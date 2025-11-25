أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نقلت الاتحاد للطيران مليوني مسافر خلال شهر أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبذلك بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 18.1 مليون مسافر، ما يمثل نموًا بنسبة 19% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما حافظت الشركة على عامل حمولة مسافرين بلغ 88% خلال شهر أكتوبر ومنذ بداية العام، ما يعكس كفاءة إدارة السعة التشغيلية بالتوازي مع وتيرة النمو السريعة.

ووصل الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران إلى 120 طائرة بنهاية الشهر، مع شبكة وجهات تضم أكثر من 100 وجهة، تم التشغيل إلى 96 منها خلال الشهر.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يسرع النمو الاستثنائي في أعداد المسافرين بنسبة 28% في أكتوبر الزخم الذي حققناه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومع وصول أسطولنا إلى 120 طائرة وأكثر من 100 وجهة، نشهد التأثير الكامل لتوسعنا الاستراتيجي. ومع دخولنا الجزء الأخير من عام 2025، فإن أدائنا التشغيلي وعوامل الإشغال المرتفعة المستدامة يمنحاننا الثقة في تحقيق عام مميز للاتحاد للطيران."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

[1] باستثناء عقود الاستئجار القصيرة الأمد للطائرة، وطاقم الطائرة، والصيانة والتأمين. يتضمن الأسطول التشغيلي طائرات شحن. وتم تحديث الأرقام لشهر أكتوبر 2024 وفقًا لذلك.

[2] بما في ذلك الوجهات الموسمية والشحن، إضافة إلى الوجهات التي من المقرر بدء التشغيل إليها خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتم التشغيل إلى 96 وجهة منها خلال شهر أكتوبر

