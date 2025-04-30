دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتغير توقعات المستهلكين في ما يخص التنقّل بوتيرة متسارعة، حيث باتت الراحة والسرعة والتجربة الشخصية المحرّكات الرئيسية لنمو سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات. وخلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي2025، تعيد "ثريفتي لتأجير السيارات – الإمارات" تقديم علامتها التجارية بما يتماشى مع متطلبات عالم اليوم القائم على الطلب الفوري، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات المبتكرة تشمل خيارات التأجير المرنة، وتجربة الأكشاك الذكية ذاتية الخدمة، لتؤسس بذلك منظومة متكاملة تستشرف مستقبل التنقل وتتناغم مع أسلوب الحياة العصري وكيفية حركة الأفراد وتواصلهم.

نماذج تأجير مرنة لعملاء متنوعين

تقدّم "ثريفتي" خدمتين جديدتين تلبيان احتياجات المقيمين والزوار وروّاد الأعمال في الدولة، ممن يبحثون عن الراحة دون التزامات طويلة الأمد. وتشمل الخدمة الأولى "عروض التأجير الشهري"، المصممة للعملاء الراغبين في الوصول إلى سيارة بأسعار مناسبة، مع إمكانية التجديد أو التبديل حسب تغيّر خططهم. أما الخدمة الثانية "الإيجار مع خيار التملك"، فتوفر للمستخدمين فرصة امتلاك السيارة من خلال دفعات شهرية مدروسة وشروط واضحة وشفافة.

وتهدف هذه الحلول إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية، لا سيما للعملاء الذين يعيشون نمط حياة سريع التغير أو يمرون بمراحل انتقالية مختلفة في دولة الإمارات.

"ثريفتي" تصل إلى الفنادق: سيارة الإيجار في متناول يدك

في إطار إعادة تعريف مفهوم الراحة للمسافرين، أطلقت "ثريفتي" خدمات تأجير السيارات داخل كبرى سلاسل الفنادق في أبرز الوجهات السياحية بالدولة. وبفضل التكنولوجيا المتطورة التي تم دمجها ضمن هذه المواقع، أصبح بإمكان السياح حجز سيارة تأجير خلال ثوانٍ معدودة، مباشرةً من بهو الفندق أو حتى من غرفهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير التنقل بين يدي العملاء، دون الحاجة للبحث عن وسيلة مواصلات. سواء كانت الرحلة عفوية أو مخططة مسبقاً، يمكن للمسافرين الآن حجز مركبتهم ببضع نقرات والعودة للاستمتاع بتجربتهم، بعيداً عن عناء الترتيبات اللوجستية.

فنحن في "ثريفتي" نلتزم بتقديم تجارب سفر أكثر ذكاءً وسرعة وسلاسة – لنجعل من كل رحلة تجربة أكثر راحة ومتعة.

توسّع استراتيجي مدفوع بالتكنولوجيا: إطلاق أول كشك ذكي للحجز في المنطقة

ضمن استراتيجيتها طويلة المدى، تعتزم "ثريفتي" مضاعفة عدد نقاط خدماتها في مختلف أنحاء الإمارات، مستهدفة الوصول إلى أكثر من 100 موقع خلال الأشهر الـ18 إلى 24 المقبلة، مع التركيز على المناطق ذات الطلب المرتفع كالأحياء السكنية، ومراكز النقل، والمجمعات التجارية.

وبالتزامن مع هذا التوسع، تكشف "ثريفتي" عن أول كشك رقمي ذكي للحجز، يتم عرضه للمرة الأولى خلال معرض سوق السفر العربي. وهو عبارة عن محطة خدمة ذاتية تسهّل عملية تأجير السيارات من البداية إلى النهاية. حيث يمكن للعملاء تصفح الخيارات المتاحة، واختيار المركبة، وإتمام الحجز في غضون دقائق، مع إمكانية توصيل السيارة إلى موقع العميل خلال ساعة إلى ثلاث ساعات.

