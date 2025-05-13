الرياض، المملكة العربية السعودية – تُشارك الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الرائدة في تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان عالية الجودة، في “المعرض السعودي للأغذية 2025” الذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وستستقبل سدافكو زوّارها في الجناح رقم [C4-2]، حيث ستستعرض أبرز منتجاتها وتتواصل مع العملاء والشركاء وقادة القطاع في أكبر منصة تجارية للأغذية والمشروبات في المملكة.

وقال السيد باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو:

“يتطور قطاع الأغذية في المملكة بوتيرة متسارعة — ونحن كذلك. هدفنا لا يقتصر على تقديم منتجات موثوقة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى لعب دور محوري في رسم مستقبل الغذاء في المملكة. وتُعد الفعاليات مثل المعرض السعودي للأغذية فرصة مثالية للاستماع إلى شركائنا وقيادتهم والنمو جنبًا إلى جنب معهم.”

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، تواصل سدافكو تعزيز حضورها المحلي وتطوير عملياتها لتكون أكثر جاهزية للمستقبل. ومن أبرز التطورات الأخيرة:

بالإضافة إلى استثمار قدره 130 مليون ريال سعودي في مصنع الآيس كريم الجديد الذي تم افتتاحه في عام 2021، استثمرت الشركة مؤخرًا 20 مليون ريال سعودي إضافية لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات.

الدخول في شراكة استراتيجية للتحول الرقمي مع شركتي SAP و NTT DATA لتحديث العمليات ورفع كفاءتها.

و لتحديث العمليات ورفع كفاءتها. وضع خارطة طريق طويلة الأمد للاستدامة، تشمل تحويل أسطول الشركة إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2045، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل على مستوى الشركة بحلول عام 2060.

نبذة عن الشركة العودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

سدافكو هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1976، تُعد من أبرز الشركات في إنتاج الألبان والأغذية تحت العلامة التجارية "السعودية". تتميز الشركة بمكانتها الرائدة في السوق المحلي، حيث تتصدر إنتاج الحليب ومعجون الطماطم والآيس كريم.

يقع مقر الشركة الرئيسي في جدة، وتدير سدافكو شبكة مبيعات وتوزيع تضم 24 موقعًا في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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