعلى هامش تشغيلي للربع الأول وفقًا لمبادئ GAAP: 29%

أعلى هامش تشغيلي غير محسوب وفقًا لـ GAAP: 34%

تدفق نقدي قياسي من العمليات: 863 مليون دولار

تدفق نقدي حر قياسي: 783 مليون دولار

أعلنت شركة فورتينت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FTNT)، الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني والتي تقود التكامل بين الشبكات والأمن، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

وقال كين شيه، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:

"يسعدنا الإعلان عن ربع قوي آخر، حيث ارتفع هامش التشغيل غير المحسوب وفقًا لـ GAAP بمقدار 570 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 34%، وهو أعلى مستوى في تاريخ الربع الأول، في حين نمت الفوترة بنسبة 14%. نحن نواصل تسريع استراتيجيتنا للنمو من خلال الاستثمار في أسواق SASE الموحدة وعمليات الأمن التي تشهد توسعًا سريعًا، مع تعزيز ريادتنا في الشبكات الآمنة. ومن خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في التكامل بين الشبكات والأمن، وسجلنا المميز في الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطوير ودمج المنتجات بسلاسة عبر نظام التشغيل FortiOS، أثبتنا أنفسنا كقادة في الابتكار العضوي وسنواصل تحديد المعايير في مجال الأمن السيبراني."

حول فورتينت

تُعد فورتينت (NASDAQ: FTNT) قوة دافعة في تطور الأمن السيبراني والتكامل بين الشبكات والأمن. تتمثل مهمتنا في تأمين الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان، واليوم نوفر الأمن السيبراني حيثما يحتاجه عملاؤنا من خلال أكبر محفظة متكاملة تضم أكثر من 50 منتجًا من فئة المؤسسات. يعتمد أكثر من نصف مليون عميل على حلول فورتينت، والتي تعد من بين الأكثر استخدامًا وبراءة اختراع وتحققًا في الصناعة.

يُعد معهد تدريب فورتينت أحد أكبر وأشمل برامج التدريب في هذا المجال، وهو مكرس لجعل تدريب الأمن السيبراني وفرص العمل الجديدة متاحة للجميع. يُعد التعاون مع المنظمات المرموقة في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك فرق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية (CERTS) والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، عنصرًا أساسيًا في التزام فورتينت بتعزيز المرونة السيبرانية عالميًا.

تُطور مختبرات FortiGuard، وهي وحدة استخبارات التهديدات والأبحاث المتقدمة في فورتينت، تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الرائدة لتزويد العملاء بحماية عالية المستوى وموثوقة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ عن التهديدات.

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