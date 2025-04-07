الإمارات - أعلنت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها "بريسميان إي باث" - "Prysmian E Path"، خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025، الحدث الرائد في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج العربي. يعكس هذا الإطلاق حرص شركة صناعة الكابلات العمانية على تطوير حلول كابلات مستدامة وذات تأثير بيئي منخفض وأداء عالي، يدعم التحول في مجال الطاقة ويساهم في تطوير بنية تحتية رائدة على مستوى العالم.

يمثل "إي باث" - "E Path”، الجيل القادم من تكنولوجيا الكابلات، حيث تم تصميمه من أجل تقليل الأثر البيئي مع تحسين كفاءة الطاقة. وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في صناعة الكابلات، التي تلتزم بمعايير تقييم معترف بها عالميًا، مما يوفر مؤشرات قابلة للقياس حول مدى استدامته وموثوقية أدائه البيئي.

يعتمد نظام تصنيف "إي باث" - "E Path”، على ستة معايير استدامة معترف بها عالمياً، مما يضمن امتثال كل كابل لأعلى المقاييس البيئية ومقاييس الأداء الصارمة.

البصمة الكربونية : تقاس باستخدام منهجية "من المصدر إلى الباب" لضمان تقييم شامل لدورة الحياة .

: تقاس باستخدام منهجية "من المصدر إلى الباب" لضمان تقييم شامل لدورة الحياة إعادة التدوير ومدى دورة الحياة: يعتمد على مواد قابلة لإعادة التدوير كليًا أو جزئيًا لدعم الاقتصاد الدائري .

يعتمد على مواد قابلة لإعادة التدوير كليًا أو جزئيًا لدعم الاقتصاد الدائري الفوائد البيئي ة : مصمم لتقليل انبعاثات الكربون، ومتوافق مع معيار مقاومة الحريق وكفاءة نقل الطاقة .

مصمم لتقليل انبعاثات الكربون، ومتوافق مع معيار مقاومة الحريق وكفاءة نقل الطاقة المواد عالية الخطورة: خالي من المواد الضارة، مما يضمن سلامة الأفراد والبيئة .

خالي من المواد الضارة، مما يضمن سلامة الأفراد والبيئة معدل المواد المعاد تدويرها: دمج المواد المعاد تدويرها في عملية الإنتاج، سواء من الموردين الخارجيين أو من عمليات إعادة الاستخدام داخل شركة صناعة الكابلات العمانية.

دمج المواد المعاد تدويرها في عملية الإنتاج، سواء من الموردين الخارجيين أو من عمليات إعادة الاستخدام داخل شركة صناعة الكابلات العمانية. كفاءة النقل: مصمم لتحقيق أداء طاقة عالي، مما يساهم في تقليل الأثر البيئي .

تعليقاً على المشاركة، قال أركان ايدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: "تعد الاستدامة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الابتكار لدى شركة صناعة الكابلات العمانية. يساهم “إي باث" - "E Path”، والذي يعتبر الجيل القادم من تكنولوجيا الكابلات بشكل فعال في تقليل الأثر البيئي، ويدعم مساعي الشركة والتزامها بتوفير حلول فعالة وعالية الجودة".

وأضاف أركان ايدوجدو: "يأتي إطلاق "بريسميان إي باث" - "Prysmian E Path"، خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025، ليؤكد مجددًا على دورنا الريادي في تقديم حلول الطاقة المستدامة، ومساهمة منتجاتنا في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة."

تؤكد مشاركة الشركة في الحدث، على دورها الريادي كمساهم فعال في تطوير البنية التحتية المستدامة، حيث استعرضت الشركة محفظتها الشاملة من حلول الكابلات، بما في ذلك كابلات الطاقة المتجددة، وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض، وكابلات الأدوات، وكابلات التحكم، والموصلات العلوية، وأسلاك البناء، ومكونات الشبكات، والتي تم تصميمها لتحقيق أداء طويل المدى مع مراعاة المسؤولية البيئية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة التزامها بالتحول الرقمي وتقديم الخدمات، من خلال مجموعة من الحلول المتطورة مثل أومهيرو (Omhero)، أليسيا (Alesea)، و بريكام (Prycam)، وذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات متكاملة تتمحور حول العملاء.

تواصل شركة صناعة الكابلات العمانية دورها الريادي في تعزيز الابتكار، وفي التحول نحو حلول الطاقة المستدامة، حيث تتماشى إستراتيجية الاستدامة لديها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومع أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وصافي انبعاثات صفرية. ومن خلال إطلاق “إي باث" - "E Path”، ومنتجاتها وحلولها المستدامة الأخرى تضمن الشركة بأن المنازل والمدن والصناعات مدعومة بطاقة نظيفة وفعّالة ومنخفضة الأثر البيئي.

حول شركة صناعة الكابلات العمانية:

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الكابلات ومقرها سلطنة عمان. تتخصص الشركة في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، ​​وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر كابلات بمواصفات فريدة - لمجموعة متنوعة من التطبيقات والظروف البيئية، أو وفقًا لمتطلبات العملاء. تعتبر شركة "صناعات الكابلات العمانية" جزءاً من مجموعة "بريسميان" الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة الكابلات. تتوزع مكاتب الشركة التي تأسست سنة 1984، في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتركيا وروسيا والهند.

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