أعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، النتائج المالية للبنك عن الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2025.

أهم النتـــائج المالـــية:

بلغ صافي الربح 1,869 مليون جنيه مصري، بنسبة انخفاض قدرها - 18٪ على أساس سنوي (نتيجة لعائدات الصرف الأجنبي غير المتكررة في مارس 2024).

مليون جنيه مصري، بنسبة انخفاض قدرها 18٪ على أساس سنوي (نتيجة لعائدات الصرف الأجنبي غير المتكررة في مارس 2024). سجلت ودائع العملاء 94.9 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 12٪ على أساس سنوي.

بلغ إجمالي القروض 58.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 28٪ على أساس سنوي.

سجل معدل الحساب والأدخار إلى إجمالي الودائع 56٪، بنسبة تراجع قدرها -2٪ على أساس سنوي.

سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2٪، بنسبة تغطية بمقدار196٪.

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 7٪ على أساس سنوي، ومدفوعة بقوة معدل نمو القروض.

مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 21.1 ٪.

سجل العائد على متوسط الأصول 5.9٪، بنسبة انخفاض قدرها -2.6٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 37.5٪، مسجلاً تراجع بنسبة مقدارها -24٪ على أساس سنوي.

سجل معدل التكلفة إلى الدخل نسبة مقدارها 24.8٪، بنسبة ارتفاع بلغت 8٪ على أساس سنوي

المنـــاخ الأقتصـــادي:

لاتزال التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم متباينة، في ظل قيام البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة بمواصلة خفض أسعار الفائدة تدريجياً أو الشروع في ذلك، مع التمسك بنهج حذر في السياسة النقدية في الوقت نفسه نتيجة لتباطؤ وتيرة انكماش معدلات التضخم، فضلاً عن تواصل التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات المتوقعة في حركة التجارة العالمية الناجمة عن التطورات التي طرأت على التعريفات الجمركية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الصعيد المحلي، تتقدم مصر بثبات على مسار التعافي الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بتراجع معدلات التضخم (تأثير سنة الأساس)، وسيولة أسواق النقد الأجنبي، وعودة أنشطة الاستيراد والتجارة لطبيعتها، علاوة على ما يقدمه كل من صندوق النقد الدولي وشركاء النمو الاستراتيجيين (الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي) من دعم قوي، وهو الأمر الذي أدي بدوره إلى تعزيز الثقة في أنشطة الأعمال.

حقق بنك كريدي أجريكول مصر معدلات نمو أعمال جيد خلال الربع الأول من عام 2025

شهدت جميع قطاعات الأعمال بكريدي أجريكول مصر معدلات نمو أعمال جيد، حيث سجل إجمالي محفظة القروض نمو بنسبة 28٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 58.3 مليار جنيه مصري، بينما حققت ودائع العملاء ارتفاع بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 94.9 مليار جنيه مصري. في حين شهد كريدي أجريكول مصر تراجعًا في معدل صافي دخل الأعمال بنسبة -8٪ على أساس سنوي ليسجل مبلغًا بمقدار 3.4 مليار جنيه مصري، ويرجع ذلك إلى عائدات الصرف الأجنبي غير المتكررة في أعقاب خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، وجدير بالذكر أنه باستبعاد ذلك التأثير الاستثنائي لعائدات نشاط الصرف الأجنبي، كان من المفترض أن يسجل صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة 7٪.

واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بقوة معدلات نمو محفظة الإقراض، والذي يتجلى واضحًا في تسجيل زياده بمقدار 8.6 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو بلغت 25٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات نمواً معتدلًا بلغ 2.8 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو مقدارها 5٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بتسوية العمليات التجارية المتأخرة فضلاً عن فاعلية إدارة الالتزامات. كما تجدر الإشارة إلى مواصلة كريدي أجريكول مصر تلبية احتياجات عملائه المتغيرة من خلال التركيز الاستراتيجي على توفير الحلول المالية المصممة خصيصًا للعملاء، فضلاً عن تعزيزعروض منتجاته لتحقيق التنوع في مصادر الدخل.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو قوي في الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 34٪، في حين سجلت الودائع نمو بنسبة 27٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة المصرفية على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع. وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل القروض النقدية نسبة نمو بمقدار 29٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بمبادرات البيع التبادلي الإستراتيجية. في حين شهد معدل نمو قروض السيارات ارتفاعًا قويًا بنسبة 310٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد القروض وحجمها.

