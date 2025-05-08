PHOTO
مسقط، عمان– أعلنت الشركة الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عمان، شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع ("أوكيو للاستكشاف والانتاج" أو "الشركة") (الرمز: OQEP.OM) اليوم عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من عام 2025 والمنتهية في 31 مارس 2025.
أهم ملامح النتائج المالية:
- بلغت الإيرادات 205.5 مليون ريال عماني (534.4 مليون دولار أمريكي).
- بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والإطفاء 152.7 مليون ريال عماني (397.1 مليون دولار أمريكي).
- بلغ التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل 141.8 مليون ريال عماني (368.8 مليون دولار أمريكي).
- العائد على رأس المال المستثمر 22.2٪.
- سجلت الشركة رصيداً نقدياً قوياً بلغ 118.8 مليون ريال عماني (309.0 مليون دولار أمريكي) مع نسبة دين منخفضة عند 0.4× من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والإطفاء.
- استقر الإنتاج عند 221.2 ألف برميل مكافئ يومياً (الربع الأول من العام 2024: 224.4 ألف برميل مكافئ يومياً) بمتوسط سعر محقق للنفط 75.3 دولار أمريكي للبرميل (الربع الأول من العام 2024: 79.7 دولار أمريكي للبرميل) والغاز 3.21 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب (الربع الأول من العام 2024: 3.36 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب)
- تم تحديد توزيعات الأرباح الأساسية للربع الأول من عام 2025 بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) سيتم سدادها في مايو 2025.
- استكملت الشركة مشروع توسعة حقل بساط ج في منطقة الامتياز 60 بنسبة 86٪، حيث أضافت قدرة معالجة نفط بواقع 37 ألف برميل يومياً.
- حصلت الشركة على تمديد لمدة ستة أشهر من قبل وزارة الطاقة والمعادن لاستكمال الحفر الاستكشافي لمنطقة الامتياز 47.
- أبرمت الشركة اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج ("Block 54 EPSA") مع وزارة الطاقة والمعادن (“MEM”) وشركة جينل للطاقة (“Genel”) لتطوير منطقة الامتياز 54. ستمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج 60٪ من حصة المشاركة وستكون مشغل منطقة الامتياز 54.
- تعمل الشركة على تسويق الاستثمارات لمناطق الامتياز الجديدة والمفتوحة 18 و36 و43A و66 بالتعاون مع بنك سكوتيا وبالنيابة عن حكومة سلطنة عمان.
-انتهى-
#بياناتشركات