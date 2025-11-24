دبي- أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير العقارات الفاخرة، عن تحقيق 97 نقطة وتصنيف أربع نجوم ضمن تقييم مؤشر الاستدامة العقارية العالمي لعام 2025. ويمثل هذا الإنجاز البارز تتويجًا لجهود الشركة على مدار ثلاث سنوات، سجلت خلالها قفزات نوعية على مؤشر الاستدامة العقارية العالمي، من 72 نقطة عام 2023 إلى 91 نقطة عام 2024، ووصولًا إلى 97 نقطة في العام الحالي، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق تقدّم ملحوظ ومستمر في مجال الاستدامة.

ويؤكد التصنيف الجديد من فئة 4 نجوم، الذي يُمنح لأبرز الشركات على مستوى العالم، تنامي مكانة شوبا العقارية من شركة إقليمية رائدة إلى اسم عالمي مرموق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وجاء تصنيف شوبا العقارية هذا العام ضمن مجموعة محددة من شركات تطوير العقارات السكنية الشاهقة من مختلف أنحاء آسيا، والتي تم اختيارها بناءً على معايير الهيكلية القانونية ونوع العقارات والموقع الجغرافي. وحققت شوبا العقارية المرتبة الأولى في هذه المجموعة التنافسية التي شملت شركات من الهند والصين وهونج كونج ودولة الإمارات وفيتنام وتايوان، في إنجاز يرسّخ المكانة الرائدة للشركة إقليميًا على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبجانب ذلك، صنّف المؤشر شركة شوبا العقارية ضمن مجموعة مختارة تضم أكثر من 15 شركة رائدة في مجال تطوير العقارات السكنية ضمن أسواق عالمية رئيسية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا. وفي إطار هذا التنافس العالمي، حصلت الشركة بجدارة على المرتبة الثانية، ما يعكس بوضوح ممارساتها المتقدمة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.

وسجلت الشركة أداءً استثنائيًا على جميع الأصعدة، حيث تفوقت نتيجتها الإجمالية، البالغة 97 نقطة، بوضوح على المتوسط العالمي البالغ 88 نقطة. كما حققت نتيجة مثالية بلغت 30\30 نقطة في مجال الإدارة، مما يعكس معاييرها الرائدة في مجال القيادة وإدارة المخاطر. ونالت الشركة أيضًا نتيجة بارزة في مجال التنمية بلغت 68\70 نقطة، لتؤكد مجددًا نجاحها في دمج ممارسات الاستدامة ضمن عمليات التصميم والبناء.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "نجحنا على مدى ثلاث سنوات في الانتقال من نتيجة 72 إلى 97 نقطة، والحصول على تصنيف أربع نجوم على تقييم مؤشر الاستدامة العقارية العالمي، وهو إنجاز بارز يؤكد نجاح رؤيتنا الاستراتيجية في هذا المجال. وتبرهن هذه النتائج أن التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يمثل جزءًا رئيسيًا من هويتنا، حيث أصبحت شوبا العقارية جهة فعالة في إرساء الممارسات المستدامة. كما نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز مستويات المرونة والمسؤولية تجاه الجهات المعنية والبيئة".

ويسهم النجاح الكبير الذي حققته شوبا العقارية على تقييم مؤشر الاستدامة العقارية العالمي في دعم الرؤية الاستراتيجية للاستدامة في دولة الإمارات، والتي تشمل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وسياسة الاقتصاد الدائري. وتعمل الشركة على تعزيز دورها الرائد في هذا السياق من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة، تتضمن إصدار أربعة تقارير شاملة حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؛ وثلاثة تقييمات تفصيلية لغازات الدفيئة، والتي تشكل أساسًا لاستراتيجية الشركة المنهجية للحد من الانبعاثات؛ إضافة إلى ثلاثة تقارير حول الإفصاحات المالية ذات الصلة بالمناخ، والتي تسلط الضوء على استراتيجياتها الفاعلة لحوكمة المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ. وتتميز شوبا العقارية بمكانة رائدة في مجال إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وممارسات الامتثال، والتي تمثل قوة دافعة رئيسية في إطار مساعي الشركة لتحقيق أهدافها المناخية.

نبذة عن شوبا العقارية:

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أربعة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

-انتهى-

