الدوحة، قطر، حصدت «مشيرب العقارية»، الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، جائزتين ضمن جوائز «لاكشري لايف ستايل 2025». وقد حصلت مشيرب على جائزة «أفضل تطوير سكني فاخر» عن «منازل مشيرب»، وجائزة «أفضل تطوير منتجع فاخر مستدام» عن «منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم».

تُعد جوائز «لاكشري لايف ستايل» مبادرة تكرّم الشركات والعلامات التجارية في القطاعات التي تقدم نمط حياة فاخر. وقد قيّمت هذه المبادرة أكثر من 5,000 منتج وخدمة عبر 400 فئة في أكثر من 100 دولة.

تضاف هذه الإنجازات لسجل مشيرب من الجوائز التي حصدتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يرسخ مكانة قطر في مجال التطوير العقاري الفاخر والمستدام.

وقد علق الرئيس التنفيذي لـ«مشيرب العقارية» المهندس علي الكواري على هذا الإنجاز قائلاً: "نفخر بهذا الاعتراف الدولي من جوائز «لاكشري لايف ستايل». يجمع «منازل مشيرب» و«منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم» بين التراث والابتكار، مستلهمين من جذورنا الثقافية بينما يدمجان التصميم المستدام والتكنولوجيا المتقدمة. تؤكد هذه الجوائز جهودنا في تطوير مشاريع تحافظ على الهوية الثقافية وتلبي معايير الحياة العصرية."

تميز في التصميم السكني الفاخر

تجسد «منازل مشيرب» مزيجاً من العمارة القطرية التقليدية والتصميم المعاصر. تم تنظيمها في مجمعات متراصة مع حدائق مركزية مشتركة، ويضم كل منزل مجلساً خاصاً وأنظمة منزل ذكي ومساحات معيشة رحبة. يوفر التطوير للسكان بيئة تحترم التقاليد الثقافية بينما تلبي الاحتياجات العصرية.

وتتضمن الوحدات السكنية مميزات التصميم البيئي. فقد حصلت خمسة منازل في مشيرب على شهادةLEED الذهبية، وتشمل تقنيات التبريد السلبي من خلال توجيه المباني واستخدام مواد عزل عالية الأداء والزجاج العازل للحرارة لتقليل استهلاك الطاقة. تشمل تدابير توفير المياه أنظمة ري فعالة وتنسيق طبيعي مقاوم للجفاف، بينما تساهم الألواح الشمسية على الأسطح في توليد الطاقة المتجددة.

تكامل مع البنية التحتية الذكية

تتكامل منازل مشيرب مع البنية التحتية للمدينة الذكية في مشيرب قلب الدوحة. تعمل المدينة بأكثر من 650,000 جهاز إنترنت الأشياء ومدعومة بأكثر من 5,000 نقطة واي فاي. ويستفيد السكان من اتصال الألياف الضوئية عالي السرعة والوصول إلى منصة رقمية تبسط إدارة الوحدات السكنية وتعزز الحياة اليومية من خلال الخدمات الإلكترونية والدعم في الوقت الفعلي.

يضاف هذا التكريم إلى مجموعة الجوائز لـ«منازل مشيرب»، بما في ذلك جوائز العقارات الدولية العربية وأفريقيا 2019، بفوزها في فئة أفضل مشروع عمارة عن فئة الإقامات المتعددة.

ريادة في السياحة الصحية المستدامة

يُعد «منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم» وجهة في قطر تدمج الطب العربي والإسلامي التقليدي (TAIM) مع نهج شامل للصحة والعافية. يُدار المنتجع من قبل سلسلة شيفا سوم التايلاندية، ويوفر ملاذاً ساحلياً في الطرف الشمالي من قطر.

ويتجذر TAIM في كتاب "قانون الطب" لابن سينا المكتوب في عام 1025، ويعترف بأنواع "الأمزجة" الفردية كأساس لفهم الصحة والعافية. يطبق الممارسون في منتجع زُلال الصحي TAIM باستخدام طرق مبنية على الأدلة، مقدمين تغذية مصممة خصيصاً وعلاجات عشبية طبيعية وإرشادات نمط حياة لدعم قدرة الجسم والعقل على استعادة التوازن والحيوية.

نبذة عن مشيرب العقارية:

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومنشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب المرافق الثقافية المتميزة. ويحتضن قلب المشروع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

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