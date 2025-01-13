الدمام، المملكة العربية السعودية: تشارك "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) في منتدى ومعرض اكتفاء 2025 الذي تنظمه شركة "أرامكو" لاستعراض أهداف وفرص برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 يناير في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات في الدمام. ويعد اكتفاء 2025 الذي يدخل الآن عامه العاشر، الحدث الرئيسي لأرامكو الذي يجمع الجهات والأطراف المعنية لمناقشة ما تم إحرازه من تقدم والخطط المستقبلية، وتعزيز التعاون والتواصل والابتكار لدعم برنامج "اكتفاء"، الذي يعد إحدى مبادرات "أرامكو" لتعزيز المحتوى المحلي ضمن سلسلة التوريد التابعة لها من خلال تعزيز توطين السلع والخدمات.

وخلال الحدث، سيشارك خبراء "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" الآراء والأفكار مباشرة حول أحدث التطورات التكنولوجية واتجاهات السوق في المنتدى، بالإضافة إلى العروض التقديمية والأنشطة من خلال الوسائط المتعددة في جناح الشركة GS02 في القاعة 4. وستتناول هذه المشاركات جهود الشركة الناجحة في مجال التوطين الصناعي، بالإضافة إلى حلولها لإمداد الكهرباء وإزالة الكربون، والتقنيات الرائدة التي تدعم تحول المملكة في مجال الطاقة ورؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة، قال هشام البهكلي، رئيس "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا أن نشارك في منتدى ومعرض اكتفاء 2025 الذي تنظمه شركة ’أرامكو‘، إذ يعد إحدى المنصات الرئيسية التي يجتمع فيها قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية. كما يعد فرصة ممتازة لتبادل الآراء ووجهات النظر مع كبار قادة قطاع الطاقة، والالتقاء بالعملاء والجهات المعنية الرئيسية، ومناقشة سبل مساهمة حلول ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ في إزالة الكربون من قطاع الطاقة، فضلاً عن الفرص المتاحة من أجل تعزيز التوطين في المملكة".

وأضاف: "تساهم ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ في تلبية احتياجات المملكة العربية السعودية من الطاقة منذ ما يقرب من 90 عاماً، ونحن فخورون بمواصلة زيادة المحتوى المحلي في تقنياتنا، وتطوير المواهب والكفاءات السعودية، والعمل بشكل وثيق مع عملائنا وموردينا السعوديين بما يسهم في تنمية صادرات التكنولوجيا من المملكة إلى المنطقة والعالم، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

وتشمل استثمارات "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة مركز "جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا" في الدمام، والذي يضم مركزاً لصيانة وإصلاح التوربينات الغازية؛ منشأة مجهزة لتركيب التوربينات الغازية ومكوناتها؛ ومركز "جنرال إلكتريك للتميز في خفض انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ومركز "المراقبة والتشخيص عن بعد لأصول توليد الطاقة". وفي العام الماضي، نجحت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في تسليم أول وحدة من التوربينات الغازية من الفئة H يتم تصنيعها محلياً في الدمام.

كما تساهم منشأة "جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا" بشكل كبير في قطاع التصدير في المملكة من خلال خدمة العملاء في 40 دولة بالسلع والخدمات. كما قامت بتصدير ما يزيد عن 200 وحدة توربينية غازية، ما ساهم في توليد أكثر من 11 جيجاوات من الكهرباء حول العالم. وفي إطار جهودها في مجال التوطين، طورت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" سلسلة توريد محلية كبيرة ومتنامية باستمرار من خلال ما يقرب من 150 مورداً سعودياً مؤهلاً.

وتلعب "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" أيضاً دوراً مهماً في دعم إمداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية من خلال منشأة الخبر المتكاملة، التي تطرح حلولاً للشبكة. كما تقوم الشركة بتوريد محطات فرعية معزولة بالغاز T155 بجهد 380 كيلو فولت لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي يهدف إلى بناء أكبر مصنع هيدروجين على مستوى المرافق الصناعية في العالم يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.

سيتم عرض هذه التقنيات، التي تدعم أهداف المملكة على المدى الطويل والمتمثلة في الوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060، وسيتم مناقشتها في جناح "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" GS02 في القاعة 4. بالإضافة إلى نماذج من التوربينات الغازية من فئة F وفئة H، ستكون هناك عروض توضيحية حول برامج رقمنة الشبكة فيما يتعلق بحلول التحكم والمراقبة والحماية والإدارة، بالإضافة إلى فعاليات للطلاب وعروض تقديمية حول برامج مرونة الشبكة، ومواضيع أخرى تتعلق بإزالة الكربون وإمداد الكهرباء.

نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها: الأبحاث المتقدمة، الخدمات الاستشارية والخدمات المالية. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم. وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل من ناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. لمزيد من المعلومات.

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