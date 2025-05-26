أكثر من 3000 إماراتي استكشفوا فرصًا مهنية واعدة خلال أول معرض توظيف تنظمه الاتحاد للطيران، والذي تميز بالتفاعل المباشر مع القيادة التنفيذية، وورش عمل تطبيقية، وشراكات استراتيجية عالية التأثير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت الاتحاد للطيران أول معرض توظيف لها تحت عنوان "خطوتي 2025"، وهو حدث نوعي يهدف إلى استقطاب وتحديد الكفاءات الوطنية الإماراتية الطموحة والمؤهلة للمساهمة في المرحلة القادمة من نمو الناقل الوطني للدولة.

أُقيم المعرض في مركز ياس للمؤتمرات، واستقطب أكثر من 3000 إماراتي وإماراتية ممن يتطلعون إلى لعب دور فعّال في قطاع الطيران، وتطوير مسيرتهم المهنية، وتولي مناصب قيادية تسهم في رسم ملامح مستقبل الطيران في الدولة.

وكان المعرض بمثابة دعوة مفتوحة لمن هم على استعداد لتحليق طموحاتهم – بما يعكس جوهر رسالة الاتحاد للطيران. حيث أتاح معرض "خطوتي 2025" للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع القيادة التنفيذية وفِرق التوظيف في الاتحاد، والتعرّف على معايير الأداء العالي في الشركة، بالإضافة إلى الاطلاع على البرامج الوطنية الستة الرئيسية لتطوير الكفاءات: برنامج الطيارين المتدربين، الفنيين المتدربين، إدارة المطارات، برنامج بدايتي للخريجين الجدد، برنامج قادة المستقبل لخريجي ماجستير إدارة الأعمال، وبرنامج المواهب الناشئة. صُممت هذه البرامج خصيصًا لتسريع نمو الأفراد ذوي الإمكانات العالية نحو أدوار مؤثرة تتطلب القيادة وتحمل المسؤولية وصناعة الأثر.

أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، صرّح قائلاً: ""نسير اليوم بخطى واثقة نحو مرحلة غير مسبوقة من النمو في تاريخ الاتحاد للطيران، ومع هذه المرحلة تأتي مسؤولية إعداد جيل وطني قادر على قيادة المستقبل. رؤيتنا لا تقتصر على التوسع في الأسطول والوجهات، بل تتركز على الاستثمار في الإنسان. من خلال خطوتي 2025، نفتح الأبواب أمام الكفاءات الإماراتية الطموحة، ونمنحها الأدوات والفرص لتكون جزءاً من قصة نجاح تتخطى حدود الطيران وتمتد لتُجسّد طموح وطن بأكمله."

وأضافت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران: "خطوتي 2025 صُمم لتمكين وربط وإلهام الكفاءات الإماراتية. لا نهدف فقط إلى تقديم فرص عمل، بل نعمل على بناء مسارات مهنية حقيقية، ونرعى قيادات الغد الذين سيحملون طموح الإمارات عاليًا في سماء العالم. إن التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية ليس مجرد أولوية؛ بل هو انعكاس لإيماننا العميق بأن الطموح، حين يُصقل بالتوجيه والهدف، هو المحرك الحقيقي للنجاح المستدام."

التعلّم من أصحاب التجربة

تميز الحدث بسلسلة من الجلسات الحوارية قدمها موظفون إماراتيون صعدوا سلم النجاح داخل الاتحاد للطيران – بدءًا من البرامج التدريبية وصولًا إلى المناصب القيادية. وقد شكلت تجاربهم الحية مصدر إلهام للمشاركين، وعكست قيم الاتحاد الأساسية: الطموح، الدافعية، الوحدة، الأصالة، السلامة، والشغف. كما شارك عدد من القيادات التنفيذية في حلقات نقاشية سلطت الضوء على هيكلة كل برنامج، إلى جانب جلسات تفاعلية للإجابة على استفسارات الحضور وتوضيح الفرص المتاحة.

أدوات عملية للتميّز

تضمن "خطوتي 2025" ورش عمل متخصصة ركزت على تعزيز جاهزية المشاركين للمنافسة والقيادة، وشملت الجلسات ما يلي:

جلسات تأهيل وظيفي رقمية – إرشادات عملية حول آلية التقديم ضمن نظام التوظيف الرقمي في الاتحاد

ورش عمل لبناء الهوية المهنية – بالشراكة مع منصة LinkedIn

تدريب على مهارات التواصل والثقة بالنفس – بالتعاون مع مركز مواهب التابع لدائرة التمكين الحكومي

قد حمل المعرض رسالة واضحة: الاتحاد للطيران تبحث عن الكفاءات الإماراتية الجاهزة للانطلاق، والمستعدة للعمل برؤية وهدف، لتؤدي دورًا محوريًا في صناعة مستقبل الشركة والوطن.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

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