بدءاً من 1 يناير 2025، سيوسع مستشفى الشيخ سلطان بن زايد نطاق خدماته لتشمل جميع المجتمعات في المناطق الشمالية مع استمراره بخدمة العسكريين وأسرهم

سيقدم المستشفى لسكان المناطق الشمالية خدمات مرافق M42 العالمية المرموقة في قطاع الرعاية الصحية ليُغنيهم عن الحاجة إلى السفر إلى فروعها الأخرى لتلقي خدماتها

العالمية المرموقة في قطاع الرعاية الصحية ليُغنيهم عن الحاجة إلى السفر إلى فروعها الأخرى لتلقي خدماتها بموجب أول شراكة عسكرية مدنية من نوعها مطلع هذا العام مع وزارة الدفاع، سيقدم المستشفى بإدارة M42 برامج صحية متخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لسكان المناطق الشمالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مستشفى زايد العسكري الواقع في منطقة البطائح بالشارقة، والذي تتولى M42 مهمة إدارته وتشغيله، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الدفاع، عن تغيير اسمه ليصبح مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، بدءاً من 1 يناير 2025، في خطوة تضع خدمات المستشفى العالمية المستوى في متناول المزيد من أفراد المجتمع في المناطق الشمالية، مع استمراره بتقديمها للعسكريين وأسرهم في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الخطوة التزام M42 بتيسير سبل الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة في شتى أرجاء الدولة، وضمان توفر الخدمات الطبية المتقدمة لكافة سكانها.

وستكون الخدمات العلاجية المتقدمة والخبرات الطبية المتخصصة التي تتمتع بها المرافق العالمية التابعة لمجموعة M42 في متناول المرضى الآن، بما في ذلك مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري وأمانة للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية بدبي وهيلث بوينت. ويتمتع المستشفى بمرافق متكاملة تمكنه من تقديم كافة خدمات الرعاية، إذ يحتضن قسماً كبيراً متعدد التخصصات للعيادات الخارجية، وست غرف عمليات، ومختبرًا داخليًا، وصيدلية، وقسم للأشعة، وآخر للطوارئ، ووحدة للعناية المركزة، فضلاً عن العديد من غرف الإجراءات العلاجية، ويمتد على مساحة قدرها 45 ألف متر مربع ويضم 200 سرير. ويوفر المستشفى خدمات الرعاية ضمن طب الأسرة والطب الباطني ومعالجة السكري وأمراض الغدد الصماء وطب القلب والأوعية الدموية وطب الأعصاب، وجراحة العظام، وطب الجهاز الهضمي، وطب المسالك البولية وغير ذلك الكثير.

وفي هذا السياق، قالت اللواء الركن طبيب عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع:" سعيدون بالشراكة العسكرية - المدنية الصحية الأولى من نوعها في وزارة الدفاع مع M42 لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى لأفرادنا العسكريين من الرجال والنساء وعائلاتهم ولجميع سكان المناطق الشمالية من الإمارات عموماً في الشيخ سلطان بن زايد في منطقة البطائح. هذا التعاون يُظهِر جلياً التزامنا الثابت بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في القوات المسلحة وفي ذات الوقت يعزز من دورنا في المنظومة الصحية الوطنية من أجل تحسين وصول الرعاية الطبية المتخصصة إلى شريحة أكبر من المجتمع".

من جانبه قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42": "تسعى M42 لإحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية بتوفير الرعاية الوقائية والدقيقة والتَنَبُّئِية لمختلف المجتمعات. وعبر هذه الشراكة العسكرية – المدنية الأولى من نوعها ضمن وزارة الدفاع في دولة الإمارات، نتطلع إلى وضع بصمة إيجابية جلية في حياة أفراد المجتمع. فالتزامنا بالقطاع الصحي لا يعرف أي حدود، ونحن فخورون الآن بتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل المناطق الشمالية ومنح سكانها خدمات عالمية المستوى وخبرات تخصصية رفيعة لتلبية احتياجاتهم الصحية. وبترسيخ الابتكار والاستفادة من تقنيات الجيل المقبل المتطورة، تلتزم M42 بإرساء معايير جديدة في رعاية المرضى، وتعزيز سبل وصولهم إلى الخدمات وتحسين نتائجهم الصحية عموماً للوصول إلى مستقبل أكثر صحة وعدالة للجميع".

وفي إطار التزام M42 بالارتقاء بصحة المجتمع، سيقدم مستشفى الشيخ سلطان بن زايد البرامج الصحية المتخصصة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لأفراد المجتمع في المناطق الشمالية على نطاق واسع. وستضم هذه المبادرات، الفعاليات التعليمية الموجهة، والفحوصات الصحية الشاملة، وحلول الرعاية الشخصية بهدف جسر الفجوة بين الوصول إلى الرعاية الصحية عموماً. ويسعى المستشفى أيضًا، بتبني منهجية استباقية، لتزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والموارد اللازمة ليتمكن كل فرد من التمتع بمستقبل أكثر صحة ومرونة.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في منظومة الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الفريدة التي ترتكز على البيانات وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الرعاية الصحية.

تمتلك مجموعة M42 وتدير محفظة متكاملة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية القائمة على أحدث التقنيات، ومنها ديافيرم، وشركة جي 42 للرعاية الصحية، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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