الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أوبن إنوفيشن إيه آي(Open Innovation AI) عن تسليطها الضوء على مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025. وستعرض الشركة مجموعة متكاملة من حلولها تشمل تنظيم وحدات معالجة الرسومات وحزمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات، لتبين دورها في تمكين المؤسسات من تسريع الوصول إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي الجاهز مع ضمان الكفاءة والتوسع والأمان والسيادة، وذلك ضمن فعاليات أكبر معرض تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط.

وبالتعاون مع شركائها إي آند، دِل تكنولوجيز، إنتل، سيسكو، بيور ستورج، وسوزه، تسلّط أوبن إنوفيشن إيه آي الضوء على كيفية تمكين المؤسسات في القطاعين العام والخاص من تسريع رحلتها نحو الذكاء الاصطناعي، عبر منصات برمجية موثوقة وجاهزة للإنتاج. وسيتحدث الدكتور رشيد بلمسكين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوبن إنوفيشن إيه آي، في جلسة حوارية مشتركة مع شركة سوزه بعنوان: "تسريع تنظيم بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باستخدام رانشر(Rancher) و أو آي سي إم (OICM)".

وفي تعليقه على المشاركة في المعرض، قال الدكتور عابد بن عيشوش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إنوفيشن إيه آي: "لقد تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة المشاريع التجريبية، وأصبح اليوم يتمحور حول التطبيقات الواقعية واسعة النطاق. فالحكومات والمؤسسات باتت تبحث بشكل متزايد عن بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتسم بالأمان والسيادة والأداء العالي، وتضمن خصوصية البيانات وملكية النماذج والتحكم الوطني الكامل."

وأضاف: " يقودنا هذا التحوّل إلى عصر جديد من البنى التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، حيث تُصبح الكفاءة والأداء والاستدامة عوامل لا تقل أهمية عن دقة النماذج. وبفضل صدارتها في طليعة هذا التحوّل، تقدّم أوبن إنوفيشن إيه آي المنصات والخبرات التي تجعل من الذكاء الاصطناعي السيادي والعملي واقعاً ملموساً، بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى التنظيم والتشغيل على نطاق واسع."

تهدف أوبن إنوفيشن إيه آي من خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 إلى عرض كيفية تمكّن الحكومات وشركات الاتصالات ومزوّدي الخدمات السحابية والمؤسسات من بناء وتوسيع أنظمة الذكاء الاصطناعي السيادية بالتعاون مع كبار مزوّدي التكنولوجيا العالميين، وذلك عبر منصة موحدة موثوقة.

ومن جانبه قال الدكتور رشيد بلمسكين: "تسعى المؤسسات والحكومات إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي، إلا أن طريق التوسع لا يزال مليئاً بالتحديات العملية. فالبنى التحتية المجزأة تُجبر فرق تقنية المعلومات على ربط مجموعات وأدوات متعددة يدوياً، في حين تؤدي وحدات معالجة الرسومات غير المستغلة بالكامل إلى هدرٍ يصل إلى 40% من القدرة الحاسوبية، ما يرفع التكاليف ويؤخّر إنجاز المشاريع. كما تُقيّد لوائح الامتثال حجم البيانات التي يمكن معالجتها في السحابات العامة، بينما يؤدي الاعتماد على مزوّدين خارجيين إلى تقليص مرونة المؤسسات."

وأضاف: "تأسست أوبن إنوفيشن إيه آي بهدف معالجة هذه التحديات بشكل شمولي، وسنعرض خلال مشاركتنا في جيتكس دور حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة أو آي سي إم، في إعادة تعريف أسلوب نشر الذكاء الاصطناعي، لتجعله عملياً ومجدياً اقتصادياً وسيادياً على نطاق واسع."

وإلى جانب الكفاءة التشغيلية توفّر الشركة الذكاء الاصطناعي السيادي الذي يضمن السيطرة الكاملة على البيانات والنماذج والبنية التحتية بشكل مستقل تماماً عن المزوّدين الخارجيين، وذلك بفضل حلولها المتكاملة مثل أو آي سي إم و أو آي إيجنتس (OI Agents) و أو آي كود (OI Code) و أو آي تشات (OI Chat). ويشكّل هذا المزيج بين الكفاءة والسيادة العامل الحاسم الذي يمكّن المؤسسات من الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي على نطاق أوسع وبشروطها الخاصة.

وخلال المعرض، تستضيف أوبن إنوفيشن إيه آي عدداً محدودًا من الجلسات التقنية الخاصة بمشاركة خبرائها، لتتيح للمؤسسات الاطلاع عن قرب على دور منصة الذكاء الاصطناعي السيادي في المساعدة على خفض التكاليف عبر تعزيز كفاءة وحدات المعالجة الرسومية وتسريع نشر النماذج اللغوية الضخمة ووكلاء الذكاء الاصطناعي وضمان الامتثال والسيادة عبر مختلف البنى التحتية، بالإضافة إلى تقديم خارطة طريق شاملة من النموذج الأولي إلى الإنتاج الكامل.

كما يتواجد كبار التنفيذيين والخبراء من أوبن إنوفيشن إيه آي في أجنحة شركائها بالمعرض، بما في ذلك جناح إي آند بالقاعة 1 وجناح سوزه رقم C30 بالقاعة 8 وبيور ستورِج في الجناح B30 بالقاعة 5، ودِل وإنتل في الجناح A10 بالقاعة H6 للقاء العملاء والشركاء خلال جيتكس جلوبال 2025.

نبذة عن أوبن إنوفيشن إيه آي

تُعد أوبن إنوفيشن إيه آي شركة تكنولوجيا متخصصة في تطوير حلول متقدمة لإدارة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل منتجها الرئيسي، وهو منصة أو آي سي إم (OICM) ، على تنظيم المهام المعقدة للذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية عبر البنى التحتية المتنوعة. وتتميّز المنصة بكونها محايدة تناسب مختلف الأجهزة ومهيأة لمختلف أنواع وحدات معالجة الرسومات، وتتيح تكاملاً سلساً وقابلية توسع عالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. و تركّز أوبن إنوفيشن إيه آي على تبسيط إدارة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي في متناول المؤسسات بمختلف أحجامها.

