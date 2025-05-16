دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفخر شركة دي تي تي برو، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، ومقرها لندن، المملكة المتحدة، بالإعلان عن فوزها بجائزة "أفضل منصة وايت ليبل للتداول" المرموقة خلال فعاليات قمة متداولي الفوركس دبي 2025، التي أقيمت يومي 14-15 مايو في فيستيفال أرينا دبي. تعكس هذه الجائزة ريادة دي تي تي برو المستمرة في تقديم حلول مبتكرة وموثوقة ومتكاملة، موجهة خصيصاً لشركات الوساطة المالية وشركات التداول المموّل (بروب ترادينغ).

تتميز منصة دي تي تي برو بكونها حلاً متكاملاً وجاهزاً، يمكّن الوسطاء وشركات التداول المموّل من دخول سريع وقابل للتوسع إلى عالم التداول، مع إمكانية إطلاق أعمالهم أو تطويرها في أقل من 3 أسابيع. يشمل الحل مجموعة متكاملة من أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبوابة عملاء قابلة للتخصيص، وأدوات متقدمة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الأساسية الأخرى ضمن نظام موحد وسلس. هذا يمكّن العملاء من التركيز على النمو واكتساب العملاء والأداء، بينما تتولى دي تي تي برو البنية التكنولوجية الكاملة.

وعلّق حاتم رافعي، المدير العام لشركة دي تي تي برو: "هذا التكريم يعكس التزامنا المستمر بالابتكار ونجاح عملائنا. لقد قمنا ببناء حل الوايت ليبل ليكون أكثر من مجرد منصة تداول—بل هو بنية تحتية متكاملة تتيح لشركات الوساطة المالية وشركات التداول المموّل الإطلاق والتوسع بثقة. نحن فخورون بهذه الجائزة، وسنواصل دفع حدود التميّز في مجال التكنولوجيا المالية."

بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة، تقدم دي تي تي برو دعماً عملياً في جميع المراحل—من وضع الاستراتيجية الأولية لتأسيس الأعمال، إلى إطلاق المنصة وتحقيق النمو المستمر. هذا النهج الشامل يضمن حصول العملاء ليس فقط على حل قوي، بل أيضاً على التوجيه والخبرة اللازمين للنجاح في بيئة التداول الديناميكية الحالية.

تُعد قمة متداولي الفوركس دبي حدثاً رئيسياً على أجندة التداول العالمية، حيث تجمع كبار المحترفين في القطاع والمبتكرين في التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية. وتعكس جائزة "أفضل منصة وايت ليبل للتداول" التأثير الكبير لشركة دي تي تي برو في تشكيل مستقبل قطاع التداول من خلال الابتكار الرائد والدعم الاستثنائي للعملاء، وفهم عميق لاحتياجات السوق المتطورة.

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نبذة عن دي تي تي برو

تُعد دي تي تي برو، ومقرها لندن في المملكة المتحدة، من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي متخصصة في تقديم حلول وايت ليبل متطورة للوسطاء وشركات التداول الخاصة. توفر دي تي تي برو منظومة متكاملة تشمل منصة تداول عالية الأداء، ونظام CRM متكامل، وبوابة عملاء، وأدوات متقدمة لإدارة المخاطر، مع إمكانية الوصول المباشر إلى سيولة من الدرجة الأولى. تم تصميم حلول دي تي تي برو لتحقيق الكفاءة وقابلية التوسع، مما يمكّن الوسطاء من تحسين العمليات، وتعزيز تفاعل العملاء، وزيادة الربحية في بيئة الخدمات المالية سريعة التطور.

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