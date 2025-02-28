هواوي وقعت خلال القمة مذكرات تفاهم مع مؤسسات قطرية رائدة لدعم البنية التحتية السحابية، وتطوير مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار التكنولوجي

الدوحة، قطر، وقعت هواوي، خلال مشاركتها في قمة الويب قطر 2025، مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات القطرية الرائدة لدعم بناء البنية التحتية السحابية، وتطوير مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار التكنولوجي. وتساهم الاتفاقيات الجديدة في ترسيخ مكانة هواوي كداعم رئيسي لجهود التحول الرقمي في قطر، وتؤكد كذلك على الدور المحوري للشركة في دفع عجلة الابتكار عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.

اجتذبت "قمة الويب قطر 2025" ما يزيد على 20 ألف مشارك من المستثمرين وصناع السياسات في القطاع، وأتاحت لهواوي منصة مثلى لإبداء التزامها الراسخ بتعزيز النظام الإيكولوجي الرقمي في قطر من خلال علاقات التعاون الاستراتيجية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وكشركة رائدة في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ترتقي "هواوي كلاود" بقدرات هذا القطاع عبر توفير إمكانات ذكاء اصطناعي متكاملة تشمل البنية التحتية، وقوة الحوسبة، والخوارزميات، وأطر التطوير ونماذج "بانغو" الكبيرة المتقدمة.

بهذه المناسبة، ألقى الدكتور تشو شينغاو، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في هواوي كلاود في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كلمةً استعرض فيها دور الذكاء الاصطناعي والسحابة في إعادة تشكيل القطاعات، وسلط الضوء على أهمية الخبرات التقنية والريادة الفكرية للشركة في هذه المجالات التحويلية.

من جهته، قال ريكو لين، رئيس هواوي في منطقة الخليج الشمالية: "تؤكد مذكرات التفاهم التي وقعناها اليوم مدى التزامنا بدعم المستقبل الرقمي لقطر؛ حيث نسعى من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والأنظمة الذكية عبر مختلف القطاعات إلى إحداث تحول جذري في آليات عمل الشركات، وأساليب تقديم الخدمات، وسبل تفاعل العملاء مع التقنيات. وسنتعاون مع شركائنا للارتقاء بالابتكار والكفاءة والتعاون العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، وتمهيد الطريق لجيل التكنولوجيا القادم في قطر".

من أبرز الشراكات التي عقدتها هواوي خلال القمة اتفاقيتها مع المدينة الإعلامية قطر لإنشاء مجمع إعلامي ذكي ومتطور مدعوم بتقنيات هواوي. وستجمع هذه البنية التحتية الشاملة تقنية التحكم المتقدم في الوصول المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع الإدارة الذكية لأصول المساحات المشتركة، ومنصة وسائط متكاملة متعددة السحابات، وهيكلية تخزين من الجيل التالي للمحتوى الإعلامي. وتهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بتجارب العملاء في قطاعي الإعلام والترفيه في قطر.

من جانب آخر، وقعت هواوي اتفاقية مع أكاديمية قطر الرقمية - وهي مبادرة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لإطلاق أكاديمية مشتركة لتقنية المعلومات والاتصالات. وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد المهنيين القطريين والموظفين الحكوميين بمهارات تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة في مجالات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والتحول الرقمي، مع منحهم شهادات معترف بها عالمياً وتوفير فرص التطور الوظيفي لهم. كما تتيح هذه المبادرة للأفراد والشركات فرصة الوصول إلى برامج تدريبية شاملة مصممة لسد فجوة المهارات الرقمية، ودعم مسيرة قطر التحوّلية نحو اقتصاد ذكي عماده التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

عززت هواوي حضورها السحابي في قطر أيضاً من خلال شراكات استراتيجية عدّة؛ حيث انضمت "باور مايند" (PowerMind) – شركة الخدمات السحابية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً لها - إلى شبكة شركاء "هواوي كلاود" وبرنامج مزودي الخدمات السحابية، الأمر الذي يتيح لها توسيع نطاق خدماتها باستخدام الحلول السحابية المتقدمة من هواوي. وستستفيد "باور مايند" كذلك من النظام الإيكولوجي العالمي لشركة هواوي، بما يتيح لها الوصول إلى شبكة أوسع من الشركاء والموارد لتسريع وتيرة النمو والابتكار في قطاع الحوسبة السحابية. ويجمع هذا التعاون بين التميز التقني لشركة هواوي مع الرؤى الغنية لشركة "باور مايند" وعلاقاتها مع العملاء، وبذلك يحقق مستوى عالٍ من تكامل الأعمال، عدا عن توفير فرص أعمال جديدة في السوق وتحقيق قيمة أكبر للعملاء.

كما عقدت هواوي شراكة مع "داتا فويس تكنولوجي" لتوفير خدمات التبادل الفرعي التلقائي الخاص (PABX)، وتقديم حلول اتصالات متقدمة للمشاريع الكبيرة والمؤسسات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وسيوفر هذا التعاون مجموعة شاملة من خدمات التبادل الفرعي التلقائي الخاص المدعومة بالبنية التحتية السحابية القوية لشركة هواوي. وتشمل المزايا الرئيسية لهذه الاتفاقية إمكانية التوسع لدعم الشركات في مواكبة نمو احتياجات الاتصالات الخاصة دون الإنفاق الكبير على المعدات؛ وتحقيق كفاءة التكلفة من خلال خفض تكاليف الصيانة والتشغيل؛ عدا عن امتلاك العديد من الميزات المتطورة مثل خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، وإدارة المكالمات، والتحليلات، والتكامل مع تطبيقات الأعمال؛ بالإضافة كذلك إلى المصداقية والأمن لضمان التواصل الآمن؛ وبناء الخبرات المحلية لتوفير حلول مخصصة تدعم الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء.

وانضمت أيضاً شركة "أعمال لتكنولوجيا المعلومات" - وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أعمال، ومزود متخصص لحلول تكنولوجيا المعلومات الشاملة والمبتكرة - إلى شبكة شركاء هواوي كلاود. ويجمع هذا التعاون بين تقنيات هواوي السحابية المتطورة وخبرة "أعمال لتكنولوجيا المعلومات" المتميزة في السوق لحفز النمو المتبادل وتوفير حلول سحابية مبتكرة للعملاء.

علاوة على ذلك، تم اختيار "ستارلينك"، وهي إحدى الشركات الرائدة في خدمات توزيع الهواتف المحمولة وملحقاتها والبرمجيات في قطر، كموزع معتمد لخدمات "هواوي كلاود". وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل "ستارلينك" على تطوير قدرات تقنية شاملة في مجالات الحوسبة السحابية وإدارة البنية التحتية وخدمات الدعم الفني لتمكين شبكة بائعيها بشكل فعال. وستستثمر الشركة كذلك في تطوير قدرات فريق عملها من خلال المشاركة في برامج التدريب ذات الشهادات المعتمدة من هواوي، مما يضمن لهم كفاءة استثنائية في توفير عروض "هواوي كلاود"، ويساعدهم على تقديم إرشادات احترافية لشركائهم من البائعين.

تتوافق هذه الشراكات مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير القطاعات المحلية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة قطر مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والتحول الرقمي.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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