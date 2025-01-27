دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جي آي جي الخليج" عن حصولها على جائزة "أفضل شركة تأمين صحي للعام" خلال حفل توزيع جوائز التأمين الذكية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 (مينا أي آر سابقًا). ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرتها المتميزة، حيث تفوز الشركة بهذا اللقب للمرة الثالثة بعد تحقيقها للجائزة في عامي 2022 و2023.

ويُجسّد هذا التكريم التزام "جي آي جي الخليج" الراسخ بتقديم حلول تأمين صحي مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال التركيز على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتبني أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تُواصل الشركة ريادتها في تطوير تجربة التأمين الصحي. كما يعكس هذا الإنجاز طموح الشركة وجهودها المتواصلة لتحسين جودة حياة عملائها وأعضائها عبر حلول متكاملة تستند إلى بيانات وتحليلات دقيقة، في إطار رؤيتها الرائدة التي عززتها بإصدار أول تقرير إقليمي عن الصحة في أكتوبر 2024، والذي أتاح فهمًا معمّقًا لاحتياجات العملاء، حيث استطاعت الشركة من خلال هذا التقرير تصميم برامج صحية فعّالة تُلبي متطلبات السوق بشكلٍ دقيق.

وبهذه المناسبة، قال بول آدمسون، الرئيس التنفيذي لشركة "جي آي جي الخليج": "يعد الحصول على جائزة أفضل شركة تأمين صحي للعام الثالث تأكيدًا على التزامنا الراسخ بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، حيث يبرز هذا النجاح جهودنا المستمرة لفهم احتياجات العملاء بشكل دقيق، وتقديم حلول صحية مخصصة تُعزز الثقة مع أعضائنا في مختلف أنحاء المنطقة. ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع حصولنا مؤخرًا على لقب "شريك التأمين المفضل" من هيئة دبي للتأمين الصحي، تقديرًا لدورنا في تلبية احتياجات قطاع الدخل المحدود، في خطوة تمثل إنجازًا مهمًا ضمن مساعينا لتقديم حلول تأمينية متميزة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لشريحة أوسع من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة".

إضافةً إلى هذا الفوز، تم ترشيح "جي آي جي الخليج" لجائزتي "مزود التأمين السيبراني للعام" و"شركة التأمين التجاري للعام"، وحظيت بإشادة خاصة في هاتين الفئتين. يُبرز هذا التكريم جهود الشركة المستمرة في تقديم حلول تأمينية شاملة ومبتكرة وموثوقة، تُواكب تطورات المشهد المتغير للمخاطر.

وتُعد جوائز "التأمين الذكية" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أي أي) معيارًا رائدًا للتميز في قطاع التأمين، حيث تحتفي بالشركات التي تحقق أداءً استثنائيًا وتتميز بالابتكار والتأثير الإيجابي. ويُبرز هذا الإنجاز مكانة "جي آي جي الخليج" كشريك موثوق في مجال التأمين الصحي، من خلال تقديم مزايا وخدمات متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بكفاءة عالية.

وفي الوقت الذي تحتفي فيه "جي آي جي الخليج" بهذا الإنجاز المرموق، تؤكد الشركة التزامها المتواصل بتمكين عملائها وتزويدهم بالثقة اللازمة لحماية ما يهمهم، مع ضمان صحتهم ورفاهيتهم وراحة بالهم.

نبذة عن جي. اي. جي (مجموعة الخليج للتأمين)

جي. اي. جي الخليج هي شركة تأمين إقليمية حائزة على التصنيف الائتماني "A"، ومصنفة ضمن شركات التأمين الخمس الأوائل في الأسواق العاملة فيها، ولديها حضور قوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ ما يزيد على 70 عاماً، وينصب جل اهتمامها الاستراتيجي على النمو والاستثمار، وتعد متجراً شاملاً، يقدم طيفاً واسعاً من منتجات وخدمات التأمين التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات، وعُمان، والبحرين، وقطر. وتمتلك جي. اي. جي الخليج حصة تبلغ 50% في جي. أي. جي السعودية.

وتفjخر جي.أي.جي الخليج بأنها جزء من شركة "فيرفاكس فاينناشال هولدينغ"، التي تمتلك أكثر من 90% من أسهم مجموعة الخليج للتأمين (GIG). وتُعد "فيرفاكس فاينناشال هولدينغ"، التي تتخذ من مدينة تورونتو الكندية مقراً رئيساً لها، من أفضل 20 مجموعة عالمية للتأمين وإعادة التأمين، ولها فروع في أكثر من 40 دولة، بإجمالي أقساط تأمين مكتتبة تصل إلى 30 مليار دولار.

يضم فريق عمل جي. اي. جي الخليج ما يزيد على 800 موظف، يعملون في 12 فرعاً ومتجراً للتجزئة في جميع أنحاء المنطقة، وأكثر من مليون متعامل، وتهتم الشركة بشركائها وتعمل على خدمة المتعاملين باهتمام وتشجعهم على تحقيق أهدافهم وعيش حياة ملهمة ورغيدة. وتحرص دائماً على نيل رضا عملائها والاهتمام بملاحظاتهم والسعي الحثيث لتبوء مكانة مرموقة كشركة تأمين رقمية رائدة في المنطقة، وتركز جي. أي. جي الخليج على إحداث فرق لدى المتعاملين والشركاء والمجتمعات من خلال التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

توجت جي. اي. جي الخليج مسيرتها الحافلة، كشركة تامين رائدة تحظى بالتقدير والاحترام، بالعديد من الجوائز تقديراً لجودة خدماتها ومنتجاتها، وكان آخرها فوزها بجائزة أفضل شركة تأمين للعام خلال حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAIR) 2023، وحصولها على التصنيف (A) من جوائز "أي إم بست" (AM Best)، وشهادة الـ إيزو 27700.

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