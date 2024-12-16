دبي، أعلنت شركة سويتش موبيليتي المحدودة، التابعة لشركة أشوك ليلاند والمملوكة لمجموعة هندوجا، والتي تُعد من الشركات الرائدة في تصنيع الحافلات الكهربائية والمركبات التجارية الخفيفة، أنها ستبدأ التشغيل التجريبي لحافلاتها الكهربائية الحديثة في الإمارات والسعودية خلال صيف 2025، مع خطة للإطلاق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة سويتش موبيليتي، ديراج هندوجا، عن إصدارين من منصات التنقل الكهربائية - سويتش EiV12 وسويتش E1- في الهند اليوم، وقال إن الشركة تلقت العديد من الاستفسارات القوية بشأن هذه الحافلات من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

سيتم عرض كل من سويتش EiV12 وسويتش E1 في دول مجلس التعاون الخليجي خلال صيف 2025. سيتم تصنيع سويتش EiV12 في الهند بينما سيتم تصنيع سويتش E1 في المملكة المتحدة.

وقال السيد هندوجا: "كلا الإصدارين لديهما إمكانات كبيرة في أسواق مجلس التعاون الخليجي، حيث تميل الحكومات في المنطقة إلى اختيار سويتش E1 المصممة للسوق الأوروبية، في حين ستثير سويتش EiV12 اهتمام القطاع الخاص في المنطقة". وأضاف: "نعتزم تصنيع المركبات الكهربائية في مصنع أشوك ليلاند في رأس الخيمة بمجرد أن نصل إلى حجم كافٍ من الطلب".

منصة الحافلات الكهربائية الحديثة سويتش EiV12، أول حافلة مدينة منخفضة الأرضية في الهند مزودة ببطاريات مثبتة على الهيكل وبطاقة بطارية قابلة للتوسيع تتجاوز 400 كيلوواط ساعة، تم إطلاقها بواسطة السيد نيتين جادكاري، وزير النقل البري والطرق السريعة في الهند، بحضور السيد أشوك ب. هندوجا، رئيس مجموعة شركات هندوجا (الهند)، وشخصيات بارزة وقادة في الصناعة.

وبهذه المناسبة، تم إطلاق حافلة سويتش E1 المصممة خصيصًا للسوق الأوروبية. وتشترك الحافلتان في فلسفات تصميمية مشتركة وهندسة معمارية خاصة بالمركبات الكهربائية. ويأتي الطلب الأول على حافلة سويتش E1 من إسبانيا، مما يشير إلى ظهور المركبات لأول مرة في السوق الأوروبية.

تم تصميم وتطوير وتصنيع منصة سويتش EiV12 محلياً لتلبية احتياجات التنقل داخل المدن، مقدمةً معايير عالمية في الأداء والسلامة والموثوقية والراحة. وتستوعب ما يصل إلى 39 راكبًا، مما يجعلها رائدة في فئتها بفضل قدرتها العالية على تحقيق الإيرادات للمستخدمين.

صرح السيد ديراج هندوجا: "يمثل إطلاق سويتش EiV12 وتدشين سويتش E1 لإسبانيا إنجازًا نفخر به في مجموعة هندوجا وشركة أشوك ليلاند، مما يؤكد التزامنا بالتنقل المستدام. بالإضافة إلى EiV12 وE1، تعمل سويتش على تطوير مجموعة من المنتجات الجديدة لتوسيع عروضنا العالمية. نحن في سويتش موبيليتي نسعى لتحقيق مستقبل أكثر خضرة وتعزيز رؤيتنا طويلة الأمد لتعميم التنقل الكهربائي عالميًا."

وقال السيد ماهيش بابو، الرئيس التنفيذي لشركة سويتش موبيليتي: "نحن متحمسون في سويتش موبيليتي للكشف عن منتجين جديدين للهند وأوروبا، وكلاهما مبني على هيكلنا العالمي للمركبات الكهربائية. هذه الابتكارات تعتمد على أحدث تقنيات المركبات الكهربائية لتوفير كفاءة فائقة وسلامة وراحة للركاب. وقد حققت حافلتنا الكهربائية منخفضة الأرضية المصممة لتحقيق أداء طاقي مثالي وإمكانية وصول شاملة، طلبات تجاوزت 1,800 وحدة؛ مما يثبت ثقة السوق في رؤية سويتش موبيليتي لمستقبل النقل الحضري المستدام."

تضع حافلة سويتش EiV12 معايير جديدة في مجال راحة الركاب والسلامة والتكنولوجيا، حيث تعيد تشكيل مشهد المركبات الكهربائية. تتميز الحافلة بمستوى أرضية منخفض وآلية انحناء تسهل عملية الصعود والنزول، بالإضافة إلى وجود منحدر لأجل الكراسي المتحركة ومساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. ومع أخذ سلامة النساء في الاعتبار، تم تجهيز الحافلة بـ 5 كاميرات مراقبة بدون نقاط عمياء و5 مقاعد مخصصة للنساء. توفر النوافذ البانورامية الواسعة، الأكبر في فئتها، برؤية ممتازة وإضاءة طبيعية داخلية وسلامة معززة. تعتمد الحافلة على نظام سويتش iON، وهو نظام معلوماتي ملك لك يوفر مراقبة في الوقت الفعلي لحالة المركبة وإدارة فعالة للأسطول. كما أن واجهة الشحن الخلفية المزدوجة تتيح شحنًا سريعًا وتحسين استخدام مساحات المستودعات.

تتميز حافلة سويتش E1، أحدث الابتكارات المصممة للسوق الأوروبية، بمحركات مثبتة داخل العجلات وتصميم ممر مسطح في داخل الحافلة، مما يوفر حركة سلسة وسهولة وصول للركاب. بفضل تكوينها ثلاثي الأبواب (أمامي، ووسطي، وخلفي)، توفر الحافلة راحة لا مثيل لها للصعود والنزول السريع، وهي مناسبة تمامًا لأنظمة النقل الحضري. وتستطيع حافلة سويتش E1 استيعاب ما يصل إلى 93 راكبًا، بما في ذلك الركاب الواقفين، وتضع معيارًا جديدًا في مجال النقل العام المستدام الموجه نحو الركاب.

-انتهى-

#بياناتشركات