كشفت "ويجو" (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الوجهات السياحية القريبة ومنخفضة التكلفة للمسافرين الكويتيين الباحثين عن رحلات صيفية قصيرة بأسعار معقولة.

وفي هذا الصدد، قدمت الشركة لائحة بالوجهات السياحية المناسبة، التي تسمح بدخول السياح بدون تأشيرة، أو تتيح معاملات سلسة لتأشيرات دخول إلكترونية، مما يجعلها ملائمة للرحلات القصيرة دون تخطيط مُسبق.

أبرز الوجهات السياحية لهذا الصيف

وتشير البيانات التي أصدرتها "ويجو" مؤخراً إلى أن القاهرة تواصل ريادتها كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين الكويتيين، حيث تجمع العاصمة المصرية بين الغنى الثقافي والطبيعي والحداثة وسهولة التنقل، لتحافظ بذلك على مكانتها كموقع مفضّل للرحلات القصيرة.

وتشمل الوجهات السياحية الأخرى في المنطقة عواصم مثل عَمّان وإسطنبول وباكو وتبليسي، التي تقدّم تجارب سياحية غنيّة ومتنوعة. وتتيح عَمان وصولاً سهلاً إلى البتراء والبحر الميت، توفّر إسطنبول تجربة تسوّق فريدة وسط إطلالات خلابة على مضيق البوسفور، في حين تمتاز العاصمة باكو بمزيج لافت من الحداثة والتراث، في حين تشتهر تبليسي بحماماتها الكبريتية الساخنة ومأكولاتها المتنوعة، متيحةً تجربة سياحية مميزة بأسعار معقولة.

وشهدت تذاكر السفر إلى هذه العواصم استقراراً في أسعارها وانخفاضاً طفيفاً في البعض منها، حيث سجّلت العاصمتان باكو وتبليسي انخفاضاً ملحوظاً في متوسّط أسعار التذاكر مقارنة بالصيف الماضي، في حين تراجعت أسعار الرحلات إلى إسطنبول بنسبة 8.28 في المئة على أساس سنوي. وشهدت تذاكر السفر إلى العاصمة عَمان انخفاضاً طفيفاً، ما يعزز تجارب السفر للسياح هذا الصيف.

نصائح من "ويجو" لعطلات صيفية مدروسة هذا الصيف

مقارنة التواريخ: استخدام تقويم الأسعار في تطبيق "ويجو" للاطلاع على أرخص أيام السفر إلى أبرز الوجهات السياحية.

استخدام ميزة تنبيهات الأسعار: تفعيل الاشعارات عبر تطبيق "ويجو" للحصول على إشعارات فورية حالَ تغيّر أو انخفاض أسعار تذاكر الوجهات المفضلة.

تجميع الحجوزات: جمع حجوزات الرحلات والفنادق في حجز واحد للحصول على خصومات حصرية وضمان تجربة سفر سلسة وملائمة.

الحجز مسبقاً: يمكن لحجز الرحلات قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع أن يساعدك في العثور على تذاكر بأسعار منخفضة قبل ارتفاعها في مواسم الطلب المتزايد.

تخفيف الأمتعة: تقدم العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة أسعاراً جذابة لعطلات نهاية الأسبوع، لكنها تفرض الرسوم الإضافية على الأمتعة المسجلة. لذلك، ننصح بأخذ حقيبة اليدّ فقط لتجنب الرسوم الإضافية.

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