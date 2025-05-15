حصد بنك الفجيرة الوطني خمس جوائز مميزة من جوائز تكنولوجيا البنوك للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 المرموقة، وهو ما يؤكد دوره الرائد في توفير حلول آمنة ومتطورة من خلال خدماته المصرفية للهاتف المحمول والتجارية والمخصصة للشركات. وتشمل الجوائز أفضل تنفيذ للأمن السيبراني وإدارة المخاطر في دولة الإمارات، وأفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول في دولة الإمارات، وأفضل ابتكار في الخدمات المصرفية وتمويل الشركات، وأفضل ابتكار في التمويل التجاري في دولة الإمارات، وأفضل خدمة لمدفوعات الشركات.

وتؤكد التزام البنك الراسخ بأعلى مستويات التميز وريادة القطاع والابتكار. كما تسلط الضوء على خبرة البنك في القطاع واستراتيجيته الرقمية المتمحورة حول العملاء وتركيزه المستمر على ضمان الأمن وتوفير القيمة. وتعكس الجوائز رؤية بنك الفجيرة الوطني حول مستقبل الخدمات المصرفية، التي تجمع بين العلاقات الموثوقة مع العملاء والتقنيات المتطورة والفهم العميق للاحتياجات المتنامية للعملاء.

أفضل تطبيق للأمن السيبراني وإدارة المخاطر في دولة الإمارات

نجح بنك الفجيرة الوطني في تطبيق إطار عمل قوي للأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، في إطار استراتيجيته الواسعة للتحول الرقمي. وتجمع منهجية البنك البروتوكولات المتطورة لإدارة المخاطر مع تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الاحتيال واكتشافه، مما يضمن سلامة بيانات العملاء ويعزز المرونة التشغيلية. وتعكس هذه الجائزة التزام البنك بحماية العملاء ومواكبة أحدث الابتكارات.

أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول – الإمارات العربية المتحدة

كما طور بنك الفجيرة الوطني تجربة الخدمات المصرفية الخاصة به عبر الهاتف المحمول من خلال التركيز على توفير مزايا سريعة ومتاحة تضع العميل في المقام الأول. ويشمل ذلك تسجيل الدخول باستخدام المقاييس الحيوية وعمليات تحويل الأموال بسلاسة وخدمة دفع الفواتير المطورة وإمكانات المعاملات التجارية، مما يعزز ريادة منصة البنك على الهاتف المحمول في القطاع. كما يسهم استثمار البنك المستمر في توفير عمليات مريحة وشفافة وسهلة الاستخدام في تعزيز سمعته المتميزة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة وعالية الأداء.

أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية وتمويل الشركات

ورسخ بنك الفجيرة الوطني مكانته الرائدة من خلال تقديم حلول مصرفية مخصصة للشركات تتوافق مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء السوق المتوسطة. كما عمل البنك على تمكين الشركات من إدارة تمويلها بفعالية أكبر ومنحها وصولاً فورياً للخدمات الائتمانية والاستشارية، وذلك من خلال دمج خبراته المتخصصة في القطاع مع أدوات التحليلات والمنصات الرقمية المتطورة. وتُكرّم هذه الجائزة الدور البارز للبنك كشريك موثوق وطويل الأمد، ومحفز لنمو الأعمال المستدامة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

أفضل ابتكار في تمويل التجارة – الإمارات العربية المتحدة

وأرسى بنك الفجيرة الوطني معياراً جديداً لتجربة التمويل التجاري من خلال إطلاق منصات مؤتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تقليل زمن الانتظار وتسهيل تنفيذ المعاملات. ويستفيد العملاء من إجراء معاملات تجارية سريعة وآمنة ومقبولة التكلفة من خلال المنظومة المصرفية الإلكترونية الحديثة الخاصة بالبنك. ويسهم فهم البنك العميق للمجتمع التجاري وعلاقاته المتينة مع مختلف الأسواق في تعزيز ريادته للسوق في مجال ابتكار التمويل التجاري.

أفضل خدمة لمدفوعات الشركات

يوفر بنك الفجيرة الوطني حلول دفع سلسة وآمنة ومخصصة تدعم احتياجات الشركات في مختلف القطاعات. ونجح البنك في تبسيط عمليات إدارة الخزينة لدى الشركات مع ضمان الامتثال والكفاءة، وذلك من خلال مزايا تشمل تتبع المدفوعات في الوقت الفعلي والتكامل الشامل وأدوات التسوية المطورة. وتعكس هذه الجائزة قدرة البنك على تقديم أفضل خدمات المدفوعات، والتي تتجلى في الفهم العميق لتدفق أعمال العملاء.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، وهو بنك تجاري متكامل الخدمات ويتمتع بخبرة قوية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، بالإضافة الى مجموعة متنامية من خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة تسمح له ببناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن جوائز تكنولوجيا البنوك للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:

جمعت جوائز تكنولوجيا البنوك للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 أكثر من 500 من القادة الإقليميين في مجالات البنوك والتمويل والتكنولوجيا المالية والتقنية، إلى جانب الجهات التنظيمية وهيئات التقييس، للاحتفال بإنجازات أبرز المبتكرين في المنطقة. وتُجري الجائزة أبحاثها الخاصة لضمان أن فئات الجوائز تعكس بدقة المشهد المتغير لخدمات القطاع المالي، مع الاعتراف بصورة شاملة بإنجازات البنوك والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع والموردين التقنيين الذين يقودون مستقبل التمويل الرقمي. ويتم اختيار الفائزين من خلال عملية تقييم دقيقة من مرحلتين، يقودها فريق من الخبراء في القطاع وهيئة التحرير في MEA Finance، مما يضمن أن كل جائزة تعكس التميز الفعلي والابتكار والتأثير البارز.

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