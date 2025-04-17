محمد المشرخ: شراكة الإمارات وهونغ كونغ تبلغ نحو 54.7 مليار درهم من التبادل التجاري في نهاية نوفمبر 2024

الشارقة، تحت شعار "ابتكر في الشارقة" شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في معرض "إنو أكس 2025" والذي يعد من أبرز الفعاليات الرئيسية لأسبوع أعمال الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ، وذلك لاستقطاب الفرص الواعدة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والبحوث العلمية كما والصناعات المتقدمة وبحث آفاق الاستثمارات المتبادلة مع رواد أعمال آسيويين وعالميين.

وتأتي مشاركة وفد الشارقة ممثلاً بسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومروان صالح العجلة، مدير إدارة، ترويج ودعم الاستثمار في "استثمر في الشارقة" وجمعة عبدالله الحاج، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والتسويق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في سياق دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وهونغ كونغ من جهة أخرى.

وحملت المشاركة هذا العام شعار "ابتكر في الشارقة" دعماً لحملة الترويج والتعريف بالمنصة الرقمية الجديدة "ابتكر في الشارقة" في أوساط قطاعات الأعمال الدولية وبشكل خاص المستثمرين، وتعتبر المنصة بوابة ذكية تتيح للمستخدمين الوصول إلى البنية التحتية، والمختبرات، والمرافق البحثية في الشارقة، مما يعزز من مكانة الشارقة كمركز رائد للابتكار والصناعات المتقدمة، ويدعم في الوقت ذاته المنظومة الاستثمارية الأوسع في الإمارة.

ويشكل معرض "إنو إكس 2025" منصة استراتيجية عالمية تستقطب آلاف المشاركين من قادة الأعمال وشركات التكنولوجيا ووكالات ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات والمؤسسات من الأسواق الأسيوية والعالمية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المتبادلة بين هونغ كونغ وبقية دول العالم، بما في ذلك منطقة الخليج الخليج العربي، ويسلط المعرض الضوء هذا العام على أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة، ويقدّم رؤى معمقة حول مجالات عدة تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبنية التحتية الذكية، والحلول التقنية المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويشارك في معرض "إنو إكس هذا العام أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة مثل شركات هواوي، وتشاينا موبايل، وتريد لينك، ونوفاك، ومراكز البحث والتطوير الصينية، وشركات تقنية من أستراليا، وكندا، وفرنسا، واليابان، ولوكسمبورغ، وماكاو، وتايلاند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا.

أبرز المراكز التجارية في الشرق والغرب

وأكد سعادة محمد جمعة المشرخ أن العلاقات التجارية بين إمارة الشارقة وهونغ كونغ تشهد تطوراً متسارعاً يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين اثنتين من أبرز المراكز التجارية في الشرق والغرب.

وقال المشرخ: " شراكة الشارقة وهونغ كونغ تعكس تكاملًا اقتصاديًا في القطاعات الحيوية يتجسد في نحو 54.7 مليار درهم من التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات وهونج كونج في نهاية نوفمبر 2024.

وأضاف: "تمثل الشارقة بوابة رئيسية إلى الأسواق الإقليمية، فيما تُعد هونغ كونغ محوراً رئيسياً للتجارة والاستثمار في آسيا، كما تستند هذه الشراكة إلى بيئة استثمارية جاذبة لدى الطرفين، إذ توفر الشارقة بنية تحتية متقدمة، ومناطق حرة متعددة، وخدمات متكاملة تدعم نمو الأعمال، بينما تتميز هونغ كونغ بسياساتها الاقتصادية المنفتحة ومرونتها التجارية و سياساتها الداعمة للاستثمارات والمستثمرين والشركات الناشئة والمتوسطة".

من جانبه، قال جمعة عبدالله الحاج، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والتسويق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "تعكس مشاركتنا في معرض 'إنو إكس 2025' التزام المجمع بتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، انطلاقًا من رسالتنا في بناء منظومة متكاملة تدعم البحث العلمي، وتحفّز ريادة الأعمال، وتستقطب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية.

وأضاف: "يشكّل المجمع منصة مثالية لتجربة وتطوير الحلول التكنولوجية، بما يضمه من مختبرات ومراكز بحثية متقدمة وشبكة واسعة من الشراكات العالمية. وتأتي هونغ كونغ في صدارة شركائنا الدوليين لما تتمتع به من بيئة ابتكارية رائدة، ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي للصناعات المعرفية والتقنيات الذكية".

زيارة لمراكز التكنولوجيا ومسرعات الأعمال

وتضمن برنامج "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى هونغ كونغ زيارة إلى مدينة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد من أبرز مراكز الابتكار في آسيا، حيث تُوفر بيئة متكاملة لدعم البحث والتطوير، وريادة الأعمال، والتقنيات المتقدمة، وتغطي مساحة تبلغ 330,000 متر مربع، وتضم أكثر من 2,200 شركة تقنية من 25 دولة ومنطقة.​

وتجسد الزيارة إلى مدينة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، التزام إمارة الشارقة بتعزيز الابتكار والتكنولوجيا وبناء الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال، وذلك من خلال تبادل الخبرات في جذب الاستثمارات إلى المناطق الحرة والمجمعات التكنولوجية، والتعاون في برامج الاحتضان والتسريع للشركات الناشئة، وتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

كما زار وفد الشارقة في هونغ كونغ، سايبر بورت (Cyberport) المبادرة الحكومية الرائدة في هونغ كونغ والتي تُعد من أهم حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار الرقمي في آسيا، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المختلفة، واستهدفت الزيارة بحث سبل التعاون وبناء الشراكات لتعزيز تدفق الاستثمارات نحو قطاع اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي وتمكين الجيل الجديد من المبتكرين في مجالات التكنولوجيا.

-انتهى-

#بياناتشركات