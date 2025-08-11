الرياض، المملكة العربية السعودية:أعلنت "شركة لازوردي للمجوهرات"، العلامة الرائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات وتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، والتي عكست تحسنًا في مؤشرات الأداء التشغيلي مدفوعًا بنجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية.

وحققت الشركة خلال النصف الأول إيرادات تشغيلية بلغت 278.2 مليون ريال، بنمو قدره 11.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي في مختلف الأسواق، لا سيما في قطاع البيع بالتجزئة حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة من قنوات البيع بالتجزئة بنسبة 17.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب نمو مبيعات المعارض القائمة وافتتاح معارض جديدة.

وسجلت "لازوردي" إجمالي ربح قدره 123.3 مليون ريال خلال النصف الأول 2025، في تأكيد على استمرار الشركة في الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة تعكس كفاءتها التشغيلية وقدرتها على خلق القيمة. وجاء هذا النمو نتيجة مباشرة لنجاح الشركة في تعزيز مبيعات المعارض القائمة وافتتاح معارض جديدة في مواقع استراتيجية.

ورغم الأداء التشغيلي الإيجابي واستقرار معدل صافي الربح قبل البنود الاستثنائية، فقد تأثر صافي الربح للفترة الحالية ببنود استثنائية غير متكررة خاصة بأعمال الشركة في السعودية، وقد اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه البنود.

وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، واصلت "لازوردي" تنفيذ خططها التوسعية بافتتاح 13 معرضًا جديدًا (7 في السعودية و6 في مصر)، مما أسهم في تعزيز حضورها الإقليمي وزيادة حصتها السوقية في أسواقها الرئيسية.

وأكدت الشركة أن النتائج التي حققتها خلال النصف الأول من العام 2025 تعكس استمرار الزخم في عملياتها الأساسية، رغم التحديات التي انعكست على صافي الربح، مشيرة إلى التزامها بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية مستقبلاً.

وأعربت "لازوردي" عن تفاؤلها باستمرار الاتجاه التصاعدي للإيرادات وعملها على تطوير نموذجها التشغيلي الحالي، مؤكدة أن التحسينات المستمرة في أداء التجزئة والتوسع الذكي في الأسواق، إلى جانب تركيزها على المنتجات عالية القيمة والعلامة التجارية، ستدعم تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في الفترات القادمة.

-انتهى-