وعلاوة على ما تقدم، فقد شهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا متميزًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي و3٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مبادرات تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء (من خلال نشاط تحويل الرواتب) وإعادة تنشيط قاعدة العملاء، فضلاً عن حملات تسويقية للقروض، والبيع التبادلي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل برنامج التمويل العقاري بضمان أوعيه ادخاريه، والودائع لأجل بأسعارعائد تنافسية، وحسابات "أهلا" التي تستهدف زيادة عدد العملاء من خلال القنوات الرقميه وغير الرقميه، بالإضافة إلى حسابات "إكسلانس" لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وبرنامج القروض النقدية "درايف كاش"، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد)، فضلاً عن المشاركة في الفاعليات التي تنظمها الأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

واصل النشاط التجاري قوة أدائه محققًا المستويات المتوقعة، ودعم هذا الأستقرار فاعلية البنك في خدمة عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء من خلال توفير حلول مالية مناسبة، مما ساهم في نمو قاعدة عملائه النشطين. وظهرت هذه النتيجة الإيجابية واضحة في مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 28٪ على أساس سنوي ليصل إلى 58.3 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 94.9 مليار جنيه مصري.

أداء الربحيــــة

شهد صافي دخل الاعمال تراجعًا متوقعًا في الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض بنسبة قدرها -8٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 3,397 مليون جنيه مصري، ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة مقدارها -73٪ على أساس سنوي مدفوعة بعائدات نشاط الصرف الأجنبي غير المتكررة في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024. كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 5٪ على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والعائدات، والذي تأثر بارتفاع تكلفة التمويل. وعلاوة على ذلك، فقد سجلت العمولات زيادة بنسبة مقدارها 28٪، وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 32٪ على أساس سنوي، مدفوعة بتأثير معدلات التضخم وخفض قيمة العملة المحلية. كذلك ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل لتسجل 24.8٪ من 17.2٪ في الربع الأول من عام 2024، كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي تراجعًا بنسبة -17٪ ليصل إلى 2,554 مليون جنيه مصري.

وعلاوة على ما تقدم، فقد ارتفع معدل تكلفة المخاطر، حيث سجل مبلغ بمقدار -85 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ +1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع عمليات استرداد الديون في مارس 2024، وبدعم من إدارة البنك الحكيمة للمخاطر، متضمنة المخصصات المتوقعة على جانب أنشطة الأعمال.

ونتيجة لما سبق، فقد سجل صافي الربح انخفاضًا بنسبة -18٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات الصرف الأجنبي غير المتكررة.

وسجل صافي دخل الأعمال انخفاضًا طفيفًا بنسبة -1٪ على أساس ربع سنوي، كذلك تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -3٪ على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة -2٪ على أساس سنوي، وارتفاع طفيف في المصروفات التشغيلية نتيجةً للضغوط التضخمية وتكلفة المخاطر الاعتيادية.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصر 2.0٪، وجدير بالذكر أن هذه النسبة لا تزال واحدة من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي بأكمله، إضافة إلى ما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، وهوالأمر الذي يعكس مدى التزامه بالممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر، فضلاً عن قوة المركز الإئتماني للبنك الذي يمًكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح.

وعلاوة على ما تقدم، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، ويضمنان قوة المرونة التي يتمتع بها البنك في مواجهة أي صدمات محتملة قد يتعرض لها السوق، فضلاً عن ما يقدماه من دعم كبير يسهم في تحقيق النمو بنجاح.

التحـــول الرقمــي:

كونه أحد أهم البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فقد واصل كريدي أجريكول مصر تقدمه بفاعلية نحو تعزيز سهولة التجربة الرقمية لعملائه.

