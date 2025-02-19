مجموعة منتجات حصرية تحمل علامتي هايسنس وريال مدريد للارتقاء بتجربة مشاهدة الفعاليات الرياضية

متجر جديد في مصر وخطط للتوسع في شمال أفريقيا بهدف تعزيز حضور الشركة في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، بنجاح مؤتمر شركاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، وذلك يوم 16 فبراير 2025 أمام أهرامات الجيزة التاريخية في مصر، حيث جمع المؤتمر أبرز الشركاء الإقليميين والموزعين وقادة الصناعة تحت شعار "قيادة المستقبل". وشكل الحدث منصة للاحتفال بالإنجازات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والكشف عن التقنيات التي ستشكل مستقبل الحياة الذكية.

حضر المؤتمر سعادة محمد سفيان براح، السفير الجزائري في القاهرة، والسيد/تشاو ليو تشينغ، المستشار الوزاري بالسفارة الصينية في مصر، والسيد/جيري ليو، نائب رئيس شركة هايسنس العالمية، والسيد/ جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شهد المؤتمر حضور أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس، لا عب نادي ريال مدريد السابق، حيث سلط حضوره الضوء على الروابط القوية بين هايسنس وعالم الرياضة.

وقال جيري ليو، نائب رئيس شركة هايسنس العالمية: "إن نجاحنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مدفوع بشراكاتنا القوية والتزامنا بالابتكار. وتساعدنا الاستثمارات الاستراتيجية في التصنيع المحلي والبحث والتطوير، على تلبية احتياجات المستهلكين المتطورة وتعزيز النمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة."

وتأكيداً لهذه الرؤية، قال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "تؤكد هذه المبادرات التزامنا بتوسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية، وضمان توفير التكنولوجيا المتطورة والأجهزة المنزلية الفاخرة بشكل أكبر للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة."

وسلط المؤتمر الضوء على التزام هايسنس بالابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وأسلوب الحياة المتصل بالشبكات من خلال منظومة ConnectLife، مما يدعم رؤيتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي "AI Your Life". وشارك الحاضرون من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وأفريقيا في نقاشات تدور حول رؤية الشركة واستراتيجيات التوسع الخاصة بها، مما عزز مكانة هايسنس كشركة عالمية رائدة في مجال الترفيه والأجهزة المنزلية.

الكشف عن تكنولوجيا الجيل التالي

كشفت هايسنس خلال المؤتمر عن أحدث ابتكاراتها الرائدة التي تعيد تعريف قطاع أجهزة التلفاز ذات الشاشات الأكبر حجماً، بما في ذلك تلفاز MicroLED 136 MX قياس 136 بوصة، وهو أول شاشة MicroLED تقدمها العلامة التجارية للمستهلكين. وتوفر هذه التقنية المتطورة دقة ألوان لا مثيل لها، وحيوية، وكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة.

كما أعلنت هايسنس عن تلقيها 100 طلب لشراء تلفاز Micro LED قياس 136 بوصة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يسلط الضوء على الطلب القوي على الجيل التالي من أجهزة الترفيه المنزلي ذات الشاشات الكبيرة في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، طرحت هايسنس انطلاقاً من شراكتها مع نادي ريال مدريد، مجموعة منتجات حصرية بإصدار محدود تحمل علامة النادي الشهير إلى جانب علامتها التجارية، مما عزز عروض الترفيه المنزلي المتميزة التي تقدمها.

وانضم أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس إلى فعالية إطلاق المنتجات الحصرية، مما يعزز التعاون بين هايسنس وريال مدريد لتقديم ترفيه عالمي المستوى.

التوسع الاستراتيجي ومبادرات النمو في المنطقة

أعلنت هايسنس خلال المؤتمر عن خطط لافتتاح مصنع لأجهزة تكييف الهواء في الجزائر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "كوندور إلكترونكس"، وذلك في إطار التزامها بالتوسع الإقليمي، مما يعزز شبكة التصنيع والتوزيع الخاصة بالشركة في شمال أفريقيا. وسيلعب هذا المصنع دوراً رئيسياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان وصول أسرع للمنتجات عالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

وشملت أبرز فعاليات المؤتمر الإعلان عن إطلاق أول متجر رئيسي لعلامة هايسنس في مصر، مما يوفر للعملاء تجربة منتجات عالمية المستوى. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن افتتاح أول مركز إقليمي لخدمة العملاء في القاهرة، مما يعزز خدمات الدعم وما بعد البيع في جميع أنحاء مصر.

وتعزز هذه المبادرات الاستراتيجية التزام هايسنس تجاه المنطقة على المدى البعيد، وتضمن للمستهلكين الاستفادة من الابتكارات المحلية التي تلبي احتياجاتهم المتطورة.

واختتم مؤتمر شركاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 أعماله وسط نجاح كبير، حيث مهد الطريق أمام الابتكارات الجديدة، والتعاون الاستراتيجي، ومستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً بالشبكات للمستهلكين.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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