وتتضمن مواصفات كل كشك ما يلي:

تجربة حجز رقمية بالكامل

واجهة تفاعلية بشاشة تعمل باللمس

خيارات تحقق ودفع سريعة

دعم مباشر على مدار الساعة (قيد التنفيذ)

وفي هذا السياق، قال تشاند سوني، رئيس قطاع التجزئة في "ثريفتي لتأجير السيارات" – أبوظبي:"التنقّل اليوم يتمحور حول السهولة، والوصول الفوري، والاندماج السلس في الحياة اليومية. هدفنا هو الوصول إلى العملاء أينما كانوا – سواء من خلال مواقع أذكى، أو حلول رقمية، أو شراكات توفر قيمة عملية يومية. نحن لا نبني شبكة تأجير فحسب، بل نؤسس تجربة متصلة بالكامل."

وسيبدأ طرح هذه الأكشاك في التجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والمناطق التجارية الحيوية، لتسهيل الوصول إلى خدمات التأجير في الأماكن التي يعيش ويعمل فيها العملاء.

شراكات استراتيجية قائمة على الولاء

وفي سبيل تعزيز القيمة المقدّمة للعملاء وتيسير حياتهم اليومية، أبرمت "ثريفتي" الإمارات شراكات استراتيجية مع نخبة من العلامات التجارية الرائدة في قطاعات النفط والغاز، والتجزئة، والسياحة. وتم الإعلان عن هذه الشراكات خلال معرض سوق السفر العربي 2025، حيث تشمل التعاون مع "جيو ووش" الإمارات و"أوشن دَسك ترافلز"، ما سيتيح مزايا ملموسة لعملاء "ثريفتي". وتشمل هذه المزايا خصماً بنسبة 50% على غسيل السيارات الجاف في كافة مواقع "جيو ووش" داخل الدولة، بالإضافة إلى باقات تأجير مخصصة لعملاء "أوشن دَسك"، وذلك من خلال شبكة "ثريفتي" الواسعة المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات.

وتعكس هذه المبادرات رؤية العلامة التجارية في تخطي حدود خدمات التأجير التقليدية، لتقديم تجارب تنقّل متكاملة تُثري نمط الحياة وتوفّر قيمة حقيقية للمستهلك المعاصر، الذي يوازن بين الكفاءة والتكلفة.

وبفضل الحلول الرقمية، والخدمات المبتكرة، وخطط التوسع الطموحة، تواصل "ثريفتي لتأجير السيارات – الإمارات" الاستثمار في تجارب تركز على السرعة والبساطة وسهولة الوصول، إيذاناً بمرحلة جديدة من منظومة تنقّل أكثر ترابطاً واستجابة، تتماشى مع تطلعات المقيمين والزوار والمجتمعات في دولة الإمارات.

حول شركة "ثريفتى لتأجير السيارات"

تُعد شركة "ثريفتى لتأجير السيارات" واحدة من أكبر وأشهر شركات تأجير السيارات في العالم، وتتميّز بخدماتها التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن خيارات اقتصادية. تأسست الشركة في عام 1989 ضمن مجموعة مشاريع عبدالله أحمد الموسى، وهي مجموعة متنوعة النشاطات تشمل مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والضيافة والعقارات والتصنيع – وقد أصبحت "ثريفتى" منذ ذلك الحين اسماً موثوقاً في المنطقة على مدار أكثر من أربعين عاماً.

وبقيادة السيد عبد الله أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة، بنت "ثريفتى" سمعة قوية في تقديم خدمات تأجير السيارات على المدى القصير والطويل، مع تركيز دائم على تقديم حلول ميسورة وموثوقة. وتُعد "ثريفتى" الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن أفضل العروض الشهرية لتأجير السيارات وخدمات التأجير طويل الأجل في دولة الإمارات.لمزيد من المعلومات،

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