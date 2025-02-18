في خطوة بارزة تعكس الريادة والتميز في قطاع الرعاية الصحية، حازت مجموعة فقيه للرعاية الصحية على جائزة "أفضل طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية" لعام 2025، والتي تُمنح من قِبَل مؤسسة Global Banking & Markets .(GBM) جاء هذا التكريم تقديرًا لحجم الصفقة التي أطلقتها المجموعة والتأثير الإيجابي الذي حققته في السوق المالية.

وقد تمكنت المجموعة من استقطاب اهتمام السوق من خلال طرحها العام الأولي في 6 يونيو 2024، والذي بلغت قيمته 2.9 مليار ريال سعودي. تُعد هذه الجائزة إضافة نوعية لمسيرة مجموعة فقيه الحافلة، وبرهانًا جديدًا على الدور المهم الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للاقتصاد السعودي. كما تساهم أيضًا في زيادة جاذبية السوق المالي السعودي لاستقطاب قاعدة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأعربت القيادة التنفيذية لمجموعة فقيه: عن فخرها بالحصول على هذه الجائزة، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز يأتي كدليل على التزام المجموعة بالابتكار وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة. كما أكدت على توافق هذه النجاحات مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

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