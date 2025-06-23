أبوظبي: حازت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على الجائزة الذهبية في فئة "أفضل شركة للعمل - الشركات الكبرى" في حفل جوائز سعادة الموظفين 2025، التي تكرم الشركات وخبراء الموارد البشرية الذين يعززون السعادة والرفاهية في مكان العمل. وتجسد الجائزة التزام "ايدج" الراسخ بالممارسات المثلى للموارد البشرية ورضا الموظفين والابتكار المستمر.

وقالت سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في ايدج: "نحن ملتزمون بمواصلة السعي إلى التميز في الموارد البشرية وهو ما يسهم في تعزيز نجاحاتنا. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لكل عضو في فريقنا ممن يسهم شغفهم وتفانيهم واهتمامهم في جعل ثقافة العمل لدينا استثنائية. وبوصفها دليلاً على العمل الجاد لفريقنا والتزامهم بالممارسات التي تمنح الأولوية للأفراد، تعزز هذه الجائزة مكانة ايدج كمؤسسة تقدّر موظفيها وتدعم ثقافة التحسين المستمر في مجال الموارد البشرية".

وتأتي هذه الجائزة في أعقاب حصول "ايدج" على شهادة "أفضل مكان للعمل" في ديسمبر عام 2024، مما يعزز سمعتها كجهة عمل مفضلة ومؤسسة تتيح للمواهب المتميزة تحقيق النجاح في بيئة عمل ديناميكية وداعمة ومبتكرة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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