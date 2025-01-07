خبر صحفي:

"ويجو" يستعرض أبرز الوجهات المتوقعة للمسافرين الكويتيين في العام 2025

07 يناير 2025: أعلن "ويجو" (Wego)، تطبيق السفر الأول وأكبر سوق للسفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقعاته لأبرز وجهات السفر المفضلة للسياح الكويتيين في العام 2025.

ووفقاً لبيانات البحث الحالية، حدَّد موقع "ويجو" عدة مدن من المتوقع أن تشكل وجهاتٍ مفضَّلة للسياح الكويتيين في العام المقبل.

وفي القارة الأوروبية، تتصدر مدينة لندن قائمة وجهات السفر الأكثر طلباً لعام 2025 على "ويجو" حتى الآن. وتحظى مدينة لندن بمكانةٍ متميزة لدى المسافرين الكويتيين، حيث سجلت أعلى نسبة حجوزات بين جميع المدن الأوروبية على تطبيق "ويجو" العام الماضي.

وأشار خبراء "ويجو" إلى أنَّ لندن رسَّخت مكانتها كوجهةٍ مفضلة بسبب مكانتها الثقافية المتميزة وسهولة الوصول إليها نتيجة سلاسة نظام تصريح السفر الإلكتروني في المملكة المتحدة (UK ETA)، والذي يتضمن فترة معالجة للطلب مدتها ثلاث أيام، وهو ما ساهم في تبسيط السفر إلى الممكلة المتحدة وجعلها وجهة أكثر جاذبية للمواطنين الكويتيين.

وبالإضافة إلى مدينة لندن، من المتوقع أن يرتفع حجم الطلب على السفر إلى مدن أوروبية أخرى مثل تبليسي وميلان وموسكو وباكو، حيث تتيح هذه الوجهات تجارب ثقافية فريدة وتواصل تعزيز مكانتها في قوائم المدن المفضَّلة لعام 2025 على تطبيق "ويجو".

وخلال العام الماضي، تصدَّرتْ مدن جنوب شرق آسيا قائمة الوجهات الآسيوية الأكثر زيارةً من قبل السياح الكويتيين، ومن المتوقع أن يتواصل هذا المسار خلال العام 2025. وسجَّلت مدينة مانيلا العدد الأكبر لعمليات البحث عن الرحلات الجوية للعام 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المسافرين من دولة الكويت بزيارة الفلبين.

ومن المتوقع أن تتصدر وجهاتٌ أخرى في جنوب شرق آسيا عمليات البحث عن وجهات السفر في العام 2025، لاسيما بانكوك وجاكرتا وكوالالمبور.

ووفقاً لبيانات "ويجو"، توقع الخبراء أيضاً استمرار تزايُد إقبال الكويتيين على السفر إلى المدن خارج منطقة جنوب شرق آسيا، مثل طوكيو وسيول، وتزايد الاهتمام بالتجارب الثقافية والسياحية المتنوعة في آسيا.

نبذة حول تطبيق "ويجو":

يعدّ "ويجو" التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ويوفر التطبيق مواقع الكترونية حائزة على جوائز ومخصصة للبحث عن وجهات وحجزات السفر، إضافة الى تطبيقات الهاتف المحمول الأعلى تصنيفًا للمسافرين الذين يعيشون في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. ويحرص "ويجو" على تسخير الحلول التكنولوجية الفعالة وسهلة الاستخدام، التي تعمل على أتمتة عملية البحث والمقارنة بين نتائج مئات شركات الطيران والفنادق ومواقع وكالات السفر عبر الإنترنت.

كما يتيح التطبيق مقارنة موضوعية بين كافة منتجات السفر والأسعار التي يطرحها التجار المحليون والعالميون على حد سواء في السوق، موفراً للمستخدمين فرصة فريدة للعثور على أفضل صفقة ومكان للحجز وبصورة سريعة، سواء كان ذلك عبر إحدى شركات الطيران أو فندق مباشرة أو أحد مواقع الأطراف الثالثة.

وتأسست الشركة في العام 2005، حيث تمتلك مقرين رئيسيين في دبي وسنغافورة ووجوداً إقليمياً واسعاً في أبرز العواصم، وهي بنغالور والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور.

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