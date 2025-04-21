جدة: تشارك الخطوط السعودية في الدورة الثانية والثلاثين من سوق السفر العربي (ATM)، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025.

ومن المتوقع أن تعلن "السعودية" عن شراكات واتفاقيات خلال سوق السفر العربي، فيما تستثمر الحدث الكبير لاستعراض أحدث التطورات والابتكارات في مجال الطيران وتجربة الضيوف، كما ستسلط الضوء على المبادرات النوعية التي تركز على التوسع الاستراتيجي عالمياً، بالإضافة إلى ضمان تقديم خدمات رفيعة المستوى تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام أخونباي: "نسعد بالمشاركة مرة أخرى في هذا الحدث العالمي ، حيث يمكننا التواصل مع قادة صناعة الطيران وعرض إنجازاتنا الرائدة، ومع استمرار توسعنا العالمي عبر شراكات استراتيجية مميزة، نؤكد التزامنا بتوفير تجربة ضيف غير مسبوقة وضيافة سعودية أصيلة في كل جانب من جوانب السفر."

وتعزيزاً للنجاحات السابقة خلال سوق السفر العربي، والتي تشمل الفوز بالعديد من جوائز "أفضل تصميم جناح"، تسعى "السعودية" هذا العام للكشف عن جناح متميز يقع في القاعة رقم 3 ضمن القرية السعودية في الجناح رقم ME1930، وسيتمكن الزوار من الاطلاع على ما يقدمه الجناح من ابتكارات وتجربة أبرز الخدمات والمنتجات.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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