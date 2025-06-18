المنامة، البحرين: حصد بنك ستاندرد تشارترد جائزة "أفضل منصة لإدارة الثروات لعام 2025 في البحرين"، وذلك ضمن جوائز التجزئة المصرفية التي تنظمها مجلة Asian Banking & Finance، في تقدير دولي يُسلّط الضوء على ريادة البنك في تقديم خدمات إدارة الثروات والتزامه بتمكين عملائه من تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول رقمية متطورة، وتجربة مصرفية مصممة لتواكب تطلعات المستثمرين.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين، قائلاً: "نحن فخورون بهذا التكريم الذي يعكس المستوى الرفيع للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، لا سيما في مجال إدارة الثروات الرقمية، بالإضافة لأن هذه الجائزة تمثل اعترافًا دوليًا بقدرة البنك على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تستند إلى معايير عالمية، وتلبّي تطلعات شريحة واسعة من العملاء ذوي الاحتياجات المالية المتنوعة."

وأضاف الدكتور كلنك أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للجهود المتكاملة التي يبذلها فريق عمل البنك، والذي يجمع بين الخبرات المصرفية العميقة والكفاءات الرقمية المتخصصة، كما أكد أن هذا التقدير يشكّل حافزًا إضافيًا لمواصلة تطوير الحلول والخدمات الرقمية، بما يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تقدم حلولاً متكاملة لإدارة الثروات تلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات على المستويين المحلي والإقليمي.

بنك ستاندرد تشارترد من أبرز المؤسسات المالية العالمية ذات الحضور الراسخ، إذ ينتشر في 53 سوقًا حول العالم، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والمالية المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات الكبرى، ويرتكز البنك في عملياته على نهج استراتيجي يجمع بين التركيز على تجربة العميل، وتعزيز مبادئ الاستدامة، وتبني أحدث الابتكارات الرقمية، مما يتيح له تقديم حلول متقدمة تتماشى مع التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي. وتُعد جوائز Asian Banking & Finance من أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع المصرفي العالمي، إذ تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية التي تُحدث تأثيرًا نوعيًا في مجال التجزئة المصرفية، وتُسلط الضوء على النماذج الرائدة والمبادرات المبتكرة التي تعيد رسم ملامح الخدمات المصرفية في القارة الآسيوية.

نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":

يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً. ويتواجد البنك في 53 دولة وسوق عمل وذلك ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. يتجسد هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال تنوعه الفريد. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله. "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في الهند.

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