كذلك تزايد استخدام عملاء كريدي أجريكول للتقنيات الرقمية بشكل ملحوظ، حيث تم تنفيذ أكثر من 4.5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الأول من عام 2025 ، بنسبة ارتفاع قدرها + 12٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2024، إلى جانب إجراء 99٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، فضلاً عن تسجيل دخول بلغ 2.5 مليون مرة عبر تطبيق الهاتف المحمول " banki Mobile" خلال الربع الأول من عام 2025 ، وهو الامر الذي يوضح الإحتفاظ بقوة معدلات المشاركة التي أحرزها البنك خلال الربع الرابع من عام 2024.

وعلاوة على ما تقدم، فقد انضم كريدي أجريكول لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وواصل بشكل ملحوظ في المساهمة في إجراء أكثر من 16 مليون معاملة صادرة، ، وهو الأمرالذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطويرالنظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما يتوافق مع الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 48٪ من عملاء الشركات نشطيين على المنصة الرقمية، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 17٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر قد شهد ارتفاع في حجم معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 49٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد استمر كريدي أجريكول مصر تقدمه المتميز في منتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الألكتروني "banki Commerce"، مواصلاً دعم جهود البنك المركزي لتعزيزالتحول لمجتمع أقل اعتمادا على الأوراق النقديه، فضلاً عن التحول التدريجي إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني. وخلال الربع الأول من عام 2025، نجحت خدمة "banki Commerce " في تنفيذ ما يزيد عن 60 ألف معاملة تجارة إلكترونية، وبحجم معاملات سنوية يبلغ 154 مليون معاملة من خلال استخدام البوابة الجديدة. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول المدفوعات، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.المسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشطة مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية

ويسعى بنك كريدي أجريكول مصر نحو التقدم بثبات على مسار أهدافه بأن يكون بنكًا مرجعيًا في التحول في مجال الطاقة والتمويل المستدام، وإنطلاقًا من مكانته المتميزة يسعى لدعم عملائه بشكل مستمر من خلال فريق متخصص من الخبراء بالإضافة إلى ما يقوم به من شراكات لتقديم أفضل الحلول الملائمة.

وبكونه أحد الرعاة الرئيسيين، شارك كريدي أجريكول مصر في البطولة الرمضانية لكرة القدم، والتي نظمتها "مؤسسة سند" و"جمعية جسور". وجدير بالذكر أن البطولة قد ساهمت في تعزيز الدمج الاجتماعي بين الشباب خريجي الرعاية وموظفي القطاع الخاص، من خلال الرياضة كأداة للتواصل وبناء الجسور، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي بقضية الأيتام.

وفضلاً عما تقدم، فقد قام كريدي أجريكول مصر بالتبرع بكراتين رمضان للأسر المحتاجة في جميع أنحاء مصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وهو الأمر الذي يؤكد قوة التزامه تجاه المجتمع.

وفي إطار تمسكه بالقيام بمسئولياته المجتمعية وما يرتبط بها من أنشطة، قام كريدي أجريكول مصر بتنظيم حفل إفطار بأحد دور رعاية المسنين، وانضم إلى الحفل موظفو البنك للمشاركة في منح النزلاء الشعور بالدفئ والرعاية لنشر البهجة وروح التكاتف.

نبذة عن بنك كريدي أجريكول مصر

يعد بنك كريدي أجريكول مصر (CAE) هو البنك الفرنسي الأوحد في مصر، وتم تأسيس البنك عام 2006، وهو مدرج في البورصة المصرية منذ عام 2015. ويمتلك كريدي أجريكول مصر شركة تابعة واحدة هي الشركة المصرية للتمويل العقاري (EHFC) بحصة مساهمة تبلغ 99.99٪.

ويواصل بنك كريدي أجريكول مصر اعتماده على بنيته التحتية الرقمية، وتنوع خبراته، وقوة هيكل الميزانية العمومية، فضلاً عن الإدارة الحكيمة للمخاطر، وصلابة موقف السيولة، وكذلك كفاية الدعامة التحوطية لرأس المال، مما يضمن للبنك مواصلة النمو الأستراتيجي لربحيته من خلال خدمة العملاء والاقتصاد القومي على حد سواء.

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