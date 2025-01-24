الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت "تشب"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول سلاسل التوريد والتابعة لمجموعة برامبلز، عن حصولها على جائزة "أفضل جهة للتوظيف" في المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة على التوالي من "معهد جهات التوظيف الرائدة". وعلاوة على ذلك، تعد "تشب" من بين مجموعة حصرية من 17 مؤسسة نخبوية حول العالم حاصلة على الشهادة المرموقة "أفضل جهة للتوظيف" على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي.

ويسلط تكريم "تشب" كأفضل جهة للتوظيف الضوء على سياسات الموارد البشرية النموذجية التي تنتهجها الشركة والتزامها بتعزيز ثقافة بيئة العمل التي تدعم رفاه الموظفين، والتطوير المهني، والرضا الوظيفي. ويؤكد الفوز بهذه الشهادة على تفاني "تشب" في الحفاظ على معايير التميز العالمية ضمن ممارسات الموارد البشرية.

وبهذه المناسبة، قالت لوسي نايت، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة "برامبلز": "بصفتنا جهة توظيف تضم 13 ألف موظف حول العالم، فإننا فخورون للغاية بالحصول على شهادة ’أفضل جهة توظيف‘ على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، ما يعد دليلاً قوياً على جهودنا المستمرة لتوفير بيئة عمل تتسم في جوهرها بالشمول وإتاحة الفرص وتحقيق الأهداف".

وأضافت: "لا شك أن هذا التكريم يمثل أيضاً تقديراً لموظفينا الذين تبنوا قيمنا ورؤيتنا، ويحفزهم التأثير الإيجابي الشامل لعملهم، فضلاً عن قيامهم بإثراء ثقافتنا كل يوم من خلال خبرتهم وروح التعاون والتفاني في خدمة عملائنا".

وعلاوة على حصولها على شهادة "أفضل جهة توظيف" على مستوى العالم، حافظت "تشب" أيضاً على مكانة "أفضل جهة توظيف" في أربع مناطق (إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية) و26 دولة، لتغطي 97% من قوتها العاملة.

من جانبه، قال كريس فيراسامي، المدير الإقليمي لشركة "تشب" في الشرق الأوسط وتركيا: "يسلط هذا الإنجاز الضوء على التفاني والشغف الاستثنائيين اللذين يقدمهما موظفونا في العمل كل يوم، إذ يسهم التزامهم في ترسيخ ثقافة إيجابية للنمو والتعاون، بما يعزز نجاحنا ويمكِّننا من القيادة والمضي قدماً لتحقيق أهدافنا. كما يعزز هذا الإنجاز التزامنا بدعم بيئة عمل تقدر التميز في الأداء وتعتمد المرونة وتدعم القيادة الفعالة. إن حصولنا على جائزة ’أفضل جهة توظيف‘ يحفزنا على تحسين بيئتنا باستمرار، وضمان بقائها منارة للابتكار والنمو ورضا الموظفين في المملكة العربية السعودية وخارجها. ونحن نثمن بشدة مساهمات موظفينا القيمة".

ويمنح برنامج "معهد جهات التوظيف الرائدة" شهادات الاعتماد للمؤسسات والشركات استناداً لمشاركتها ونتائجها في استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية الذي يغطي 6 مجالات تتكون من 20 موضوعاً. وتعكس الدرجات العالية التي حصلت عليها "تشب"، والتي تحسنت عن أدائها في عام 2024 على كافة الأصعدة، اتساع ونضج برنامجها الخاص ببيئة العمل. وشملت مجالات القوة والتفوق البارزة كيفية تشكيل الشركة لتجربة الموظفين من خلال التصميم التنظيمي وبيئة مكان العمل، وتوحيد الموظفين من خلال أهدافها وقيمها، ونهج الاستدامة، والالتزام بالأخلاق والنزاهة.

وبدوره، قال ديفيد بلينك، الرئيس التنفيذي لـ "معهد جهات التوظيف الرائدة": "في وقت يشهد تغييراً مستمراً، حيث تكون التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية حاضرة دائماً، تبرز الأوقات الاستثنائية أفضل ما في الأشخاص والمؤسسات. لقد أظهر ’برنامج اعتماد أفضل جهات التوظيف‘ لهذا العام هذه القوة، حيث أظهرت ’أفضل جهات التوظيف‘ المعتمدة لعام 2025 تفانياً متميزاً لموظفيها على مستوى العالم. إن التزام هذه الجهات المستمر بممارسات الكوادر البشرية في جميع أنحاء العالم يجعلها تبرز كمجموعة حصرية تحصل على الاعتماد العالمي من خلال ’برنامج أفضل جهات التوظيف‘. نحن فخورون بالاحتفال بهذه الشركات وإنجازاتها في عام 2025".

نبذة عن "تشب"

تعد "تشب" شركة رائدة عالمياً في مجال حلول سلاسل التوريد. وبالتعاون مع المنتجين والمصنعين وتجار التجزئة وشركاء الخدمات اللوجستية، تعمل "تشب" على تعزيز النقل الذكي والمستدام للسلع عبر أكثر من 60 دولة.

بفضل شبكتها لمشاركة وإصلاح وإعادة استخدام منصات التحميل والصناديق والحاويات، تساعد "تشب" الشركات على تحسين سلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل التكاليف والحد من التأثير البيئي لعملياتها. تجمع "تشب" بين ريادتها في مجال الاقتصاد الدائري، الذي يساعد على معالجة الانبعاثات والنفايات ومواد التعبئة والتغليف ذات الاستخدام الواحد، مع التركيز على المرونة، لبناء شبكات توريد جاهزة للمستقبل من خلال البيانات والحجم والتعاون.

وبفضل تميزها التشغيلي الذي يحظى بثقة أفضل العلامات التجارية في العالم، تخدم "تشب" بشكل أساسي العملاء في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية (مثل الأطعمة الجافة ومنتجات البقالة والمنتجات المنزلية ومنتجات العناية الصحية والشخصية والمنتجات الطازجة والمشروبات) وتجارة التجزئة والسيارات وقطاعات التصنيع العامة. وباعتبارها شركة تابعة لمجموعة "برامبلز"، تدير "تشب" حوالي 347 مليون منصة تحميل وحاوية من خلال شبكة تضم أكثر من 750 مركز خدمة، وتوظف ما يقرب من 11000 شخص حول العالم، وتقع كبرى عملياتها التشغيلية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.chep.com .

نبذة عن معهد جهات التوظيف الرائدة

معهد "جهات التوظيف الرائدة" هو هيئة الاعتمادات العالمية الأولى في مجال استراتيجيات الموارد البشرية. بفضل شهادة اعتمادنا الرائدة عالمياً ورؤانا المستندة إلى البيانات، نقوم بتوجيه وتمكين المؤسسات من تقديم ممارسات تسهم في إحداث تحول نوعي في التعامل مع الكوادر البشرية، ودفع نتائج الأعمال، ومساعدتها على استقطاب أفضل المواهب وإشراكها والاحتفاظ بها.

وفي 2025، اعتمد المعهد أكثر من 2400 مؤسسة في 125 دولة/منطقة، ويؤثر هؤلاء بشكل إيجابي على حياة أكثر من 13 مليون موظف حول العالم.

معهد جهات التوظيف الرائدة. من أجل عالم أفضل للعمل.

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