أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – رحّبت الاتحاد للطيران بـ2.1 مليون مسافر خلال شهر نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ومسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً لعام 2025.

وحافظت الشركة على فعاليتها التشغيلية القوية مع عامل حمولة مسافرين بلغ 89% خلال شهر نوفمبر. وبلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 20.2 مليون مسافر، ما يمثل نموًا بنسبة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مع محافظتها على 88% لمتوسط حمولة المسافرين خلال هذه الفترة.

خلال شهر نوفمبر، واصلت الاتحاد توسيع شبكة رحلاتها بإطلاق خدماتها الجديدة إلى تونس، وهانوي، وتشيانغ ماي، وهونغ كونغ، والمدينة المنورة، مما ساهم في دعم النمو المتواصل في أعداد المسافرين والسفر الوافد إلى أبوظبي.

وبنهاية الشهر، ضم أسطول الاتحاد للطيران 124 طائرة، مقارنةً بـ 98 طائرة في نوفمبر 2024، مع انضمام أربع طائرات إضافية من طراز A321LR إلى الأسطول خلال شهر نوفمبر. ويعكس هذا التوسع الملحوظ في الأسطول مسار النمو الطموح للشركة واستثماراتها المستمرة.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " تُجسّد هذه النتائج تفاني فرق عملنا وجهودهم الدؤوبة. وقد قمنا بتطوير شبكتنا بشكل منهجي، واستثمرنا في منتجاتنا، فيما تساهم طاقتنا الاستيعابية الموسّعة في جذب المزيد من الزوار للاستمتاع بكل ما تُقدمه أبوظبي.

كما كان ثبات أدائنا مشجعاً على مدار العام. فشبكتنا لا تزال تحظى بإقبال كبير من الضيوف حول العالم، ونحافظ على معدلات إشغال عالية مع إضافة طاقة استيعابية كبيرة. هذه القوة التشغيلية تُعزز مكانتنا بشكل كبير مع اقتراب نهاية العام."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

