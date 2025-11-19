(عمّان، الأردن): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع طيران السلام، الناقل الاقتصادي الأول في سلطنة عُمان.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات معرض دبي للطيران 2025، متضمنة تولي جورامكو إجراء عمليات الفحص من نوع C لطائرات أسطول طيران السلام، وتحديداً طائرات إيرباص من طراز A320.

وتعزز هذه الاتفاقية مكانة ودور جورامكو كمزود عالمي رائد لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، لا سيما في ظل دعمها لشركات الطيران عبر المنطقة، من خلال ما تقدمه من حلول صيانة متكاملة وذات جودة وكفاءة عالية.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران- الهندسة، فريزر كوري: "سعداء بتجدد تعاوننا مع طيران السلام التي نفخر بكونها جزءاً من قائمة عملائنا المتنامية، التي نحرص على دعمها برفدها بأفضل الخدمات، كل ذلك في إطار من الالتزام الراسخ بالسلامة والجودة والتسليم وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وهو ما يعد من أهم العوامل التي تمكننا من الحفاظ على مكانتنا كشريك موثوق لشركات الطيران في المنطقة. وتعكس اتفاقيتنا مع طيران السلام مدى الثقة الكبيرة في قدراتنا التقنية والفنية، متطلعين لمواصلة البناء عليها وعلى هذه الشراكة المثمرة طويلة الأمد."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

