أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم مجموعة "فينيكس بيه إل سي" (Phoenix Group PLC)، المدرجة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: PHX)، وهي الشركة العالمية الرائدة والمتخصّصة في تقديم البنية التحتية للعملات المشفرة والبلوك تشين والأصول الرقمية، عن نتائجها للربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك قيامها بإنشاء منظومة رسمية لإدارة خزانتها من الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار أمريكي.

من أبرز النتائج التي حققتها الشركة في الربع الثاني من عام 2025:

الإطلاق الاستراتيجي لخزانة الأصول: أصبحت المجموعة أول شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تقوم بإنشاء نظام منظّم وآمن لإدارة خزانتها من أرصدة عملات "بيتكوين" و"سولانا" بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

التميز التشغيلي: سجّلت الشركة زيادة في إيرادات التعدين بلغت 29 مليون دولار؛ وقامت بتعدين 336 وحدة من البيتكوين في الربع الثاني من العام. كما بلغ هامش الربح الإجمالي للتعدين الذاتي 31 في المائة، في حين انخفضت تكلفة الطاقة اللازمة للتعدين بنسبة 14 في المائة.

أداء السوق: سجّل سعر السهم ارتفاعاً بأكثر من 72 في المائة بين أبريل ويونيو، في حين استمر الزخم في دفع الحركة الصعودية القوية، ليصل إجمالي المكاسب منذ أبريل حتى اليوم إلى 110 في المائة.

تسريع النمو المستقبلي: عمدت الشركة إلى توسيع نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى بنية تحتية هجينة بطاقة 1 جيجاوات بحلول عام 2027.

من الناحية التشغيلية ، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 29 مليون دولار وقامت بتعدين 336 وحدة من البيتكوين خلال الربع الثاني من العام، بما في ذلك 214 وحدة من البيتكوين في إطار عمليات التعدين الذاتي. هذا وقد بلغ إجمالي عمليات التعدين في النصف الأول من عام 2025 نحو 689 وحدة بيتكوين. كما قفزت إيرادات التعدين الذاتي بنسبة 219 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 (من 13 مليون دولار إلى 41.7 مليون دولار). هذا وتواصل "فينيكس" (Phoenix) تعدين العملات المشفرة بشكل مربح، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي للتعدين الذاتي 31 في المائة في حين انخفضت تكلفة الطاقة اللازمة للتعدين بنسبة 14 في المائة، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال كفاءة تعدين البيتكوين.

تساهم الميزانية العمومية القوية في دعم أداء الشركة في السوق. وعلى عكس الشركات المنافسة الأخرى والمثقلة بالديون، تمكنت "فينيكس" (Phoenix) من التحوّل إلى شركة شبه خالية من الديون تقريباً، مع ديون منخفضة جداً تبلغ 16 مليون دولار، ما سمح لها بالسعي إلى تحقيق مبادرات طموحة مثل توسيع خزانة الأصول وأعمال الذكاء الاصطناعي.

وفي خطوة تشكّل إنجازاً كبيراً للشركة، أعلنت مجموعة "فينيكس" عن الإطلاق الرسمي لاستراتيجيتها لخزانة الأصول الرقمية، لتصبح أول شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تقوم بمثل هذه المبادرة. تتألف الخزانة النشطة للمجموعة، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 150 مليون دولار، بشكل أساسي من عملات البيتكوين (Bitcoin) و"سولانا" (Solana)؛ كما تملك المجموعة أكثر من 514 وحدة "ببيتكوين" و630 ألف وحدة "سولانا" في احتياطياتها طويلة الأجل.

وفي معرض تعليقه على هذه الإنجازات، قال مناف علي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة "فينيكس" (Phoenix Group): "لطالما كانت ’فينيكس‘ أكثر من مجرد شركة لتعدين العملات الرقمية. نحن مجموعة متخصّصة في تطوير البنية التحتية الرقمية يقودها الالتزام والقناعة." وأضاف: "إن الاحتفاظ بالبيتكوين والأصول الرقمية الاستراتيجية الأخرى في الخزانة لا يرتبط فقط بإدارة التعرض لمخاطر السوق، إنما يعكس انسجاماً مع رؤية مستقبلية واضحة. وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بالقيمة طويلة الأجل التي تمثلها هذه الشبكات، فإن استراتيجية الخزينة لدينا تشكّل انعكاساً لهذا الاعتقاد."

علاوة على ذلك، سجّلت "فينيكس" (Phoenix) ارتفاعاً في سعر السهم خلال الربع الثاني من العام بلغ أكثر من 72 في المائة من أبريل إلى يونيو، لتحتل المرتبة الأولى في قائمة الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً والأفضل أداءً في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). هذا ويستمر هذا الزخم في الربع الثالث من العام، حيث وصل إجمالي المكاسب إلى 110 في المائة حتى تاريخه.

كما أبلغت الشركة عن خسارة غير نقدية بلغت 29 مليون دولار أمريكي، ناجمة بشكل أساسي عن عملية إعادة تقييم الأصول الرقمية وتعديل لمرة واحدة في قيمة الإهلاك. وفي ظل التعافي الذي لحق بأسعار عملات "سولانا"، تتوقّع مجموعة "فينيكس" (Phoenix) تحسّناً جزئياً في قيمة أصولها خلال الربع الثالث من العام.

وفي إطار سعيها لتسريع الجهود نحو تعزيز قطاع أعمال الذكاء الاصطناعي الخاص بها، تنفذ مجموعة "فينيكس" (Phoenix) دراسة جدوى، لتحويل جزء من بنيتها التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى منشأة حوسبة متعددة الاستخدامات. وبالتوازي مع ذلك، تقوم الشركة بالنظر في عدد من المواقع الاستراتيجية الأخرى على مستوى العالم لتحديد الأسواق التي يمكن فيها ترقية أو إعادة نشر البنية التحتية من أجل توسيع حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف علي: "نحن نعمل على توسيع نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى بنية تحتية هجينة بطاقة 1 جيجاوات بحلول عام 2027، ولدينا رؤية واضحة حول كيفية تحقيق هذا الهدف." وأضاف: "في الوقت الذي نتقدم فيه بخطى ثابتة نحو المستقبل، فإننا نرصد فرصاً استراتيجية لدمج واستثمار البنى التحتية غير المستغلة بالشكل الأمثل في مختلف أنحاء العالم. وفي حين يواجه الكثير من المشغّلين الأصغر حجماً تحديات كبيرة، تتمثّل في امتلاكهم لأراضٍ وطاقة يعجزون عن الاستفادة منها لتحويلها إلى بنية حوسبية مفيدة، إلا أن سرعة التنفيذ ونموذج المنصة الخاص بمجموعة ’فينيكس‘ توفر لنا ميزة تنافسية للاستحواذ على هذه الأصول وترقيتها لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي قبل أي من الجهات الأخرى في السوق الأوسع."

تستعد فينيكس لدخول مرحلة جديدة من النمو، تركز فيها على التوسع القائم على كفاية رأس المال، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير خزانتها المالية، مع الحفاظ على ريادتها باعتبارها أكبر شركة لتعدين البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وطرف رئيسي على الساحة العالمية.

لمحة عن مجموعة "فينيكس" (Phoenix Group) :

تعدّ مجموعة "فينيكس" (Phoenix Group) شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية الرقمية تتخذ من أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

تملك الشركة منشآت تعدين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعُمان وأثيوبيا، بقدرة تشغيلية تفوق 500 ميجاوات، ما يجعلها واحدة من أكبر 10 شركات في العالم في مجال تعدين البيتكوين. كما تدير الشركة أكبر مزرعة لتعدين العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

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