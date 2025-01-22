الكويت: شهدت النسخة الثالثة عشرة من المسابقة السنوية الرائدة لجوائز الفنادق والمطاعم والتجهيزات الغذائية (هوريكا) الكويت منافسات حادة، حيث عرض 68 من طهاتنا الموهوبين مهاراتهم في سلسلة من المسابقات المصممة خصيصاً لاختبار إمكاناتهم ضمن مجموعة واسعة من مجالات الطهي.

من المطبخ الكويتي إلى تحدي البيتزا، تألق طهاة مطاعم مجموعة الشايع بحصولهم على 39 جائزة ضمن فئات مختلفة من المسابقات الحيّة التي تشمل قطاعات الضيافة، وخدمات الضيافة، وصناعة الأغذية خلال منافسات هوريكا الكويت لهذا العام.

تنافس طهاتنا من مطاعم ذي تشيزكيك فاكتوري، آشاز، عمتي نوره، بيتزا اكسبرس، بي. إف تشانغز، تكساس رودهاوس، دين & ديلوكا، تشيبوتلي، وفريق الشايع للطهي، في المسابقة وحصدوا 3 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، و25 ميدالية برونزية. وأعدّ طهاتنا أطباقاً حائزة على جوائز، نالت إعجاب كل من الزبائن وأعضاء لجنة التحكيم على حدٍ سواء.

وكجزء من الحدث هذا العام، شارك فريق الاستدامة في مجموعة الشايع أيضاً في منافسات هوريكا، حيث شاركت سينيكا كوتوم مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع، أفكاراً قيّمة عن طريقة دعم الشركة لرؤية الاستدامة في الكويت، وسلطت الضوء على أهمية تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.

وبهذه المناسبة قال ويليام زيتو، مدير قسم الطهو في مجموعة الشايع: "تهانينا لجميع طهاتنا الذين قدموا أداءً رائعاً عاماً بعد عام. في المسابقات الشهيرة مثل هوريكا، نسعى لتقديم أفضل مواهبنا وبذل الكثير من الجهد والعمل الجاد لضمان نجاحنا. نؤمن بمهارات طهاتنا، وفخورون جداً بهذا الإنجاز المتميز، وهذه الجوائز تثبت أننا نقوم بعملنا على أكمل وجه."

وفي سياق حديثه عن هذا النجاح، قال هاريش تشاندرا من تشيبوتلي: "إن حصولي على فرصة المشاركة في مسابقة هوريكا، يحفزني ويساعدني على تطوير مسيرتي المهنية ورحلتي في عالم الطهو. أشعر بسعادة غامرة بالفوز وأستمتع دائماً بالمشاركة في مسابقة هوريكا، فهي تدفعني للارتقاء إلى المستوى التالي من الإبداع، وآمل أن أُلهم الآخرين ليحققوا ما حققته".

هوريكا حدث سنوي في قطاع الضيافة، تقوم فيه العديد من الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع، بالمشاركة في هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام. ويصادف هذا العام المشاركة السابعة لمجموعة الشايع في هوريكا.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

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