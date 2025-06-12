2025 حتى تاريخه 2024 حتى تاريخه مايو 2025 مايو 2024 8.4 مليون 7.2 مليون 1.7 مليون 1.5 مليون المسافرون 87% 85% 87% 84% عامل حمولة المسافرين 100 90 حجم الأسطول المشغّل 72 68 وجهات المسافرين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر مايو 2025، والتي عكست استمرارها في النمو والطلب القوي.

ورحبت شركة الطيران بـ1.7 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يعكس هذا النمو المستمر التوسع الاستراتيجي للشركة ومكانتها القوية في السوق. وقد ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 87%، مقارنةً بـ 84% في مايو 2024، مما يعزز قدرة الاتحاد للطيران على تحسين سعتها مع الحفاظ على الطلب المرتفع.

ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد للطيران حالياً 100 طائرة، مما يدعم شبكتها المتنامية وخدماتها المتطورة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، استقبلت الاتحاد 8.4 مليون مسافر، بزيادة 17% عن الفترة نفسها من العام 2024 مع حفاظها على معدل حمولة مهم بلغ 87%.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " شهدنا نموًا مستمرًا ومُرضيًا في أعمالنا، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 19% على أساس سنوي، مما يؤكد مكانتنا كأسرع شركة طيران نموًا في الشرق الأوسط. وتُظهر نتائجنا السنوية حتى الآن أن أكثر من 8 ملايين مسافر قد سافروا معنا خلال عام 2025، ويبلغ عدد المسافرين على مدار 12 شهرًا ما يقرب من 20 مليون مسافر، مما يُؤكد الثقة الكبيرة بخدمات الاتحاد للطيران.

"حققنا إنجازًا هامًا في مايو، حيث بلغ عدد طائرات أسطولنا 100 طائرة. ومع استمرارنا في توسيع شبكة مساراتنا وتنمية أسطولنا خلال الأشهر المقبلة، يبقى تركيزنا منصبًا على تقديم تجربة عملاء سلسة واستثنائية."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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