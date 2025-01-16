الشارقة، يواصل معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة"، فعالياته لليوم الرابع على التوالي، مقدماً أحدث الآلات والتقنيات في مجال صناعة الحديد والصلب، بعد أن نجح في استقطاب أكثر من 600 علامة تجارية في ملتقى هو الأكبر من نوعه للمهتمين بالصناعات المعدنية في المنطقة.

ويقدم الحدث الذي يختتم اليوم، مجموعة واسعة من الابتكارات في مجال الصناعات المعدنية، في عروض حية أمام الزوار تستعرض أحدث تقنيات اللحام والقص والأجهزة المتطورة لقطع المعادن بالليزر وآلات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية، في فرصة استثنائية للشركات المحلية والإقليمية للتعرف على أحدث التوجهات في هذه الصناعة الرئيسية.

حرص على المشاركة في المعرض

ومن المشاركين في المعرض أمجد شحادة، المدير الإداري لشركة "SIMEX" من الولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في مجال الحلول الصناعية وآلات القطع بالضخ المائي، الذي أكد على أهمية "ستيل فاب" كمنصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات في صناعة الحديد والصلب، وأشار إلى أن الشركة تحرص على المشاركة في المعرض منذ تأسيسها، نظراً لما يوفره من فرص للتواصل مع العملاء وإبرام الصفقات في سوق الإمارات الذي يعد مركزاً اقتصادياً حيوياً يساعد الشركات على توسيع أعمالها في المنطقة.

وأشاد شحادة بالتسهيلات التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة للشركات لإنجاح مشاركتها في المعرض الذي يشهد منافسة قوية بين الشركات الأجنبية لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات، مما يحفز الجميع على تقديم أفضل ما لديهم وبأسعار مناسبة، مضيفًا أن "ستيل فاب" يسهم في زيادة مبيعات الشركات العاملة في تصنيع المعدات المرتبطة بصناعة وتشكيل الحديد، وتوسيع قاعدة عملائها في المنطقة، ولفت إلى أن جناح "سيمكس" استقبل عدداً كبيراً من الزوار الذين أبدوا اهتمامهم بالآلات التي تنتجها الشركة، مما يؤكد أن المعرض يوفر فرصة كبيرة للشركات ومنصة مهمة للصناعيين والمستثمرين في القطاع.

بدائل متنوعة للمهتمين بقطاع الصناعات التحويلية

من جانبها أشارت مجموعة "باستيك أوفرماتش" الإيطالية، المتخصصة في توريد الآلات ذات التحكم الرقمي المستخدمة في تصنيع المعادن، إلى أن "ستيل فاب" من أهم المعارض الصناعية في المنطقة، من حيث التنظيم واستقطاب الشركات المتخصصة في قطاع الحديد والصلب، مؤكدة أن الدورة الحالية تميزت بمشاركة واسعة من الشركات التي توفر بدائل متنوعة للمهتمين بالآلات المستخدمة في قطاع الصناعات التحويلية، وتحفز على تطوير منتجات الشركات ومعداتها.

ويعد "ستيل فاب 2025" منصة مثالية لاكتشاف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الصلب، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً وإقليمياً.

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