دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت جمعية التغليف المستدام في الإمارات كشريك معرفي في قمة "الاستدامة في التغليف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025" في دبي التي نظمتها مؤسسة سميثرز. وجمعت القمة، التي استمرت على مدى يومين، نخبة من قادة القطاع الصناعي وصنّاع القرار وخبراء الاستدامة، وذلك لاستعراض أحدث التوجهات والسياسات والابتكارات التي تشكل مستقبل التغليف المستدام في المنطقة.

وشارك أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى جانب ممثلين من أبرز المؤسسات الصناعية والتجارية في جلسات حوارية تناولت مواضيع متعددة، أبرزها تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستجدات المماثلة في الأسواق الإقليمية، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بالبلاستيك أحادي الاستخدام، ومناقشة الأطر التنظيمية التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال الجلسات التي تناولت المسؤولية الممتدة للمنتج، شدّد المتحدثون على أهمية هذا النظام في تسريع عمليات الحد من النفايات، وإعادة الاستخدام والتدوير. كما جرى التأكيد على ضرورة توحيد الأطر التنظيمية، ليس فقط على المستوى لمحلي، بل على امتداد المنطقة، بما يتيح بناء أنظمة قابلة للتوسّع، تقليص تجزئة السوق، وتسهيل عمليات التجارة.

وجدد ممثلو القطاع الصناعي والتجاري التزامهم بدعم آليات التصميم المشترك، وتطبيق أنظمة موحدة، والتعاون مع الجهات الحكومية من أجل تطوير منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج لتتسم بالكفاءة، وتواكب متطلبات المستقبل.

وفي هذا الصدد، قالت سارة جاكسون، الخبيرة الفنية للجمعية: "إن التعاون بين القطاعين العام والخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية. فمستقبل التغليف الدائري يتطلب أنظمة شاملة تستند إلى حوار متبادل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص. علينا العمل معًا لابتكار حلول متكاملة تراعي الجدوى التقنية والاقتصادية والاجتماعية، وتتوافق مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد دائري."

وتطرقت القمة أيضًا إلى مواضيع مهمة مثل الأطر العالمية للتصدي لتلوث البلاستيك، ودور تقنيات إعادة التدوير المتقدمة في المنطقة، ودور العلامات التجارية في تطوير التغليف المستدام. وناقشت الجلسات التفاعلية والدراسات التي تم عرضها العلاقة بين السياسات والابتكار، وقدمت للمشاركين رؤى قابلة للتطبيق تهدف إلى إرساء المعايير المطلوبة للتحول الشامل في منظومة الاقتصاد الدائري.

وفي ظل سعي المنطقة إلى مواءمة أهدافها البيئية مع متطلبات الاستدامة الاقتصادية، تواصل جمعية التغليف المستدام دورها الريادي في دعم السياسات المبنية على الأدلة، وتنمية القدرات الصناعية والتجارية، وتبادل المعرفة من أجل تطوير مستقبل الاقتصاد الدائري

نبذة عن جمعية التغليف المستدام في الإمارات:

تأسست جمعية التغليف المستدام في الإمارات في العام 2023 كمجموعة عمل مرخصة من غرف دبى وتعتبر أول منصة من نوعها للاقتصاد الدائري متعددة القطاعات، تهدف إلى إحداث تحول في سلسلة قيمة التغليف. وتأتي هذه المبادرة كنتيجة للجهود التي بدأها الأعضاء المؤسسون لتحالف CIRCLE عام 2019 لتعزيز الابتكار في إعادة التدوير نحو تحقيق اقتصاد دائري.

تمت إطلاق تحالف CIRCLE رسميًا تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء اقتصاد دائري للتغليف في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتسعى جمعية التغليف المستدام في الإمارات إلى ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة التغليف، عبر تحويل النموذج التقليدي “الإنتاج - الاستخدام - التخلص” إلى نظام يعيد استخدام النفايات التغليفية الاستهلاكية كمورد قيّم.

كما تهدف الجمعية إلى زيادة الوعي لدى المستهلكين، وتقديم الرؤى والتوصيات بشأن التشريعات والسياسات المتعلقة بالتغليف المستدام، وذلك من خلال نهج قائم على البيانات وتعاون متعدد الأطراف.

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