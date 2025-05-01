تستعد شركة طيبة للاستثمار لإطلاق الهوية الجديدة لعلامتها الفندقية "مكارم" خلال مشاركتها في ملتقى سوق السفر العربي (ATM) 2025، والذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو.

وتهدف "طيبة للاستثمار"، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة، إلى تعزيز التطور الذي شهدته فنادق مكارم، كإحدى العلامات الفندقية البارزة في المملكة، وذلك من خلال رؤية متجددة تجمع بين عراقة التراث وحداثة الابتكار.

بهذه المناسبة، قال سلطان بن بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لطيبة للاستثمار، "تتجاوز الهوية الجديدة الجانب البصري لتشمل فلسفة تشغيلية متكاملة تشمل تطوير ثقافة الضيافة، وابتكار الخدمات، ورفع معايير الجودة، وضمان أعلى معايير التميز من خلال استخدام أحدث تقنيات الضيافة لتعزيز تجربة ضيوفنا".

يمثل إطلاق الهوية الجديدة مرحلة جديدة في مسيرة مكارم، انطلاقًا من رسالتها "رحلة إلى الأصول"، والتي تجسّد القيم السعودية الأصيلة، مع مواكبة أحدث التحولات في قطاع الضيافة على المستويين المحلي والعالمي.

وتعكس هوية "مكارم" الجديدة التزامها بتقديم تجربة ضيافة متكاملة تعزز الرحلة الروحانية للحجاج والمعتمرين، مع التركيز على الأصالة، والابتكار، واللمسة الإنسانية، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة الدينية والثقافية وبناء مجتمع حيوي .

وقد حددت "مكارم" إطارًا استراتيجيًا شاملًا لإطلاق هويتها الجديدة، يشمل تعزيز حضورها، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات الكبرى داخل المملكة وخارجها. كما سيتم التركيز على إبراز "تجربة مكارم" التي تمتاز بجودة الخدمة، والاهتمام بالتفاصيل، والارتباط الوثيق بالقيم الإسلامية والتراث المحلي.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة لمكارم في إطار استراتيجية النمو والتوسع التي تسعى من خلالها شركة "طيبة للاستثمار" إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة باستقبال أكثر من 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

وأضاف العتيبي، "سنعزز مكانة"مكارم" كعلامة سعودية رائدة في قطاع الضيافة، لتكون دائماً الخيار الأول لضيوف الرحمن، عبر تقديم تجربة ضيافة روحانية تستلهم أصالة الضيافة السعودية وتُحاكي المستقبل".

وستشمل رحلة إطلاق الهوية الجديدة لمكارم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم في المحافل الإقليمية والدولية، بهدف ترسيخ الصورة الذهنية الجديدة للعلامة بوصفها رائدة في الضيافة الروحانية، وتوسيع قاعدة عملائها محليًا ودوليًا.

بهويتها الجديدة، تؤكد "مكارم" التزامها بقيادة مشهد الضيافة الروحانية في المملكة، وتقديم تجربة فندقية سعودية تجمع بين الأصالة والتجديد، فهي أكثر من مجرد علامة تجارية، بل رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن والزوار من لحظة الوصول حتى المغادرة.

عن "مكارم"

"تعد فنادق مكارم العلامة الفندقية السعودية الرائدة في قطاع الضيافة الروحانية التي توفر نموذجًا فريدًا من نوعه في خدمات الضيافة يستند إلى قيمتي الإيمان والأصالة.

ومنذ انطلاق أعمالها كأول فندق خمس نجوم في العاصمة المقدسة مكة المكرمة يستهدف إثراء تجارب الضيافة والإقامة لدى ضيوف الرحمن أثناء موسمي الحج والعمرة، تلتزم مكارم بتلبية الاحتياجات الروحانية لضيوفها وفق قيم وأصول الضيافة السعودية الأصيلة.

اليومَ، وانطلاقًا من مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية التي تمتلكها شركة طيبة للاسثتمار في قطاع الضيافة، تواصل مكارم مسيرة التطور من خلال توفير ملاذات روحانية للإقامة والضيافة تتجاوز الأنماط التقليدية، وتتوافر فيها مساحات للعبادة والسكينة في كافة مرافقها، مع توفير مفاهيم مبتكرة وخدمات مخصصة وتجارب نوعية مصممة لتناسب الاحتياجات والأذواق العصرية للضيوف.

واستنادًا إلى جذورها المتأصلة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، تلتزم مكارم بالمساهمة الإيجابية في تعزيز النسيج المجتمعي والأثر الاقتصادي فيهما عبر دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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