الحدث يجمع تحت مظلته أكثر من25,000 متخصص في الأمن السيبراني من أكثر من 160 دولة؛ لبحث سبل مواجهة التحديات المتزايدة في عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعد هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لعرض مجموعتها الشاملة من حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2025"؛ الحدث الأبرز في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بصفتها الشريك الاستراتيجي الرئيسي للحدث. وينعقد "جيسيك جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو، حيث من المتوقع أن يجمع تحت مظلته أكثر من 25,000 متخصص في الأمن السيبراني من أكثر من 160 دولة؛ لبحث سبل مواجهة التحديات المتزايدة في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبفضل الإقبال المتسارع على استخدام تقنيات مثل شبكات الجيل الخامس ((5G، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، تحوّل العالم اليوم إلى فضاءٍ رقمي ذكيٍّ متصلٍ بالكامل. فقد اخترقت التكنولوجيا الرقمية جميع جوانب حياتنا، كما ساهم الانفتاح والتواصل من خلالها بإعادة هيكلة طريقة عيشنا وعملنا عالمياً. ولذلك، أصبح الأمن السيبراني أحد أبرز اهتمامات العديد من البلدان والقطاعات حول العالم، وبات بناء الثقة الرقمية وضمان الأمن السيبراني-وهما ركيزتان أساسيتان لضمان التحول الرقمي- من الممارسات الضرورية التي لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها.

وبهذه المناسبة قال شون يانغ، مدير مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم: "يسرنا أن نعزز شراكتنا طويلة الأجل مع معرض ومؤتمر ’جيسيك جلوبال‘ من خلال الانضمام إلى نسخة العام الحالي بوصفنا الشريك الاستراتيجي الرئيسي. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام هواوي بتأمين مستقبلنا الرقمي المشترك بالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات القطاعية، وهيئات التوحيد القياسي وأصحاب المصلحة من الشركات. ونهدف من خلال هذه الشراكات إلى أن نكون شريكاً موثوقاً في العالم الرقمي والذكي، وأن نزوّد عملائنا بحلول تنافسية وآمنة".

وسيتمكن زوّار جناح هواوي ضمن "جيسيك جلوبال 2025" من تجربة أحدث ابتكارات الشركة في مجال الأمن السيبراني. وتشمل هذه الابتكارات حلولاً أمنية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة "هواوي كلاود"، تتضمن نظام الدفاع الأمني ​​1+7 ومركز الأمن السيبراني SecMaster المدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ وحلول شبكة "Xinghe" الذكية للأمن السيبراني، مع حل حافة خدمة الوصول الآمن ( SASE) وحل EDR، والتي تستخدم بنية فريدة تعتمد على هندسة "السحابة –الشبكة - الحافة- النقطة الطرفية"؛ وحل حماية متعدد الطبقات من برامج الفدية يكشف بدقة عن هذه البرامج، ويمنع انتشارها الأفقي، ويضمن سرعة الاسترداد؛ بالإضافة إلى حل حماية البيانات بجميع السيناريوهات من خلال بنية (3 في 1)، وأداء استرداد رائد على مستوى القطاع.

كما تستضيف هواوي عدة فعاليات حصرية خلال الحدث الرائد، من بينها جلسة تنفيذية في 6 مايو تجمع قادة قطاع الأمن السيبراني لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان من "هواوي كلاود". وفي اليوم نفسه، ستطلق هواوي ورشة عمل تحت عنوان "المرونة السيبرانية"، بمشاركة نخبة من خبراء أمن شبكات تقنية المعلومات والاتصالات لمناقشة تحديات الأمن الرقمي المتطورة، بما في ذلك إدارة دورة الحياة الأمنية، وحماية النزاهة الرقمية، وإدارة الثغرات الأمنية، والشهادات الرقمية

وفي 7 مايو، ستقيم هواوي "ورشة عمل أوشن كلوب: حماية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي"، والتي ستتناول توجهات أمن البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النسخ الاحتياطي المتقدمة، وسُبل الدفاع ضد هجمات الفدية، مع عرض مباشر لحلول وحدة التخزين الاحتياطي "أوشن بروتكت" من هواوي. كما سيشهد هذا اليوم انعقاد "منتدى Xinghe لأمن الشبكات الذكية"، الذي سيُناقش سبل مساعدة المؤسسات على بناء هيكلية حل حافة خدمة الوصول الآمن ( SASE) لمواجهة التحديات الناشئة، مثل هجرة الخدمات السحابية، وإدارة حركة البيانات المحلية خارجياً، والتهديدات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وتختتم هواوي برنامجها الخاص من الفعاليات خلال الحدث في 8 مايو بمنتدى تحت عنوان "ممارسات قطاع الأمن السيبراني"، الذي سيجمع نخبة من الجهات التنظيمية، وقادة القطاع، والخبراء والعلماء، لاستشراف الفرص والتحديات في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تغطية التشريعات العالمية، وأمن سلاسل التوريد، وأمن الذكاء الاصطناعي، والوقاية من برامج الفدية.

يُؤكّد حضور هواوي الاستراتيجي في معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2025" إيمانها الراسخ بأهمية الأمن السيبراني وحماية الخصوصية باعتبارهما حجر الأساس لبناء العالم الرقمي والذكي. وتوجه هذه الفلسفة نهج الشركة في تطوير حلول أمنية لا تقتصر على مجرد توفير الحماية، وإنّما تشكل جزءاً أساسياً من كل منتج تقدمه منذ مرحلة تصميمه. علاوةً على ذلك، تتبنى هواوي نموذج أمان قائم على التحقق، ويعتمد على معايير مشتركة تُتيح التقييم الموضوعي، وترسّخ الثقة على مستوى القطاع من خلال الشفافية والممارسات الأمنية القابلة للقياس.

تستعرض هواوي أحدث ابتكاراتها في القاعة رقم 5، الجناح A180 من موقع معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2025".

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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