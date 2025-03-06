دبي، الإمارات العربية المتحدة – تجدد جراندفوس، الشركة الرائدة عالميا في مجال حلول المياه كلمضخات المتطورة وتكنولوجيا المياه، التزامها الراسخ بدعم الإدارة المستدامة للمياه وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال مشاركتها البارزة في المنتدى الثاني لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أقيم في أبوظبي يومي 26 و27 فبراير 2025.

شاركت جراندفوس في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "مواجهة العاصفة – القيادة الإقليمية في مجال تعزيز المرونة المناخية"، حيث انضمت إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع لمناقشة التحديات الملحّة الناجمة عن تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة في المنطقة؛ وقد استعرضت الجلسة -التي ضمت الدكتور حازم جودة، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة بجامعة ولونغونغ دبي، ومحمد غازي، المدير الفني وكبير الاستشاريين في إدارة مياه الأمطار، وكالة المشاريع والصحة العامة، بوزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وسفيان البطاينة، مساعد الأمين العام لشؤون الصرف الصحي، سلطة المياه الأردنية، وتاليا شيرارد، المديرة الإقليمية للمبيعات الاستراتيجية والتسويق في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، فوجرو، الإمارات العربية المتحدة- استعرضت كيفية دمج توقعات تغير المناخ في تخطيط البنية التحتية لتعزيز القدرة على المواجهة والصمود على المدى الطويل وتحقيق الاستدامة.

مثل شركة جراندفوس في الجلسة النقاشية السيد ماكاراند بوروهيت، مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدم رؤى حول التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة التي تدعم تطوير بنية تحتية قوية لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وفي معرض حديثها عن التهديدات المتزايدة المتمثلة في الطقس المتطرف وارتفاع مستويات سطح البحر وندرة المياه، أكدت شركة جروندفوس على دور الحلول المتقدمة في التخفيف من التحديات المرتبطة بالمناخ.

وقد صرّح السيد بوروهيت قائلاً: "تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات متزايدة في الموارد مائية بفعل تغير المناخ، مما يستوجب علينا تبنّي استراتيجيات استباقية لمواجهتها بفعالية. نلتزم في جراندفوس بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة، مثل النمذجة التنبؤية، وأنظمة المراقبة الفورية، والحلول الموفرة للطاقة، لبناء بنية تحتية مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية؛ كما أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد حجر الأساس لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن."

أبرز النقاط المستخلصة من الجلسة النقاشية:

دمج توقعات تغير المناخ في تخطيط البنية التحتية: أكدت الجلسة على ضرورة تبني نهج استباقي لتعزيز القدرة على التكيف على المدى الطويل، وذلك من خلال تصميم بنية تحتية مرنة ومستدامة تأخذ في الاعتبار سيناريوهات تغير المناخ المستقبلية، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة.

الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز المرونة المناخية:

أكدت المناقشات على الدور المحوري للتقنيات المتقدمة، مثل النمذجة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمراقبة الفورية، وأجهزة الاستشعار الذكية، في تحسين إدارة مياه الأمطار وتعزيز استراتيجيات التخفيف من الفيضانات.

حلول الإدارة المستدامة للمياه:

تم تحديد اعتماد التقنيات الموفرة للطاقة وتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كحلول حاسمة للحد من التأثير البيئي ودعم استراتيجيات الحفاظ على المياه في المنطقة.

استخلاص الدروس من الظواهر الجوية المتطرفة الأخيرة:

تم تحليل رؤى مستقاة من الحوادث المناخية الأخيرة بهدف تحسين تصميم وبناء البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتماشى رؤية جراندفوس مع المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الحلول المائية المستدامة، حيث تسعى الدولة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتوسيع نطاق جمع مياه الأمطار، وتعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري.

وتمثل مشاركة جراندفوس في المنتدى الثاني لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مواصلة دفعها عجلة الحوار حول المرونة المناخية، وتعزيز الابتكار والتعاون لضمان مستقبل مائي مستدام.

المشاركة القادمة: مؤتمر مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية 2025

تفخر جراندفوس بالإعلان عن مشاركتها في المؤتمر الثاني لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، الذي سيُعقد من 11 إلى 12 مايو 2025، يأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه المملكة تطوراً متسارعًا، حيث تُعد الاستدامة وأمن المياه من الأولويات الاستراتيجية، سيجمع المؤتمر نخبة من قادة الصناعة، وصنّاع السياسات، والخبراء لمناقشة النهج المبتكرة لإدارة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحقيق أهداف المملكة الطموحة في الاستدامة، وبناءً على النجاح الذي حققه الحدث في العام الماضي، سيشكل المؤتمر منصة حيوية لتعزيز الحلول المبتكرة والتعاون الفعّال في هذا المجال، لتواصل جراندفوس التزامها بدفع الحوار حول المرونة المناخية والإدارة المستدامة للمياه، وترسيخ دورها كشريك استراتيجي في بناء مستقبل مائي آمن ومستدام للمملكة العربية السعودية.

و صرّح السيد عبد العزيز داغستاني، مدير المبيعات الإقليمي لقطاع خدمات المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدير شركة جراندفوس في المملكة العربية السعودية قبل انطلاق الحدث المرتقب،، قائلًا:" مع مضي المملكة العربية السعودية قدماً في تنفيذ أجندتها الطموحة للاستدامة، يظل تحقيق أمن المياه وتعزيز المرونة المناخية من الأولويات الوطنية الرئيسية، حيث يشكل المؤتمر الثاني لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي في المملكة منصة استراتيجية لتعزيز التعاون، والابتكار، وتبادل المعرفة بين رواد القطاع، إذ نلتزم في جراندفوس، بقيادة التحول نحو حلول متقدمة لإدارة المياه تدعم رؤية المملكة لمستقبل أكثر استدامة، ونحن متحمسون للمشاركة في هذا الحدث الهام، ونتطلع إلى التعاون مع قادة الصناعة وصنّاع السياسات لإحداث تأثير ملموس في تطوير أنظمة إدارة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي."

نبذة عن شركة جراندفوس

تحتل شركة جراندفوس موقع الصدارة في مواجهة تحديات المياه والمناخ على مستوى العالم، وتسعى جاهدة إلى تحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم؛ وباعتبارها المزود العالمي الأول لحلول المضخات والمياه، تلتزم جراندفوس بدعم المياه وحمايتها وتعزيزها، وتحقق الشركة ذلك من خلال توفير حلول وأنظمة موفرة للطاقة والمياه عبر تطبيقات متنوعة تشمل مرافق المياه، المواقع الصناعية، والمباني، هذا وتعمل جراندفوس في أكثر من 56 بلدًا، ويضم فريقها أكثر من 19,000 موظف متخصص. تلتزم الشركة بإحداث تغيير إيجابي ومؤثر، قطرة واحدة في كل مرة.

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